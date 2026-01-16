次世代金融カンファレンス「MoneyX 2026」発表第一弾

第一弾の発表内容

株式会社CoinPost

ザ・プリンス パークタワー東京のコンベンションホールにて、関係者の皆さまを招待した新年会「WebX 2026 Visionary Night」を、1月16日に開催しました。当日は、「MoneyX 2026」の開催概要や登壇者・スポンサー企業についてご紹介しました。なお、「MoneyX 2026」は2026年2月27日に、ザ・プリンス パークタワー東京にて開催予定です。

MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。

ー 金融庁・Fintech協会共催「Japan Fintech Week」認定イベントとして開催

MoneyXは金融庁・Fintech協会が共同主催する「Japan Fintech Week」の認定イベントに決定しました。

Japan Fintech Weekは、日本のフィンテックの魅力を世界に発信し、フィンテック分野のさらなる発展に向けたビジネス機会の創出を目的として開催される、日本最大級のフィンテック関連ウィークです。2026年は、2月24日（火）から3月6日（金）にかけて開催され、各種団体が主催する関連イベントと連携することで、国内外の金融・テクノロジー関係者が一堂に会する場となることが期待されています。

本カンファレンスは、こうしたJapan Fintech Weekの趣旨に呼応する認定イベントとして、ウィーク全体の開幕期にあたるタイミングで開催されます。

登録開始以降、金融・テクノロジー分野を中心に高い関心が寄せられ、事前登録者数は1,000名を突破しています。参加登録は現在も受付中です。

コンセプト

イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33850/table/272_1_dc38b7073e85c5cdd1670d90eff1493c.jpg?v=202601170921 ]

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。

改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、“通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。

これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。

本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、“通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。

スポンサーとスピーカー紹介

決定しているスポンサー（2026年1月16日現在）の一部をご紹介します。

今回発表されたスピーカーは、次の通りです。

【サブスクリプション登録で最新情報をお届け】

限定特典付きの最新イベント情報は、WebX公式サイトにてメールアドレスをご登録いただくことで、いち早くお受け取りいただけます。

WebX公式サイト：https://webx-asia.com/ja/

参加方法・お問い合わせ

無料参加登録（承認制）はこちら：

https://events.bizzabo.com/780341/page/5325330/custom#section-6692348

お問い合わせ先

MoneyX 事務局：moneyx@webx-asia.com