【話題沸騰】JOPTのCHILLERS CUPでカップルタグ戦を開催！男女ペアで戦うスタイルで、会場中が熱狂に包まれました！

▪️優勝者のお二人には豪華プレゼント！さらに、みさわさんと水那しおねさんが参戦！

株式会社LADDER

優勝賞品はなんと、CHILLERS全種類の超豪華プレゼント！！

さらに今回は、深田えいみさんが体調不良により欠席となりましたが、その代役として、みさわさんの相方に水那しおねさんが緊急参戦！

急遽のキャスティングにもかかわらず、会場は大きな盛り上がりを見せ、実力とチームワークが試される“カップルタグ戦”ならではの白熱した展開が繰り広げられました。

男女ペアで戦略を組み立て、互いに声を掛け合いながら勝利を目指す姿は、

従来のポーカートーナメントとは一線を画すエンターテインメント性を演出。

来場者からも多くの注目を集める結果となりました。

▪️「CHILLERS」とは・・・

【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。

シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。火も充電も不要で、手軽に深いリラックスタイムが楽しめます。

シバターやしみけんとのコラボ商品も展開し、電子シーシャブランドとして注目を集める存在です。

そんなCHILLERSが、日常に“チル”を届けるブランドとして、JOPTの舞台をより熱く盛り上げます。

詳細はこちら :https://x.gd/LN2F8

▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！

ポーカーしながら“チル”できる！

ノンニコチン・ノンタールだから、

お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！

集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。

店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！

＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／

気になった方はお気軽にご連絡ください！

ご連絡はこちらから :https://forms.gle/bh3EFeHwqwr8kucv8

