sophisticated silence、四季を紡ぐローファイ・ビートの旅路。2ndアルバム『SHIKI』を2026年1月16日(金)にリリース
「SHIKI」アートワーク
東京を拠点に活動するローファイ・ビートメイカー sophisticated silence が、セカンドアルバム『SHIKI』を2026年1月16日(金)にリリースする。
本作は、"日本の四季"をテーマに据えた全12曲入りのコンセプトアルバム。2025年にリリースされた楽曲を丁寧にコンパイルし、新曲「Winter comes around」を加えることで、春夏秋冬の移ろいを音で完結させた。
アナログレコードから抽出されたようなビニールノイズが全体を優しく包み込み、どこか懐かしくも新鮮な質感を生み出している。
ローファイ・ヒップホップを基調としながらも、チルアウト要素を巧みに織り交ぜた良質なサウンドスケープが広がる。
四季折々の情景が繊細なビートとメロディで表現されている。穏やかな時間に寄り添う、sophisticated silence ならではの洗練された音世界。日常のふとした瞬間に彩りを添える一作だ。
●sophisticated silence - SHIKI "full Album"
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g8wstuJgnRA ]
●楽曲情報●
配信開始日：2026/1/16
アーティスト：sophisticated silence
タイトル：SHIKI
レーベル：Idiot Pop Records
配信リンク：https://lnk.to/SS_SHIKI
【トラックリスト】
1. Afternoon Sadness
2. Under The Sky
3. Love Song
4. My Friend
5. In the middle of the night
6. Passing Shower
7. Midsummer Glow
8. Fireworks & Dreams
9. ZEN
10. Eyes on You
11. Last Breeze
12. Winter comes around（新曲）
●sophisticated silence プロフィール●
東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。
アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。
＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence