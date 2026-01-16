まんのう公園のイルミネーション「ウィンターファンタジー」に過去最多20万人が来園（国営讃岐まんのう公園）

一般財団法人 公園財団

香川県にある国営讃岐まんのう公園では、2025年11月29日（土）から2026年1月12日（月祝）の37日間、広大な夜の公園に幻想的な光の世界が広がる冬のイルミネーションイベント「ウィンターファンタジー」を開催しました。

イベント期間中、37日間で208,268人のご来園があり、これまで過去最多であった令和6年度の183,471人（43日間）の記録を更新し、過去最多となりました。

その反面、公園周辺道路では渋滞、混雑等が発生しご迷惑をおかけすることとなりました。次年度に向けて、より一層の渋滞対策を検討して参ります。

20年目のウィンターファンタジー テーマは『空と海をむすぶ光』

今回で20年目となる今年のテーマは『空と海をむすぶ光』。満濃池を改修し、香川県にもゆかりの深い弘法大師空海のお名前より、空や海をモチーフに、総面積約32,000平方メートルの広大な園内を65万球のLED電球で装飾しました。また今年は20周年特別企画として「AirMappingShow the Ocean」などの新たな演出も実施。高さ10メートルの「シンボルツリー」や、高さ5メートル4,900個のグラスを使用した「シャンパングラスタワー」、香川大学の学生の皆様にデザインいただいたグランドイルミネーション「空からの目印」や、高松工芸高校、善通寺第一高校のデザイン科の高校生による「光のアート作品の展示」も実施し多くのお客様にお楽しみいただきました。

SNSやインターネットでも多くの方にご覧いただきました

今年度のウィンターファンタジーはSNSを中心に広く閲覧され、一般社団法人 四国カメラ部（@shikokucameraclub(https://www.instagram.com/shikokucameraclub?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）が内覧会で撮影し、11月28日に投稿したリール動画がInstagramで270万回以上の再生数となり、また公園のInstagramアカウントでインフルエンサーのざぶさん（@zab_iphoto(https://www.instagram.com/zab_iphoto?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）と共同投稿した動画も250万回再生となるなど多くの方にまんのう公園のウィンターファンタジーを知っていただき、多数の方々にご来園いただきました。そのほか、インターネット各社でのイルミネーションイベントランキングでも全国的に上位にランクインし、多くの方に高い評価をいただきました。

今年度のウィンターファンタジーで更新した主な記録

開園以来（平成10年～）の記録を更新

・ウィンターファンタジー期間中の入園者数が過去最多：37日間 208,268人

・12月の月間入園者数が過去最多

・1月の月間入園者数が過去最多（1/16現在で記録更新が確定）

・有料入園日の一日での入園者数が過去最多：2025年12月28日（日）

国営讃岐まんのう公園について

国営讃岐まんのう公園は、350haの公園面積を有する四国で唯一の国営公園です。

本公園は、香川県まんのう町にあるわが国最大級の農業用ため池である「満濃池」を望む丘陸地に位置しており、満濃池とその周辺の豊かな自然、そして空海を生んだ四国の文化的土壌を活かして、基本テーマを『人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい』とし、昭和59年度に整備に着手、平成10年に第一期開園、平成25年4月に全面開園しました。



＜所在地＞

〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

＜開園時間＞

11月1日～2月末まで 9:30～16:30

＜休園日＞

11月～2月 毎週火曜日休園

＊ただし、火曜日が祝日の場合、当日の火曜日は開園し、翌日の水曜日は休園します。

＊水曜日が祝日の場合、前日の火曜日は開園します。

12月29日（月）～1月1日（木祝）、1月の第4水曜日～金曜日の3日間

その他の期間の休園日については公園ホームページをご確認ください。

※まんのう町が「洪水」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時は、臨時閉園になる場合があります。



＜アクセス＞

車をご利用の方へ

広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.C.より車で約35分

愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.C.より車で約25分

徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.C.より車で約40分

電車をご利用の方へ

JR利用／JR「琴平駅」よりタクシーにて約15分

琴電利用／琴電「琴平駅」または「岡田駅」よりタクシーにて約15分

