はるまきごはん、オリジナルアニメ「お姉ちゃんごっこ」を2026年よりスタート。本日ティザームービーを公開。主人公の姉妹役には、ヰ世界情緒・宮崎恵里花が決定。

写真拡大 (全15枚)

株式会社インクストゥエンター


『ふたりの』シリーズ（「再会」「彗星になれたなら」等）『幻影シリーズ』（「第三の心臓」「蛍はいなかった」等）に続くはるまきごはんの新シリーズ「お姉ちゃんごっこ」が2026年1月よりスタート。自身初のオリジナル長編アニメーション作品「お姉ちゃんごっこ」と、その世界を元にした楽曲群で構成されるシリーズ作品。アニメーションは、はるまきごはんを中心とするインディーチーム「スタジオごはん」で制作する。第一話のメインキャストには、はるまきごはんのワンマンライブでもナレーションなどを担当していたヰ世界情緒と、新人声優の宮崎恵里花が参加する。2026年1月に第一話を公開した後、約1年かけて完結を目指す。


お姉ちゃんごっこ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Asmti3OS0W0 ]


「その家にいるのは、お姉ちゃんじゃない」


遠い未来。


都市部で高密度に発展した科学技術に取り残された郊外の山村「鏡見村」。「良い子にしていないと、そっくりさんがやってくる」。古い言い伝えの残るこの村に住む中学生、日暮 紅（ひぐれ あかね）は、1年ぶりに退院した姉 日暮 翠（ひぐれ すい）との再会を心待ちにしていた。しかし、姉の退院から間もなく、紅のもとに1本の電話がかかってくる。「その家にいるのは、お姉ちゃんじゃない」















インフォメーション

「お姉ちゃんごっこ」

[監督・脚本]　


はるまきごはん



[制作]　


スタジオごはん



[原画]


◯gaki


大文字のあーる


シャノン


長江 春芳


獏井 夢


水呑朔



[動画・仕上げ]


阿修


いよわ


大文字のあーる


小津


ozumikan


かげんおゆひ


くえん


QUER


シャノン


長江 春芳


higoAkari



[背景美術]


ozumikan


かげんおゆひ


くえん


ヨシゴイ



[音楽・音響]


はるまきごはん



[キャスト]


日暮 紅（ひぐれ あかね）　宮崎恵里花


日暮 翠（ひぐれ すい）　ヰ世界情緒


鞠（まり）　杉本有彩


その他出演　長尾玲奈、坂東彩音、野本弥生




ヰ世界情緒

https://x.com/isekaijoucho


自らの歌と創作で世界を表現する、バーチャルダークシンガー。


力強く儚い歌声で、"ヰ世界情緒"というキャンバスの上に闇と光、新しい物語を紡ぐ。


シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など様々な方面で自らの表現をおこない、作品を創り出す、唯一無二のクリエイター。






宮崎恵里花

https://x.com/_miyazaki_erika


m&i所属。千葉県出身。


アプリゲーム『東方LostWord』ほか、ボイスドラマ等に出演している新人声優。


本作品で初めてのアニメーションデビュー！






杉本有彩

https://x.com/arisa_fuwafuwa


MIT Artists所属。埼玉県出身。


『サイレントゾーン　人類vsアンデッド』アビゲイル役、「男友達が激甘カレシになりました」(こみっちゃ！ by めちゃコミック)金沢みさき役を担当。他多数ラジオCMや企業動画に出演。





公開場所

はるまきごはん公式
YouTubeチャンネル　https://www.youtube.com/c/harumakigohan


niconico動画　https://www.nicovideo.jp/user/33802565/mylist/57349416


bilibili動画　https://space.bilibili.com/251134371



お姉ちゃんごっこ特設サイト


https://harumakigohan.com/onego/




はるまきごはん

札幌市出身のボカロP／シンガーソングライター／イラストレーター／アニメーター。


作詞作曲編曲、イラスト、映像、アニメーション制作、ライブ活動に加えて、ゲームアプリや漫画にも取り組んでいる。スープカレーが好き。



はるまきごはんオフィシャルサイト


https://harumakigohan.com
X
https://x.com/harumaki_gohan


YouTube
https://www.youtube.com/c/harumakigohan