ボカロP×歌い手×声優「僕たちは夜な夜な」新曲『ナイトメアディナータイム』MV公開！　ひとしずく×やま△・梓川・いゔどっと・しゅーず・Sou・ふぉるてからのコメント到着！

本当の自分を解放する共感性ドラマコンテンツ『僕たちは夜な夜な』（通称『僕よな』）。

キャラクターが抱えている「生きづらさ」を声優ボイス付きショートストーリー動画で吐露し、

ボカロP×歌い手によって「感情」が歌になる今作。

2ndシーズン第6弾は、要町れんま・仙河アサギ・雑司ヶ谷イツキ・天松ろか・千早しゅあんが歌う5人歌唱曲！

「嫌な記憶をなくしちゃうって…それでいいのかな？」

ニ度と記憶が戻らないとしても、“嫌な記憶”ならいらない――。

そう笑顔で言い切るろかに対し、れんま達の心が揺らぐ。

“嫌な記憶”を忘れたほうが幸せになれるのか、その記憶も自分を形作る一部と捉えるのか。



そんな葛藤を【ボカロP・ひとしずく×やま△】がドラマチックに紡ぎ、【歌い手・梓川、いゔどっと、しゅーず、Sou、ふぉるて】が苦悩を歌声で響かせる！

5人が嫌な記憶を忘れた世界を想像した楽曲『ナイトメアディナータイム』は2026年1月16日(金)よりMV公開、サブスク＆DL配信開始！

MVのイラストは本作のメインイラストレーターの深世 前、動画を金子開発が担当。

要町れんま（cv 増田俊樹）・仙河アサギ（cv 江口拓也）・雑司ヶ谷イツキ（cv 廣瀬大介）・天松ろか（cv 小野賢章）・千早しゅあん（cv 斉藤壮馬）・三紗院みかね（cv 小林裕介）が演じたショートストーリー動画も公開中。

YouTube・サブスクを今すぐチェック！

■2ndシーズン・シエル編ショートストーリー動画

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMZX9NfyaukwrQAP9FjSoKkMVtUxzLOZ

■「僕たちは夜な夜な」全話いっき見リストはこちら

https://youtube.com/playlist?list=PLmMZX9NfyaukCxKYjQWSxEYQDPVvOwdSZ&si=Q3ziWazjmKC8iZ-c(https://youtube.com/playlist?list=PLmMZX9NfyaukCxKYjQWSxEYQDPVvOwdSZ&si=Q3ziWazjmKC8iZ-c)

■楽曲『ナイトメアディナータイム』MV

梓川, いゔどっと, しゅーず, Sou, ふぉるてver. https://youtu.be/CHLUFgQiEfI

鏡音レン & Yuma ver. https://youtu.be/78F_I8MQLYM

■楽曲『ナイトメアディナータイム』サブスク＆DL配信

梓川, いゔどっと, しゅーず, Sou, ふぉるてver. https://linkco.re/p7hGscNE

鏡音レン & Yuma ver. https://linkco.re/QXQq17De

2ndシーズン・シエル編の最終話は1月21日（水）19時。

『ナイトメアディナータイム』を経て5人の気持ちがどう変化していくのか、乞うご期待！

クリエイター＆アーティストからのコメントが到着！

- 【Music】ひとしずく×やま△

X（ひとしずく）: @samorira9(https://x.com/samorira9)

X（やま△）: @shoma1983(https://x.com/shoma1983)

YouTube: @hitoshizuku_yama(https://www.youtube.com/@hitoshizuku_yama)

物語音楽や多人数合唱曲を得意とする、ひとしずくとやま△の二人で活動する作曲家ユニット。YouTubeチャンネル上でのボカロ楽曲総再生回数は2億再生越え。

VOCALOID楽曲の主な代表作は「Bad ∞ End ∞ Night」シリーズ、「秘蜜～黒の誓い～」「Alice in N.Y」「Mr.シャーデンフロイデ」など。

作詞・作曲・編曲・Mix/Masteringで商業作品への楽曲提供を行いつつ、個人制作のリズムゲーム配信、VOCALOID楽曲の小説執筆など様々な分野で活動中。

- 【Vocal】梓川

X: @Azsa_397(https://x.com/Azsa_397)

YouTube: @Azsagawa(https://www.youtube.com/@azsagawa)

TikTok: ＠azsagawa(https://www.tiktok.com/@azsagawa)

2020年4月より音楽活動を開始。

カバーや人気コンポーザー楽曲へのボーカル参加などのコラボをきっかけに注目を集めるほか、自身のオリジナル曲制作も精力的に行う。

歌い手カルチャーに根差しつつ、MIX、作曲、作詞、DJなど、着実に可動域を広げるアーティスト。

存在感と艶のある声色で、あらゆるジャンルの楽曲を歌いこなし、多くのリスナーの心を捉えている。

- 【Vocal】いゔどっと

X: @_763_(https://x.com/_763_)

YouTube: @ivudot(https://www.youtube.com/@ivudot)

TikTok: ＠_763_(https://www.tiktok.com/@_763_)

2月14日生まれ、シンガーソングライター。 2018年3月に公開した「flos」（Cover）はYouTubeで約3,400万回再生を突破し、チャンネル総再生回数は1.6億回に到達。卓越した歌唱表現で、歌い手として確固たる存在感を示す。

同年よりオリジナル楽曲の制作を本格化。「余薫」を皮切りに、文学的で繊細な詞世界と、多様なサウンドアプローチで注目を集める。

2022年には日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶけーき』OP主題歌を担当し、12月に1stメジャーアルバム『POP OUT』をリリース。2023年にはMBS/TBS系ドラマ『明日、私は誰かのカノジョ Season2』のOP主題歌を担当するなど、メディアタイアップでも実績を残す。

