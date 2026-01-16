はるまきごはん、オリジナルアニメ「お姉ちゃんごっこ」を2026年よりスタート。本日ティザームービーを公開。主人公の姉妹役には、ヰ世界情緒・宮崎恵里花が決定。

株式会社インクストゥエンター

『ふたりの』シリーズ（「再会」「彗星になれたなら」等）『幻影シリーズ』（「第三の心臓」「蛍はいなかった」等）に続くはるまきごはんの新シリーズ「お姉ちゃんごっこ」が2026年1月よりスタート。自身初のオリジナル長編アニメーション作品「お姉ちゃんごっこ」と、その世界を元にした楽曲群で構成されるシリーズ作品。アニメーションは、はるまきごはんを中心とするインディーチーム「スタジオごはん」で制作する。第一話のメインキャストには、はるまきごはんのワンマンライブでもナレーションなどを担当していたヰ世界情緒と、新人声優の宮崎恵里花が参加する。2026年1月に第一話を公開した後、約1年かけて完結を目指す。

お姉ちゃんごっこ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Asmti3OS0W0 ]

「その家にいるのは、お姉ちゃんじゃない」

遠い未来。

都市部で高密度に発展した科学技術に取り残された郊外の山村「鏡見村」。「良い子にしていないと、そっくりさんがやってくる」。古い言い伝えの残るこの村に住む中学生、日暮 紅（ひぐれ あかね）は、1年ぶりに退院した姉 日暮 翠（ひぐれ すい）との再会を心待ちにしていた。しかし、姉の退院から間もなく、紅のもとに1本の電話がかかってくる。「その家にいるのは、お姉ちゃんじゃない」

インフォメーション

「お姉ちゃんごっこ」

[監督・脚本]

はるまきごはん

[制作]

スタジオごはん

[原画]

◯gaki

大文字のあーる

シャノン

長江 春芳

獏井 夢

水呑朔

[動画・仕上げ]

阿修

いよわ

大文字のあーる

小津

ozumikan

かげんおゆひ

くえん

QUER

シャノン

長江 春芳

higoAkari

[背景美術]

ozumikan

かげんおゆひ

くえん

ヨシゴイ

[音楽・音響]

はるまきごはん

[キャスト]

日暮 紅（ひぐれ あかね） 宮崎恵里花

日暮 翠（ひぐれ すい） ヰ世界情緒

鞠（まり） 杉本有彩

その他出演 長尾玲奈、坂東彩音、野本弥生

ヰ世界情緒

https://x.com/isekaijoucho

自らの歌と創作で世界を表現する、バーチャルダークシンガー。

力強く儚い歌声で、"ヰ世界情緒"というキャンバスの上に闇と光、新しい物語を紡ぐ。

シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など様々な方面で自らの表現をおこない、作品を創り出す、唯一無二のクリエイター。

宮崎恵里花

https://x.com/_miyazaki_erika

m&i所属。千葉県出身。

アプリゲーム『東方LostWord』ほか、ボイスドラマ等に出演している新人声優。

本作品で初めてのアニメーションデビュー！

杉本有彩

https://x.com/arisa_fuwafuwa

MIT Artists所属。埼玉県出身。

『サイレントゾーン 人類vsアンデッド』アビゲイル役、「男友達が激甘カレシになりました」(こみっちゃ！ by めちゃコミック)金沢みさき役を担当。他多数ラジオCMや企業動画に出演。

公開場所

はるまきごはん公式

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/harumakigohan

niconico動画 https://www.nicovideo.jp/user/33802565/mylist/57349416

bilibili動画 https://space.bilibili.com/251134371

お姉ちゃんごっこ特設サイト

https://harumakigohan.com/onego/

はるまきごはん

札幌市出身のボカロP／シンガーソングライター／イラストレーター／アニメーター。

作詞作曲編曲、イラスト、映像、アニメーション制作、ライブ活動に加えて、ゲームアプリや漫画にも取り組んでいる。スープカレーが好き。

はるまきごはんオフィシャルサイト

https://harumakigohan.com

X

https://x.com/harumaki_gohan

YouTube

https://www.youtube.com/c/harumakigohan