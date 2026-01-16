【最高金賞の完熟苺×カクテル日本王者】新宿の3店舗にて、コンテスト1位を獲得した栃木県「くまかわいちご園」の極上苺を使用したフレッシュフルーツカクテルが提供開始！
株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）は、運営する「BAR LIVET」「BAR 新宿ウイスキーサロン」「BAR 東京バーボンクラブ」の3店舗において、栃木県大田原市の「くまかわいちご園」が手掛けるこだわりの完熟苺を贅沢に使用した、フレッシュフルーツカクテルの提供を開始いたします。
「くまかわいちご園」は、とちあいか食味コンテスト2024で最高金賞を受賞した、栃木県内でも屈指の品質を誇るいちご園です。同園の最大の特徴は、市場に出回るものとは一線を画す「完熟収穫」へのこだわり。いちごが最も甘くなる瞬間まで収穫のタイミングを待ち、早朝に一粒ずつ丁寧に摘み取られた苺は、果実本来の力強い甘みと濃厚な香りが凝縮されています。
今回のコラボレーションでは、その最高級の苺をカクテル日本チャンピオンである静谷和典をはじめとする実力派バーテンダーたちが、それぞれの店舗のコンセプトに合わせ、至高の一杯へと昇華させました。定番の「とちあいか」に加え、「真紅の美鈴」、希少な幻の栃木県産「とちひめ」など、くまかわいちご園が手塩にかけて育てた3種の苺が持つ個性を多角的にお楽しみいただけます。
新宿の夜を彩る、一期一会の芳醇な苺カクテル体験をぜひご堪能ください。
提供カクテル
レオナルド
くまかわいちご園のいちご
バターウォッシュヘネシーXO
グレナデン&ローズマリー&オーキッドシロップ
ローズリキュール
シャンパン
ラベンダービターズ
実施店舗についてBAR東京バーボンクラブ
バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。
バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。
また、マスターオブウイスキー厳選のバーボン40種＆オリジナルカクテル10種が飲み放題となるプランを用意。
バーボンの新しい出会いや楽しみ方を提案することで、日本におけるバーボンの聖地となることを目指す。
所在地：https://maps.app.goo.gl/SWhibRkk22Wq2ApbA
電話番号： 03-3354-2229
営業時間： 18:00-26:00(月曜定休)
ここでしか飲めないオリジナルバーボンカクテル
定番から限定まで豊富なボトルラインナップ
個性的なメンバー
現地でしか手に入らないオーナー秘蔵のバーボンコレクション
BAR 新宿 ウイスキーサロン
バーリベット（BAR LIVET）の姉妹店として2019年に新宿三丁目にオープンした 「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を持つ静谷和典が手がけるバー。
現在稼働する国内蒸留所のほとんどを網羅した国産ウイスキーをメインに、スコッチなどあわせ計700種類以上の銘柄を取り揃え、ウイスキーベースのカクテル "ウイスクテイル"は100種類以上展開。また、The World’s Best-Selling Classic Cocktailsにて毎年上位にランクインする、世界的に人気の高いカクテル「ウイスキーサワー」「オールドファッションド」を各10種類以上開発し、世界へ先駆けて発信を行う。
数々の権威あるタイトルを受賞しており、Time Out Tokyoによる東京のサステナブルで先進的なバーを決めるアワードにおいて、初代グランプリ「The Bar World of Tomorrow」の称号を獲得。「世界が選ぶ東京のBAR 10選」に選ばれ、国内外問わず世界から注目を集める。
また、ウイスキーの魅力を最大限に引き出すグラス 「咲グラス-Saki Glass-」もプロデュース。グラスを通したさまさまなウイスキーの楽しみ方を推奨している。
所在地：https://maps.app.goo.gl/cqUsDQbybUafLiAS6
お問い合わせ： 03-3353-5888（店舗直通）
営業時間：15:00～26:00
BAR LIVET
700種類以上の厳選ウイスキーボトル
葉巻とチョコの極上ペアリング
新宿三丁目の一角に位置する「BAR LIVET」ーは、静寂と洗練が織りなす特別な空間です。
オーナーバーテンダーは最難関資格「マスター・オブ・ウイスキー」を保持し、スコットランドで栄誉あるアンバサダー賞を受賞。
彼が厳選したザ・グレンリベットを中心としたウイスキーのコレクションや、オリジナルのプライベートボトルはまさに圧巻。
また、四季折々のフルーツを使用したカクテルや、独自のウイスクテイルが新しい味わいの発見をもたらします。
ここでしか味わえない葉巻とのペアリングや専用チョコレートとの組み合わせをお楽しみください。
店内は桜の木目が美しいカウンターや煉瓦造りの壁、そして700本を超えるウイスキーが整然と並ぶバックバーが、訪れる人々を非日常の世界へと誘います。
おひとり様でご利用、女子会やデート、お誕生日など、多彩なシーンでお過ごしいただけます。
大人の隠れ家的空間の当店で心ゆくまでお愉しみください。
所在地：https://maps.app.goo.gl/1aUwpvHBToE2zvyW6
お問い合わせ： 0362732635（店舗直通）
営業時間：18:00～26:00
株式会社ロイヤルマイル オーナー 静谷和典
株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「BAR東京バーボンクラブ」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。
オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。
2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner
2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン
2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders
上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。
現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。
マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。
そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。
