JAみっかび（所在地：静岡県浜松市浜名区）の三ヶ日みかんPR隊は、2026年1月23日(金)、JR新宿駅にて主力品種である三ヶ日みかんの「青島(あおしま)」の1日限りの試食イベントを開催いたします。PR隊は三ヶ日みかん生産者と農協若手職員の約15人です。駅を利用する忙しい東京の皆さんへ本場の「三ヶ日みかんの味」を直接お届けします。また、公式キャラクター「ミカちゃん」も時間限定で登場予定です。(1月22日（木）～1月25日（日）開催の「ルミネアグリマルシェ」の23日のみの出店です)

【開催の背景：未来の産地作りのために】

東京は年明けのみかんの一大消費地ですが、近年の嗜好品や食習慣の多様化により、みかん消費は昭和50年のピークから6分の1に減少しています。そして消費はシニア層に依存しており、30代世帯主と70代世帯主では世帯あたりのみかん消費量が3倍の開きがあります。一方、若い層では「果物の消費を増やしたい」という意向もあるようです。そこで、今回は現役世代が忙しく行き交う平日の新宿駅での開催を決定。生産者や若手職員がみかんの知名度、みかんへの反応など消費者のリアルな反応を直接肌で実感しに行きます。本イベントではプロモーションではなく、いただいた生の声を、今後の「よりよいみかん作り」や「新しい提案方法」へ活かすコミュニケーションを大切にしています。その反応をこれからも農産物を届け続ける未来の人材育成、産地作りへと繋げてまいります。

【三ヶ日みかんは、どんなみかん？】

試食提供するのは、三ヶ日みかんの主力品種「青島（あおしま）」です。「三ヶ日みかん」は静岡県浜松市浜名区三ヶ日町で生産されるブランドみかんです。正確には品種の名前ではありません。三ヶ日町は静岡県の100分の1の小さな里ですが、静岡県の3分の1のみかんを生産する一大産地です。その味は、甘いだけでなく、適度な酸味による深いコクが特徴です。これは日本トップクラスの日照量、水捌けの良い土壌、遠州の空っ風という風土が生み出しています。「みかんは小玉が甘い」のイメージがあるかもしれませんが、青島みかんは大玉でこそ本来の美味しさを発揮する品種です。12月に収穫を終えていますが、貯蔵で熟成させながら出荷することで長いものでは3月上旬まで流通します。

【ミカちゃんはゆるキャラ？】

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=BO3sW1Wzrnw

三ヶ日みかんの公式キャラクター「ミカちゃん」。ゆるキャラではなく、1979年に誕生した三ヶ日みかんの公式キャラクターです。ミカちゃんマークのついた三ヶ日みかんはJAみっかびの選果場で選別された証です。日本最大規模の柑橘選果施設で光センサーと人工知能で1個1個がチェックされています。

【消費者に誤解されていること】

「みかんは甘いから太る」「食べすぎると手が黄色くなるから体に悪い」「みかんは小玉がとにかく美味しい」産地から見ると、消費者に誤解されている知識がよくあります。生産者が会場にいますので、もし日頃疑問に思っていることがあればなんでも聞いてもらえれば幸いです。

【三ヶ日みかん試食会 イベント開催概要】

https://x.com/jamikkabikouhou

日時 ：令和8年(2026年)1月23日(金) 13:00～20:00 ※みかんがなくなり次第終了場所 ：JR新宿駅 ミライナタワー改札外 （ルミネアグリマルシェ会場内）内容 ：三ヶ日みかん「青島」の試食他ゲスト ：公式キャラクター「ミカちゃん」 (登場予定：14:00～ / 16:00～ 各回15分程度)本イベントはJA共済の地域貢献活動助成金を活用しています。