音楽クリエイター「なとり」×画家・イラストレーター「みなはむ」による展覧会『深海』記念展を2026年2月6日（金）より開催

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

神保町・New Galleryでは、2026年2月6日（金）から2月23日（月・祝）まで、音楽クリエイター「なとり」と画家・イラストレーター「みなはむ」によるコラボレーション展覧会『なとり × みなはむ 「深海」記念展』を開催いたします。

本展覧会は、なとりの2ndアルバム『深海』のリリース、そして自身初となる日本武道館ワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』の開催を記念した企画展です。

なとりの代表曲の一つである「金木犀」のアートワークをはじめ、数々の作品で共鳴してきたイラストレーター・みなはむ。本展では、ニューアルバム『深海』の完全生産限定盤ブックレットのためにみなはむが描き下ろした数々の作品を特別展示いたします。 さらに、本展覧会の開催を記念して描かれた最新の描き下ろし作品も初公開。見る者の心の奥底に触れるみなはむの筆致が、なとりの紡ぐ『深海』の音像を拡張します。

会場内では本展覧会のために企画・制作されたオリジナルグッズも多数販売予定。

2月18日（水）、19日（木）には、アーティストとしての大きな節目となる日本武道館公演を控えるなとり。その深淵（しんえん）を覗くライブの前に、静かに、そして深くその世界へと潜る本展覧会を、ぜひお楽しみください。

■開催概要

展覧会名： なとり × みなはむ 「深海」記念展

会期： 2026年2月6日（金）～2月23日（月・祝）

営業時間： 12:00～19:00

料金：無料

会場： New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/shinkai

主催： New Gallery / Sony Music Labels

なとり プロフィール

作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター”なとり”。2021年より活動開始。

2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、SNSにて音楽活動を開始。

楽曲投稿を開始し、間もなくして自身の代表曲「Overdose」が瞬く間にヒット。

ジャンルにとらわれないサウンドを追求し、10代ファンを中心とした今後の令和音楽シーンに加え、海外からも支持を得る。

自身の音楽活動以外にも、様々なアーティストへの楽曲提供もおこなっている。

＜なとり SNS/HP＞

・TikTok : https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_

・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg

・X : https://twitter.com/Siritoriyowai_

・Instagram : https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja

・X(Official Account)：https://twitter.com/natori_office

・Instagram(Official Account)：https://www.instagram.com/natori_office_inc/

・Official HP：https://natori-official.com/

みなはむ プロフィール

1995 年生まれ。東京都在住。武蔵野美術大学日本画学科卒業。在学中から絵画を展示するなどの活動を続けるほか、装画を中心にイラスト・絵画の制作依頼を受ける。作品集に『風の中 みなはむ作品集』（パイ インターナショナル）、絵本作品に『よるにおばけと』（ミシマ社）、児童書の装画挿絵に『ここではない、どこか遠くへ』（作・本田有明 小峰書店）、『となりの正面』（作・新井けいこ 講談社）、『スタート』（作・楠 章子 あかね書房）、書籍装画に『シー』『美しいからだよ』（ともに著・水沢なお 思潮社）、『不可逆少年』（著・五十嵐律人 講談社）などがある。中国で作品集『画外音』（森雨漫）が刊行されるなど、海外でも人気を集めている。