2024年にはTVアニメ『休日のわるものさん』OP主題歌として「遊歩」が起用され、同年4月に3rdアルバム『ARCANA』をリリース。

2025年は、コンセプトEP『Bestiary』を発表し、物語性の高い楽曲群で作家性を提示。リリースに伴う全国ツアー『GUIDE』では5都市を巡り、その存在をより強固なものにした。

同年後半には、セルフプロデュースによる新曲「シャボン」、そして12月には「熱に疲れて」を立て続けにリリース。特に「熱に疲れて」では作詞作曲のみならず、MVの映像制作までも自身が担当。サウンドデザインからビジュアル構築に至るまで、作品のすべてを統括するマルチクリエイターとして新たなフェーズに突入している。

YouTubeチャンネル登録者数は約33万人。ジャンルや枠を越えて支持を広げ、独自の音楽世界を確立する注目のアーティスト。

- 【Vocal】しゅーず

X: @shoose2525(https://x.com/shoose2525)

YouTube: @shoose2525(https://www.youtube.com/@shoose2525)

TikTok: ＠shoose_official(https://www.tiktok.com/@shoose_official)

2009年に動画共有サイトに動画を投稿し活動開始。

2015年に1stアルバムをリリースし、オリコンデイリーTOP10入りを果たすと2017年に2ndアルバムのリリースを記念した初のワンマンライブを開催。以後、アルバム5枚、シングル1枚をリリース（2025年1月現在）好評を得る。リスナーを魅了する深く色気のある歌声とアーバンで洗練された雰囲気で老若男女のファンを獲得し、一躍人気歌い手の仲間入りをした。普段は働きながら活動する“社畜系歌い手”としても活動中。

- 【Vocal】Sou

X: @Nico_nico_Sou(https://x.com/Nico_nico_Sou)

YouTube: @niconicoSou(https://www.youtube.com/@niconicoSou)

TikTok: @sou__official(https://www.tiktok.com/@sou__official?lang=ja-JP)

2013年「独りんぼエンヴィー」の歌ってみた動画をニコニコ動画へ初投稿。

歌い手の活動を始めた “Sou” 。

2015年1stアルバム「水奏レグルス」をリリースしメジャーデビューを果たす。

その後、ナユタン星人やはるまきごはん、Eveとの共作作品を発表し、2019年にユニバーサルミュージックより2ndアルバム「深層から」をリリース。

2020年に発表したDigitalシングル「ミスターフィクサー」はアニメ『ID:INVATED』のOPテーマに起用され、海外の配信チャートにて4週連続1位を獲得した。

2023年にキングレコードへメジャー移籍し、活動10周年を記念したライブ「Orbit」を開催。

2024年7月には4年ぶりのフルアルバム「センス・オブ・ワンダー」をリリース。

自身最大規模の国内ツアーに加え、初の中国ツアー公演を成功させた。

これまでにYouTubeチャンネル登録者数169万人、SNS総フォロワー数は250万人超えのインターネットの世界を原点に堂々たる存在感と才能を飛躍させるボーカリストである。

- 【Vocal】ふぉるて

X: ＠rnroi29(http://twitter.com/rnroi29)

YouTube: @rnroi29(https://www.youtube.com/@rnroi29)

2018年11月に動画投稿サイトに歌ってみたをアップし活動を開始。

アンニュイさを帯びた一聴で癖になる声と曲に合わせて自由自在に歌い上げる幅のある歌唱力で多くのリスナーの心を射抜いている。

YouTubeチャンネル登録者は10万人を突破、若いファンを中心に人気のボーカリスト。

2022年1月には人気ボカロP描き下ろし楽曲「お先真っ白」を配信リリースし、2024年7月に1stワンマンライブ「CROWN」を開催。

- 【Illustration】深世 前

X: @N0radrenalinee(https://x.com/N0radrenalinee)

TikTok: @negaimashite_wa(https://www.tiktok.com/@negaimashite_wa)

Instagram: @negaimashite_wa(https://www.instagram.com/negaimashite_wa)

SNSにオリジナル作品を投稿するイラストレーター。見るものを魅了する強い眼差しと美しい表情を、独特の色味と陰影センスで描く。儚さや危うさを感じさせる繊細で透明感のあるキャラクターは、10代・20代に絶賛されている。人気の次世代アーティスト。

- 【Movie】金子開発

X: @kanekokaihatu(https://x.com/kanekokaihatu)

YouTube: @kanekokaihatsu(https://www.youtube.com/@kanekokaihatsu)

多彩な表現力で楽曲とイラストの魅力を最大限に引き出す動画クリエイター。

おしゃれで洗練された映像演出が巧みで、動画制作のみならずイラストやデザインも手掛けるマルチな才能の持ち主。

数多のミュージックビデオを手掛け、ひっぱりだこの注目動画師として活躍中。

ライブイベント情報

『僕たちは夜な夜な』（通称『僕よな』）の初のライブイベント『僕たちは夜な夜な LIVE ~ Midnight Party ~』が2026年3月1日(日)に開催決定！

詳細は公式サイトのこちら(https://www.bokuyona.com/news/0007)をチェック！

梓川、いゔどっと、しゅーず、Sou、ふぉるてによる、スペシャルな一夜を彩るライブ、どうぞお見逃しなく。

チケット情報

■チケット券種・料金

1F全自由（整理番号付） 7,700円(税込)

2F指定席 7,700円(税込)

※3歳以上有料

※ドリンク代別途600円必要

権利表記

(C)僕たちは夜な夜な