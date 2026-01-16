【ウェビナー開催】オンボーディング改革でSaaS企業の成長を加速

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は2026年1月29日（木）、2月5（木）、2月18日（水）にオンラインウェビナー「カスタマーサクセス・サポート担当者必見！ SaaS企業が売上最大化と自己解決促進による効率化ポイントを解説」を開催いたします。

SaaS市場の拡大に伴い、オンボーディングやカスタマーサクセスは、サービス成長に欠かせない重要な業務となっています。しかし現場では、人手不足や属人化の影響から十分な顧客フォローが行えず、利用方法に関する問い合わせ対応に追われるケースも少なくありません。契約社数が増えるほど運用は複雑化し、教育や引き継ぎに時間を要することで、結果として問い合わせがさらに増えてしまうケースも見られます。こうした課題に、多くのSaaS企業が直面しています。

本ウェビナーでは、こうしたSaaS企業特有の課題を踏まえ、オンボーディング運用の効率化と顧客の自己解決促進をどのように両立していくべきかを解説します。あわせて、オンボーディング改善を起点にサービスの活用度や継続率を高め、売上最大化につなげるための考え方や実践的なポイントを、事例を交えながらわかりやすくお伝えします。

また、ポールトゥウィンがこれまでSaaS企業を中心に支援してきた知見をもとに、カスタマーサクセス支援サービス「SuccessDrive」を通じて、ツール導入にとどまらないオンボーディング運用の最適化や、現場負荷を抑えた持続可能なカスタマーサクセス体制の構築方法についてもご紹介します。

ウェビナー概要

カスタマーサクセス・サポート担当者必見！

SaaS企業の売上最大化と自己解決促進による効率化ポイントを解説

■プログラム詳細

業界課題の整理

多くのSaaS企業が直面している、カスタマーサクセス領域における課題を整理します。

サービス・事例の紹介

カスタマーサクセス支援サービス「SuccessDrive」の概要と、実際の活用事例をご紹介します。

■こんな人におすすめ

・SaaS企業のカスタマーサクセス責任者／マネージャー

・問い合わせ対応を減らしたいカスタマーサポート担当者

・顧客の活用度向上や体験設計に関わる開発・プロダクト担当者の方

・オンボーディングや顧客活用支援に十分なリソースを割けていない方

・カスタマーサクセス業務の工数削減・属人化解消を検討している方

■本ウェビナーで得られること

・リソース不足でもオンボーディングを回す考え方

・オンボーディング工数を削減できた具体的施策

・ツール導入だけにとどまらない、売上最大化につながるカスタマーサクセス運用設計の重要ポイント

・「SuccessDrive」を活用した、現場ですぐに実践できる改善ヒント

■登壇者

ポールトゥウィン株式会社

カスタマーエクスペリエンス事業部 シニアマネージャー

古謝 祐希

大手コールセンターエージェンシーに新卒社員として入社し、18年勤務。オペレーターからリーダー・スーパーバイザー・マネージャー経験を経て、2023年からコンタクトセンターのDXを推進するプリセールスチームの部長として、クライアント企業のコンタクトセンターDX化に向けた課題解決を支援。2025年5月よりポールトゥウィンでカスタマーサービスグループの責任者としてより現場に近い立ち位置で顧客体験の最適化・オペレーション効率化を推進。

カスタマーサクセス支援サービス「Success Drive」について

ポールトゥウィンのサービス「Success Drive」は、ツール導入×運用ノウハウ×データ活用を組み合わせたハイブリッド型支援により、カスタマーサクセス工数の削減と、ARR（Annual Recurring Revenue：年間経常収益）の最大化を同時に実現。SaaS企業が抱えるカスタマーサクセス業務の“人手不足”や“メンバーの採用・育成”といった課題を解決します。

サービスの主な特徴

顧客を見える化する仕組みの構築

カスタマーサクセスツールを導入し、オンボーディングを自動化。利用状況の可視化によりチャーン防止・リテンション向上を支援します。

運用力 × カスタマーサクセス知見による伴走支援

カスタマーサクセスに強いツールベンダーと連携し、導入後の運用最適化・LTV向上施策を継続サポート。ツール導入だけでなく、成果創出にフォーカスした運用支援を実現します。

開催概要

【イベント名】

カスタマーサクセス・サポート担当者必見！

SaaS企業の売上最大化と自己解決促進による効率化ポイントを解説

【開催日時】

1月29日（木）12:00～12:30、2月5日（木）12:00～12:30、2月18日（水）12:00～12:30

※1週間のアーカイブ配信あり

【参加費】

無料

【申し込み】

https://www.fangrowth.biz/cs_event/20260129_ptw

