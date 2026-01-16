「葉加瀬太郎音楽祭 2026」開催決定！葉加瀬太郎率いるオーケストラとゲストアーティストとの競演

株式会社キョードーメディアス

初夏の爽やかな風とともに、あの感動のステージが再び幕を開けます。ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎氏がオーガナイザーを務める音楽の祭典「葉加瀬太郎音楽祭 2026」が、5月30日（土）31日（日）京都（上賀茂神社）で、6月27日（土）東京（国立代々木競技場 第一体育館）で開催されることが決定しました。東京公演は初の屋内型。この祭典は、音楽の喜びを分かち合う、唯一無二のフェスティバルとして、いまや初夏の風物詩として多くのファンに愛されています。本音楽祭の最大の魅力は、ジャンルの垣根を超えて集結する豪華な出演者たち。ホストである葉加瀬太郎と親交のある日本を代表するトップアーティストたちが続々とステージに登場。そして、今年はオーケストラとともに、想像を超える圧巻のサウンドで心を震わせてくれます。葉加瀬が新たに提案する「音楽で世界旅行をしているような世界観」にどっぷり没頭できる贅沢な時間をお楽しみください。出演者の続報やチケットの詳細は、公式サイトおよび各種SNSにて順次お知らせしますので、どうぞご注目ください。

久原本家 茅乃舎 presents

葉加瀬太郎音楽祭 2026

＜京都公演＞

2026年5月30日（土）開場13:30 開演15:00（両日）上賀茂神社［賀茂別雷神社］

キョードーインフォメーション 0570-200-888 （12:00～17:00／土日・祝休業）

＜東京公演＞

2026年6月27日(土) 開場15:00 開演16:30 国立代々木競技場 第一体育館

キョードー東京 0570－550－799 (平日11:00～18:00、土日祝10:00～18:00)

キョードー横浜 045-671-9911 (月～金11:00～15:00 祝日除く)

＜チケット＞ ※一般発売日 後日発表

前売料金 全席指定 15,000円(税込) グッズ付前売料金 全席指定 17,000円(税込)

公式ホームページ https://hakasetaroongakusai.com/