「『18TRIP』×横浜市」コラボキャンペーンを実施～横浜のまちを巡って『18TRIP』の観光区長に会いに行こう！HAMA NICE TRIP!～

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）は、2月21日（土）・22日（日）に大型ライブイベント『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』をパシフィコ横浜で開催します。

そのイベントにあわせて、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、株式会社リベル・エンタテインメント及び株式会社ポニーキャニオンと連携協定を締結し、2月7日（土）～2月23日（月・祝）の期間、まちを盛り上げる「『18TRIP』×横浜市」コラボキャンペーンを実施します。

『18TRIP』公式サイト詳細ページ :https://18trip.jp/event/2311/

「『18TRIP』×横浜市」コラボキャンペーンについて

キャンペーンでは「18is（あいびす）」が観光区長を務める４区（西区：西園練牙、保土ケ谷区：五十竹あく太、港北区：北片來人、泉区：蜂乃屋 凪）及びみなとみらい駅（大黒可不可）にて、「YOKOHAMA 区巡りデジタルスタンプラリー#00」を実施します。スタンプ獲得個数に応じてデジタル画像やオリジナルステッカーをプレゼント。さらに、観光区長おすすめスポットにはフォトスポットも登場します。

各区で観光区長がおもてなし！４区を巡って『18TRIP』と横浜を堪能しましょう。

今後詳細は決まり次第、順次お知らせいたしますので、ぜひご期待ください。

（１）実施期間

令和８年２月７日（土)～２月23日（月・祝)

※オリジナルステッカーの引換期間は２月21日（土）～２月23日（月・祝）のみとなります。

（２）実施エリア

西区、保土ケ谷区、港北区、泉区、みなとみらい駅

（３）キャンペーン特設サイト

https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=387

※実施場所等の詳細は後日発表します。

JTB とコラボしたオリジナルツアー等も開催！

さらに『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』の開催を記念して『18TRIP』とJTBとのコラボ企画「HAMAツアーズオリジナル宿泊プラン」、「HAMAツアーズ新幹線車両貸切プラン」、「HAMAツアーズオリジナルバスツアー in 横浜」も開催中。オリジナル特典も盛りだくさん！泊まって、巡って、『18TRIP』と横浜を大満喫！ 詳細はWEBページをご覧ください。

【WEBページ】https://18trip.jp/news/event/2223/

連携協定について

株式会社リベル・エンタテインメント、株式会社ポニーキャニオン、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、横浜市の観光振興に係る市内の回遊性向上等について、連携協定を締結し共に取り組みます。

【参考】『18TRIP』作品情報

『18TRIP（エイティーントリップ）』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。

権利表記：(C)18TRIP PROJECT

【参考】『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』イベント情報

（１）公演名『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』

（２）日程 令和８年２月21日（土） 開演18：00（開場17：00）

２月22日（日） 開演13：00（開場12：00）/開演17：30（開場16：30）

（３）会場 パシフィコ横浜 国立大ホール（横浜市西区みなとみらい１―１-１）

（４）詳細 https://18trip.jp/event/1771/