【18TRIP(エイティーントリップ)】アプリゲーム『18TRIP』×横浜市、連携協定締結！ 2月7日(土)より横浜市内4区にてコラボキャンペーンを開催！

株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくるスマートフォン向けアプリゲーム・近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP(エイティーントリップ)』は、この度、横浜市および公益財団法人横浜市観光協会と横浜市の観光振興に係る市内の回遊性向上等について、連携協定を締結しました。『18TRIP』通称「エイトリ」は、近未来の横浜を舞台としていることから、今回の連携に至りました。

『18TRIP』公式サイト :https://18trip.jp/

■近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP』とは

『18TRIP』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。

■YOKOHAMA 区巡りデジタルスタンプラリー#00

本コラボキャンペーンは、2月21日(土)、22日(日)にパシフィコ横浜で開催する『18TRIP』のキャスト陣が出演のライブイベント『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』に合わせて開催します。

『18TRIP』のユニット「18is（あいびす）(https://18trip.jp/music/531/)」が観光区長を務める4区（西区：西園練牙、保土ケ谷区：五十竹あく太、港北区：北片來人、泉区：蜂乃屋 凪）及びみなとみらい駅（大黒可不可）にて、「YOKOHAMA 区巡りデジタルスタンプラリー#00」を実施。獲得個数に応じてデジタル画像やオリジナルステッカーをプレゼントします。詳細は、後日『18TRIP』公式サイトに掲載します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31071/table/2153_1_887a0279323c7d8d84808fbc5d79a907.jpg?v=202601170921 ]

■『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』イベント情報

（１）公演名『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』

（２）日程 2月21日(土) 開演18:00(開場17:00)

2月22日(日) 開演13:00(開場12:00)/開演17:30(開場16:30)

（３）会場 パシフィコ横浜 国立大ホール(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

※イベントの申し込みは終了しております。

今回のコラボキャンペーンをきっかけに、『18TRIP』と横浜市観光をぜひお楽しみください！