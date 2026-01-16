訪日外国人のID・情報管理をスマートに！ UPBONDが提供する次世代型ID基盤を活用した『MIMARUマイページ』の運用開始

株式会社UPBOND

株式会社UPBOND、大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシアおよび株式会社コスモスホテルマネジメントは、コスモスホテルマネジメントが運営するアパートメントホテル「MIMARU」において、UPBONDが有するWeb3型※1の認証技術「Login3.0」を活用した新しい『MIMARUマイページ』を、2026年1月14日から運用開始しました。

「Login3.0」の導入により、MIMARUの宿泊者は必要最小限の情報提供でオンラインチェックインを行えるほか、予約情報やMIMARUポイントを一元管理できるようになります。今後は「Login3.0」の強みである外部サービスとの連携や、ユーザーが許可した情報をもとに一人ひとりに合わせた最適な旅の提案や案内を行い、1つのIDでより快適でシームレスな旅行体験を実現するプラットフォームの構築を目指します。

また、UPBONDとコスモスイニシアは、本取り組みの開始を皮切りに、AIエージェントサービスの導入や、2024年にMIMARUにて実証実験※2を行ったステーブルコイン（仮想通貨）の実装検討など、新技術を積極的に活用した取り組みを推進していきます。

※1 Web3:ブロックチェーン技術と分散型ネットワークを基盤とする新しいウェブのパラダイム。ユーザーがデータやコンテンツを直接管理し、制御できる分散型のインターネット。

※2実証実験詳細：https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/09/nft_mimaru/

● Login3.0の特徴

Login3.0は一般的なシングルサインオン（SSO）※3と同等の安全性・利便性を持ち、安全性・利便性双方の観点で一般ログインより優位。さらにLogin3.0は、一般的なSSOと異なり、事業者を跨いだ複数サービス利用も可能。

※3 シングルサインオン: 一度のログインで、複数のサービスやアプリケーションを利用できる仕組み。

■ サービス導入の背景：旅行者が抱える情報管理の負担

コスモスイニシアは、2023年に「Login3.0」を活用したサービスプラットフォーム構想の検討を開始し、2024年9月から11月まで、グループ会社であるコスモスホテルマネジメントが運営するアパートメントホテル「MIMARU」の2施設において、「Login3.0」を活用したパスポートの事前登録、および手荷物配送サービス「Luggage Delivery by MIMARU」（旧：「KURO-GO Luggage Delivery」）の実証実験※2を実施しました。本実験では、手荷物配送サービスの申込や本人確認機能、およびパスポートの事前登録機能を使用する宿泊者に対して、インセンティブとしてステーブルコイン（仮想通貨）を付与する取り組みも併せて行い、「Login3.0」の技術を活用することで個人情報の連携やステーブルコインの移動が安全かつスムーズに実現できることを確認しました。

さらに、コスモスイニシアとUPBONDは旅行体験プラットフォーム構想実現の可能性を最大限発揮できるパートナーとして、協働での事業展開を見据えた資本業務提携基本契約※4を締結しており、これまで訪日旅行者に向けてシームレスな旅行体験を提供するサービス開発を進めてきました。

こうした取り組みの背景には、訪日宿泊者が旅のあらゆる場面で直面する旅の情報管理の課題があります。 宿泊時のパスポート確認や台帳記入、各種サービス予約のたびに個人情報入力・本人確認が求められるなど、訪日宿泊客が負担に感じやすい手続きの多さや難しさが生じています。とりわけ、 宿泊者の約90％が訪日外国人家族であるMIMARU では、より簡潔で安心できる滞在体験へのニーズが高まっていました。 本サービスでは、ユーザー自身がデータ提供先を管理・コントロールできるログイン基盤「Login3.0」を導入し、各種サービスの情報を安全かつ効率的に一元管理することで、旅前から旅後まで一貫したシームレスな体験を提供していきます。

※4 資本業務提携基本契約詳細： https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/03/partnership/

■「Login3.0」を活用した『MIMARUマイページ』概要

UPBONDの「Login3.0」は、ユーザー自身がスマートフォン等で個人情報を管理し、サービス利用時に必要な情報を安全に提供できる次世代のデジタルID技術です。この技術を用いて、1つのIDで予約・会員情報・チェックイン情報をシームレスかつ安全に繋げることで、ユーザーは煩雑な入力作業や情報管理の手間から解放されます。今回の 『MIMARUマイページ』では、 MIMARU公式ホームページで予約したMIMARU会員を対象として、 必要最小限の情報提供だけでフロント手続きを簡略化するオンラインチェックインに加え、予約情報の確認やMIMARUポイントの管理を一元化します。

『MIMARUマイページ』トップページ

■ 今後の展望

今後は、ユーザーが提供を許可した属性情報を活用し、家族構成、旅の目的、属性に応じた案内やおすすめ情報を提供するなど、一人ひとりに寄り添うコミュニケーションの実現を目指します。さらに、訪日外国人家族が旅行中に感じやすい不便を解消するため、飲食・交通・アクティビティなどの外部サービスとも連携し、旅前・旅中・旅後の情報をマイページ上で一元管理できる仕組みを整え、あらゆる手続きをシームレスにつなぐ旅行体験プラットフォームの構築を目指します。

また、UPBONDとコスモスイニシアは、本取り組みを契機として、SNS上でのAIエージェントを通じた外部サービスの提案・予約機能の実装や、紹介元と紹介先を正確に記録し、紹介のインセンティブとしてステーブルコイン（仮想通貨）を付与する仕組みの実装なども積極的に検討を進めていきます。

| UPBONDについて | https://www.upbond.io/

（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水岡駿）

「個の力で、社会をつむぐ」をミッションに掲げ、個人にライフログのフルコントロールを提供する個人主権型のライフログプラットフォームの実現を目指しています。主なサービスとして、企業のIDに関連する課題を解決する個人主権型のログイン基盤「Login3.0」、個人のライフログを活用したAIエージェントサービス「Login3.0 with AI Agent」を提供しています。

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

| コスモスホテルマネジメントについて |（本社：東京都港区、 社長：藤岡 英樹）

株式会社コスモスホテルマネジメントは、東京・京都・大阪で、訪日家族旅行者に人気のアパートメントホテル「MIMARU」を運営しています。キッチン・ダイニング付きの“みんなで泊まる”広い客室と、多国籍スタッフのサポートで、我が家のようにくつろぎ、人や街との距離がちぢまり、深まる旅をお届けします。さらに、家族旅行を快適にするサービスにも取り組み、旅をより安心で豊かなものにしていきます。

MIMARU公式サイト： https://mimaruhotels.com/

サステナビリティページ： https://mimaruhotels.com/sustainability/

