はるまきごはん、オリジナルアニメ「お姉ちゃんごっこ」を2026年よりスタート。本日ティザームービーを公開。主人公の姉妹役には、ヰ世界情緒・宮崎恵里花が決定。
『ふたりの』シリーズ（「再会」「彗星になれたなら」等）『幻影シリーズ』（「第三の心臓」「蛍はいなかった」等）に続くはるまきごはんの新シリーズ「お姉ちゃんごっこ」が2026年1月よりスタート。自身初のオリジナル長編アニメーション作品「お姉ちゃんごっこ」と、その世界を元にした楽曲群で構成されるシリーズ作品。アニメーションは、はるまきごはんを中心とするインディーチーム「スタジオごはん」で制作する。第一話のメインキャストには、はるまきごはんのワンマンライブでもナレーションなどを担当していたヰ世界情緒と、新人声優の宮崎恵里花が参加する。2026年1月に第一話を公開した後、約1年かけて完結を目指す。
お姉ちゃんごっこ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Asmti3OS0W0 ]
「その家にいるのは、お姉ちゃんじゃない」
遠い未来。
都市部で高密度に発展した科学技術に取り残された郊外の山村「鏡見村」。「良い子にしていないと、そっくりさんがやってくる」。古い言い伝えの残るこの村に住む中学生、日暮 紅（ひぐれ あかね）は、1年ぶりに退院した姉 日暮 翠（ひぐれ すい）との再会を心待ちにしていた。しかし、姉の退院から間もなく、紅のもとに1本の電話がかかってくる。「その家にいるのは、お姉ちゃんじゃない」
インフォメーション「お姉ちゃんごっこ」
[監督・脚本]
はるまきごはん
[制作]
スタジオごはん
[原画]
◯gaki
大文字のあーる
シャノン
長江 春芳
獏井 夢
水呑朔
[動画・仕上げ]
阿修
いよわ
大文字のあーる
小津
ozumikan
かげんおゆひ
くえん
QUER
シャノン
長江 春芳
higoAkari
[背景美術]
ozumikan
かげんおゆひ
くえん
ヨシゴイ
[音楽・音響]
はるまきごはん
[キャスト]
日暮 紅（ひぐれ あかね） 宮崎恵里花
日暮 翠（ひぐれ すい） ヰ世界情緒
鞠（まり） 杉本有彩
その他出演 長尾玲奈、坂東彩音、野本弥生
ヰ世界情緒
https://x.com/isekaijoucho
自らの歌と創作で世界を表現する、バーチャルダークシンガー。
力強く儚い歌声で、"ヰ世界情緒"というキャンバスの上に闇と光、新しい物語を紡ぐ。
シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など様々な方面で自らの表現をおこない、作品を創り出す、唯一無二のクリエイター。
宮崎恵里花
https://x.com/_miyazaki_erika
m&i所属。千葉県出身。
アプリゲーム『東方LostWord』ほか、ボイスドラマ等に出演している新人声優。
本作品で初めてのアニメーションデビュー！
杉本有彩
https://x.com/arisa_fuwafuwa
MIT Artists所属。埼玉県出身。
『サイレントゾーン 人類vsアンデッド』アビゲイル役、「男友達が激甘カレシになりました」(こみっちゃ！ by めちゃコミック)金沢みさき役を担当。他多数ラジオCMや企業動画に出演。
公開場所
はるまきごはん公式
YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/harumakigohan
niconico動画 https://www.nicovideo.jp/user/33802565/mylist/57349416
bilibili動画 https://space.bilibili.com/251134371
お姉ちゃんごっこ特設サイト
https://harumakigohan.com/onego/
はるまきごはん
札幌市出身のボカロP／シンガーソングライター／イラストレーター／アニメーター。
作詞作曲編曲、イラスト、映像、アニメーション制作、ライブ活動に加えて、ゲームアプリや漫画にも取り組んでいる。スープカレーが好き。
はるまきごはんオフィシャルサイト
https://harumakigohan.com
X
https://x.com/harumaki_gohan
YouTube
https://www.youtube.com/c/harumakigohan