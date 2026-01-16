『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「未解決事件～闇に葬られた真実～」全17話を1月16日(金)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「未解決事件～闇に葬られた真実～」(全17話)を2026年1月16日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。配信開始当初から根強い人気を誇り、アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破しました。

今回のテーマは「未解決事件～闇に葬られた真実～」。ゲストは神奈川県警の元刑事である小川泰平さんと、YouTubeチャンネル登録者数300万人超で都市伝説や未解決事件に詳しいたっくーさん。「未解決事件と国家の不作為」をテーマに、なぜ日本の捜査権力は限界を迎えているのか、そしてなぜ守られるべき国民が犠牲になり続けるのか、誰もが知る未解決事件の数々を通して専門家の意見も交えながら独自の視点で真相に迫ります。ぜひ番組をご覧ください。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「未解決事件～闇に葬られた真実～」

【配信開始日時】

2026年1月16日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全17話

＜主な内容＞

・犯人は海を渡った？世田谷一家殺害事件から25年。残された指紋の謎と隣国の壁

・消えた1秒と360キロの移動！米海軍基地ノーフォークで起きている「現実改変」

・凶悪事件の現場付近に住んでいた！実家を襲ったポルターガイストと死者の怨念

・朝の通勤ラッシュに紛れた異形！「仮面をつけた女装男」が団地全階を徘徊した怪現象

・警察が「見つける気がない」？四日市ジャスコ誤認逮捕事件の画像に隠された欺瞞

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん

・ゲスト

小川泰平

1980年より神奈川県警にて、交番勤務・機動隊・留置場の監視を経て刑事に。警察局長賞や警察本部長賞など受賞歴は500回以上。現在は作家として執筆、講演活動のほかニュースやワイドショーにも多数出演。犯罪ジャーナリストとして活躍中。

たっくー

YouTubeチャンネル登録者数300万人超を誇るラジオ系YouTuber。怪談話やオカルト、都市伝説、ヒトコワ話など、リスナーから募集したエピソードをYouTubeの生放送等で披露している。中でも怪談話に定評があり、「稲川淳二の怪談グランプリ リターンズ 2024」(関西テレビ)では優勝し、最恐怪談師の称号を手にした。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト】

https://www.tated.tv/toshidensetsu/

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1798_1_01d363502ff74df8717e78b0f885edbd.jpg?v=202601170921 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

