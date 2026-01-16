【1/20配信】エンゲージメントと人的資本のこれからを問う 「Unipos Bridge 2025」

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社（所在：東京都港区） は、2025年11月末に開催したイベント「Unipos Bridge 2025～人と組織の熱が動かす日本企業の未来～」の講演をオンライン配信いたします。

https://event.unipos.me/webinar/20260120

変化のスピードが加速する現代において、AIの進展や人材不足、人的資本経営への注目の高まりなど、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中で、なぜ私たちは今なお「組織」で働くのか、そして人と組織の関係性をどのように捉え直すべきなのかを考える機会として、本配信を企画しました。

本配信では、イベント当日に行われた有識者による講演に加え、Uniposの新コーポレートロゴおよび今後の方針発表の内容を放送。以下のようなテーマを軸に議論を深めています。

- AIが台頭した今、人が人と共にはたらくことの意義とは何か？- 深刻な人手不足の時代に、選ばれ続ける組織であるためにエンゲージメントをどう捉えるのか？- 人的資本経営の文脈で注目される「感情報酬」や、「感謝」と「称賛」をどう使い分けるべきか

本ウェビナーでは、 Uniposが新たなブランドに込めた想いや、組織運営における具体的な視点を交えながら、「はたらく」という行為の現在地とその先を深掘りしています。

経営層や人事責任者をはじめ、組織づくりに関わる方々にとって、今後の施策検討や意思決定のヒントとなるプログラムです。

ウェビナー概要

タイトル： 【アーカイブ配信】Unipos Bridge 2025～人と組織の熱が動かす日本企業の未来～

開催日時： 2026年1月20日（火） 12:00～13:30（予定）

開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）

参加費： 無料（事前登録制）

対象者： 経営者、人事責任者、組織開発担当者、現場の変革をリードするマネジメント層など

お申し込みURL： https://event.unipos.me/webinar/20260120

登壇者

株式会社圓窓 代表取締役 澤 円 氏

株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役社長 坂下 英樹 氏

Unipos株式会社 代表取締役会長 田中 弦

Unipos株式会社 代表取締役会長 松島 稔

