@LIVE 1.99(ライブ イチキュウキュウ) 全ラインナップ発表&チケット一般発売開始！

日本コロムビア株式会社

昨年7月に開催され、大好評に終わったイベント LIVE1.99 (ライブ イチキュウキュウ) 。1月31日(土)にORD.DAIKANYAMAにて再度開催されることが決定。この度、最終ラインナップが発表となり、一般発売が開始された！@LIVE1.99は、ラッパー、バンド、ダンサーなどジャンルの垣根を超えて集まったラインナップとなる。

前回も出演した、ラッパー/アーティストの#KTCHAN、そしてドラマーのDDJ葵が出演。

今回初出演のCOX2 (ココ)は、SAKIKA (Gt.)と MIREI (Dr.)のポップロックデュオ。roi bobは、Blue Dream/Japanese Pop Band 。2024年3月よりライブ活動を開始。 浮遊感のあるドリーミーなサウンドと無垢な歌声で、同世代のリスナーが共感できる等身大の歌詞を届けている。Shao Dowは、UK・ロンドン出身のラッパー。日本のアニメやマンガに深くインスパイアされ、英語と日本語の両方でラップを行う猛者が来日する。そしてHIP HOP界では絶大な信頼を集めるDJ YANATAKEがイベントに華を添える。

MCは、インフルエンサーとしてTikTokで絶大な支持を得るYU-HIと、下北沢発ガールズバンドのYURERUKOが務める。新進気鋭が揃ったラインナップを一堂に観ることが出来る機会になりそうだ。

--------------------------

LIVE1.99

2026/1/31 (土)

ORD.DAIKANYAMA

open 16:15 / start 17:00

チケット：3,000円(tax in) + 1D (\700) / e+ only

https://eplus.jp/label199/

＜出演＞

[LIVE] #KTCHAN、DDJ葵、COX2、roi bob、Shao Dow (from UK)

[DANCE] MOENA crew、nagicha＋aNri＋kokomi、Nanase crew

[DJ] DJ YANATAKE

[MC] YU-HI、YURERUKO

主催/制作：team1.99