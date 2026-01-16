【話題沸騰】JOPTのCHILLERS CUPでカップルタグ戦を開催！男女ペアで戦うスタイルで、会場中が熱狂に包まれました！
▪️優勝者のお二人には豪華プレゼント！さらに、みさわさんと水那しおねさんが参戦！
優勝賞品はなんと、CHILLERS全種類の超豪華プレゼント！！
さらに今回は、深田えいみさんが体調不良により欠席となりましたが、その代役として、みさわさんの相方に水那しおねさんが緊急参戦！
急遽のキャスティングにもかかわらず、会場は大きな盛り上がりを見せ、実力とチームワークが試される“カップルタグ戦”ならではの白熱した展開が繰り広げられました。
男女ペアで戦略を組み立て、互いに声を掛け合いながら勝利を目指す姿は、
従来のポーカートーナメントとは一線を画すエンターテインメント性を演出。
来場者からも多くの注目を集める結果となりました。
▪️「CHILLERS」とは・・・
【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。
シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。火も充電も不要で、手軽に深いリラックスタイムが楽しめます。
シバターやしみけんとのコラボ商品も展開し、電子シーシャブランドとして注目を集める存在です。
そんなCHILLERSが、日常に“チル”を届けるブランドとして、JOPTの舞台をより熱く盛り上げます。
