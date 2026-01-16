【話題沸騰】JOPTのCHILLERS CUPでカップルタグ戦を開催！男女ペアで戦うスタイルで、会場中が熱狂に包まれました！

写真拡大 (全5枚)

株式会社LADDER


▪️優勝者のお二人には豪華プレゼント！さらに、みさわさんと水那しおねさんが参戦！


優勝賞品はなんと、CHILLERS全種類の超豪華プレゼント！！
さらに今回は、深田えいみさんが体調不良により欠席となりましたが、その代役として、みさわさんの相方に水那しおねさんが緊急参戦！



急遽のキャスティングにもかかわらず、会場は大きな盛り上がりを見せ、実力とチームワークが試される“カップルタグ戦”ならではの白熱した展開が繰り広げられました。


男女ペアで戦略を組み立て、互いに声を掛け合いながら勝利を目指す姿は、
従来のポーカートーナメントとは一線を画すエンターテインメント性を演出。
来場者からも多くの注目を集める結果となりました。







▪️「CHILLERS」とは・・・




【いつでもどこでも、自分だけのCHILL空間を】をコンセプトに、てんちむがプロデュースした革新的な電子シーシャブランド「CHILLERS」。



シーシャBarと共同開発した本格フレーバーは、ノンニコチン＆ノンタールながら、かつてない吸いごたえとキック感を実現。火も充電も不要で、手軽に深いリラックスタイムが楽しめます。



シバターやしみけんとのコラボ商品も展開し、電子シーシャブランドとして注目を集める存在です。


そんなCHILLERSが、日常に“チル”を届けるブランドとして、JOPTの舞台をより熱く盛り上げます。


詳細はこちら :
https://x.gd/LN2F8


▪️今話題沸騰中のCHILLERSを導入していただける店舗様募集中！！





ポーカーしながら“チル”できる！

ノンニコチン・ノンタールだから、
お客様がゲームの合間にわざわざ喫煙所まで移動しなくても大丈夫です！
集中力を切らさずに、その場でスマートに気分転換できます。


店頭導入をご検討の方には、販促POPなども無償でご用意可能です！


＼“CHILLERS”を、あなたのお店にも。／
気になった方はお気軽にご連絡ください！



ご連絡はこちらから :
https://forms.gle/bh3EFeHwqwr8kucv8




▼公式SNSはこちらから▼


[Instagram]


https://x.gd/1Xwgh


[X]


https://x.gd/zDEFMu



会社名：株式会社LADDER


住所：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F wework内　


事業内容：P2C事業、マーケティング事業


HP：https://ladder.co.jp


P3：https://x.gd/2qMvf


P3 BOOSTER：https://x.gd/jFvBI


CHILLERS：https://x.gd/LN2F8


HTF：https://x.gd/m57Ma


Dolly Style：https://x.gd/KDAdt


Recovenel：https://x.gd/RUy08


糖脂塩：https://x.gd/BghEX


15CHECK：https://x.gd/GM9aJ