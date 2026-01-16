sophisticated silence、四季を紡ぐローファイ・ビートの旅路。2ndアルバム『SHIKI』を2026年1月16日(金)にリリース

株式会社STARBASE「SHIKI」アートワーク

東京を拠点に活動するローファイ・ビートメイカー sophisticated silence が、セカンドアルバム『SHIKI』を2026年1月16日(金)にリリースする。

本作は、"日本の四季"をテーマに据えた全12曲入りのコンセプトアルバム。2025年にリリースされた楽曲を丁寧にコンパイルし、新曲「Winter comes around」を加えることで、春夏秋冬の移ろいを音で完結させた。

アナログレコードから抽出されたようなビニールノイズが全体を優しく包み込み、どこか懐かしくも新鮮な質感を生み出している。

ローファイ・ヒップホップを基調としながらも、チルアウト要素を巧みに織り交ぜた良質なサウンドスケープが広がる。

四季折々の情景が繊細なビートとメロディで表現されている。穏やかな時間に寄り添う、sophisticated silence ならではの洗練された音世界。日常のふとした瞬間に彩りを添える一作だ。

●sophisticated silence - SHIKI "full Album"

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g8wstuJgnRA ]

●楽曲情報●

配信開始日：2026/1/16

アーティスト：sophisticated silence

タイトル：SHIKI

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/SS_SHIKI

【トラックリスト】

1. Afternoon Sadness

2. Under The Sky

3. Love Song

4. My Friend

5. In the middle of the night

6. Passing Shower

7. Midsummer Glow

8. Fireworks & Dreams

9. ZEN

10. Eyes on You

11. Last Breeze

12. Winter comes around（新曲）

●sophisticated silence プロフィール●

東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。

アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence