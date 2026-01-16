渋谷区長杯第5回卓球チャレンジドカップを開催
渋谷区（区長：長谷部 健）は、令和8年2月1日（日）に、「渋谷区長杯第5回卓球チャレンジドカップ（旧名称：パラ卓球大会）」を開催します。本大会は、東京2020パラリンピックおよび東京2025デフリンピックにおいて、区内会場で開催されたパラ卓球およびデフ卓球の普及・推進を目的とし、昨年度に引き続き5回目の開催となります。
パラ卓球は、選手それぞれの障がいの特性を生かした多彩なプレースタイルが特徴であり、デフ卓球は、静寂の中で繰り広げられる工夫を凝らした巧みな戦術が見どころです。本大会では、迫力あるラリーやスマッシュなど、見応えのある試合が展開されます。
また、本大会にあわせて、東京2025デフリンピックのレガシー事業としてのデフ卓球体験会や、東京2025デフリンピックに出場したデフリンピアン、愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会への出場が内定しているパラリンピアンによるトークショーなど、誰もが楽しめるスペシャルイベントも開催します。
実施概要
日時
2月1日（日）9:30～18:15（9:00開場）
会場
渋谷区スポーツセンター（渋谷区西原1ｰ40ｰ18）
スケジュール
9:30～
予選・準決勝
11:00～12:15
デフ卓球体験会
13:10～13:40
トークショー
13:50～
決勝戦（各カテゴリー、計6試合）
18:00～
表彰式
出場選手
岩渕 幸洋 選手（リオ・東京・パリパラリンピック3大会連続出場）
齊藤 元希 選手（パリ2024パラリンピック 男子ダブルス5位）
竹守 彪 選手（パリ2024パラリンピック 男子シングルス5位）
亀澤 史憲 選手（東京2025デフリンピック 男子団体銅メダル）
山田 萌心 選手（東京2025デフリンピック 女子団体銀メダル・女子ダブルス銅メダル）ほか
岩渕幸洋 選手
齊藤元希 選手
竹守彪 選手
亀澤史憲 選手
山田萌心 選手
カテゴリー
肢体不自由：車いす・立位
知的障がい：男子・女子
ろうあ者：男子・女子
体験会講師
亀澤 理穂 選手（東京2025デフリンピック 女子団体銀メダル）
南方 萌 氏（ブルガリア2013デフリンピック 女子シングルス金メダル・東京2025デフリンピック 日本代表コーチ）
亀澤理穂 選手
南方萌 氏