アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX 2026」発表第一弾！

第一弾の発表内容

株式会社CoinPost

ザ・プリンス パークタワー東京のコンベンションホールにて、関係者の皆さまを招待した新年会「WebX 2026 Visionary Night」を、1月16日に開催しました。当日は、「WebX 2026」における登壇者およびスポンサー企業の発表についてご紹介しました。なお、「WebX 2026」は、2026年7月13日～14日の2日間にわたり、昨年に引き続きザ・プリンス パークタワー東京にて開催予定です。

WebXとは

WebXは、世界各国からWeb2・Web3の有望プロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者等を集めたアジア最大級のWeb3ビジネスカンファレンスです。来場者は、Web2・Web3分野における世界中のトッププロジェクトや創業者らを招いた講演、ネットワーキング機会、主要ブロックチェーン開発チームによる技術ワークショップなど、さまざまな企業やプロジェクトの展示会や交流の場に参加できます。

コンセプト

“Connecting the Nodes Beyond the Screen”は、Web3の革新的な可能性を表現したフレーズです。この言葉は、テクノロジーそのものではなく、それによって生まれる人々のつながりと実社会における価値創造の可能性に焦点を当てています。

ブロックチェーンがノード同士の接続により機能するように、WebXは企業、個人、そして産業の枠を超えた接続を実現し、先進技術の力で世界を変革していきます。

私たちの使命は、未来を形作ることにあります。”Connecting the Nodes Beyond the Screen”（スクリーンを超えてノードをつなぐ）は単なるスローガンではなく、より良い未来を創造するという私たちの約束です。

WebXは、政府機関、大企業やIP（知的財産）を持つ企業、そして日本の未来を担うWeb3関連企業が一堂に会するカンファレンスとして、それぞれの垣根を超えた対話と協創の場を提供します。

スポンサーとスピーカー紹介

イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33850/table/273_1_14f28aa6d36ca6d511f58eda99f13cf4.jpg?v=202601170921 ]

決定しているスポンサー（2026年1月16日現在）の一部をご紹介します。

今回発表されたスピーカーは、次の通りです。

【チームでのご参加をご検討中の企業の皆さまへ】

現在、新年のスタートにあわせ、企業での参加を検討されている経営層・役員・新規事業部の皆さまを対象に、「法人企業向け まとめ購入プラン」の受付を開始いたしました。

これに伴い、「WebX 2026 新春福袋キャンペーン」として、チームでの参加を後押しする期間限定の特別企画を実施中です。

チームでのご参加をご検討中の企業の皆さまは、ぜひこの機会をご活用ください。

キャンペーンの詳細は、以下よりご確認ください。

https://events.bizzabo.com/785866/page/5521824/test#_section-6987565

【サブスクリプション登録で最新情報をお届け】

限定特典付きの最新イベント情報は、WebX公式サイトにてメールアドレスをご登録いただくことで、いち早くお受け取りいただけます。

WebX公式サイト：https://webx-asia.com/ja/

参加方法・お問い合わせ

チケット購入はこちら：

https://webx-asia.com/ja/ticket/

お問い合わせ先

WebX事務局：info@webx-asia.com