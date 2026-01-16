【Revit初心者】窓ファミリにおける3つの主要なパネルタイプの作成方法を丁寧に解説！1/28（水）好評セミナー「窓ファミリのFIX・倒し・引き違いパネル作成編」のアーカイブ映像を無料配信！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は1月28日（水）、Revitの使用経験が浅いBIMオペレーターや設計者の方を対象に、2024年12月に開催したオンラインセミナー「【Revitの方程式・ビギナー脱却編】ビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み～建具ファミリを１から作成する方法（窓ファミリのFIX・倒し・引き違いパネル作成編）～」のアーカイブ映像を無料配信します。





【アーカイブ録画配信】【Revitの方程式・ビギナー脱却編】ビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み～建具ファミリを１から作成する方法（窓ファミリのFIX・倒し・引き違いパネル作成編）～

建築設計に用いられるBIMソフトウェアの中で高いシェアを誇り、国内の建築分野でも幅広く利用されているAutodesk社の「Revit」。3Dによる正確かつ精度の高いモデリングが実現可能なRevitですが、初心者にとって豊富な機能を使いこなすことは容易ではなく、「思い通りに操作ができない」「仕組みが分からないので教わったことしかできない」「いじっていたらデータを壊してしまった」といったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そんなRevit初心者の方々のお悩みを解決するため、C&R社では基本からRevitへの理解を深めることができるセミナーを定期開催しています。今回も、BIMマネージャーとしてもご活躍中であり、Revitの普及活動や企業へのBIM導入支援もされている中川まゆ氏に登壇いただきました。Revitを扱う上で非常に大切な「建具ファミリを１から作成する方法（窓ファミリのFIX・倒し・引き違いパネル作成）」をわかりやすく解説していただいています。より深くRevitを理解したい方におすすめの内容です。ご興味をお持ちの方はぜひご視聴ください。＜こんな方におすすめ＞・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方・BIM（Revit）について興味がある方※アーカイブ配信のため、ご質問には対応しておりません。※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。

■日時

2026年1月28日（水）12：00～13：00



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

中川まゆ氏

有限会社アミューズワークス 代表取締役

東洋紡エンジニアリング株式会社、ヒューマンアカデミー株式会社を経て、2000年に有限会社アミューズワークスを設立。2005年にRevitを導入。2007年には、Revitで作成した茶室をLas Vegasで開催されたAutodesk Universityで発表。Revitユーザーグループ発足後は運営メンバー（幹事）として参加するなど、Revitの普及・解説に活躍。現在、企業へのBIM導入支援、ハウスメーカーでの業務請負、大学・専門学校での教育、BIMプロジェクト内モデリング支援BIMモデル、BIMパーツ作成請負を行っている。



■対象

・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方

・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方

・BIM（Revit）について興味がある方



■参加費

無料



■定員

50名



▼詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/bimnoba/6163(https://www.arc-agency.jp/bimnoba/6163)

※締切：2026年1月28日（水）11：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局 「Revitの方程式・ビギナー脱却編」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開。また、BIMスペシャリストのコミュニティ「BIMnoba」とBIMスペシャリスト育成のための「BIMnobaスクール」を運営しております。そのほか、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)