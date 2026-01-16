sophisticated silence、四季を紡ぐローファイ・ビートの旅路。2ndアルバム『SHIKI』を2026年1月16日(金)にリリース

「SHIKI」アートワーク


東京を拠点に活動するローファイ・ビートメイカー sophisticated silence が、セカンドアルバム『SHIKI』を2026年1月16日(金)にリリースする。


本作は、"日本の四季"をテーマに据えた全12曲入りのコンセプトアルバム。2025年にリリースされた楽曲を丁寧にコンパイルし、新曲「Winter comes around」を加えることで、春夏秋冬の移ろいを音で完結させた。


アナログレコードから抽出されたようなビニールノイズが全体を優しく包み込み、どこか懐かしくも新鮮な質感を生み出している。


ローファイ・ヒップホップを基調としながらも、チルアウト要素を巧みに織り交ぜた良質なサウンドスケープが広がる。



四季折々の情景が繊細なビートとメロディで表現されている。穏やかな時間に寄り添う、sophisticated silence ならではの洗練された音世界。日常のふとした瞬間に彩りを添える一作だ。



●sophisticated silence - SHIKI "full Album"


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g8wstuJgnRA ]



●楽曲情報●

配信開始日：2026/1/16


アーティスト：sophisticated silence


タイトル：SHIKI


レーベル：Idiot Pop Records


配信リンク：https://lnk.to/SS_SHIKI



【トラックリスト】


1.　Afternoon Sadness


2.　Under The Sky


3.　Love Song


4.　My Friend


5.　In the middle of the night


6.　Passing Shower


7.　Midsummer Glow


8.　Fireworks & Dreams


9.　ZEN


10.　Eyes on You


11.　Last Breeze


12.　Winter comes around（新曲）





●sophisticated silence プロフィール●




東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。


アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。


＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence