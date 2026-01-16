クリエーションライン、創立20周年を機にコーポレートロゴを刷新

クリエーションライン株式会社

共創事業モデル「Co-Creation Startup(https://www.creationline.com/services/co-creation-startup/)」を展開しているクリエーションライン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安田忠弘、以下クリエーションライン）は、創立20周年を迎えるにあたり、さらなる事業成長と企業価値の向上を目指し、コーポレートロゴをリニューアルいたしました。

今回のロゴ刷新は、長年の信頼と実績を築いてきたこれまでのアイデンティティを大切にしつつ、未来への決意を新たに表明し、「次なる挑戦」へ向けて全社の心を一つにするためのものです。

ロゴリニューアルの背景

クリエーションラインは20周年の節目を迎え、変化していくことへの決意と共に、理念とビジョンを軸にしたブランディングを強化いたします。 これまで私たちが大切にしてきたシンボル（旧ロゴ）への敬意を払いながら、より「クリエーションラインらしさ」を表現し、社会を照らす存在であり続けるために、新しいデザインへと生まれ変わります。

新ロゴデザイン

新ロゴに込めた想い

新しいロゴマークは、私たちの理念である「HRT（Humility, Respect, Trust）」と「Joy」を象徴的なフォルムで表現しています。

曲線と輪（つながりと連携）： 柔らかな曲線は「人のつながり」と理念である「HRT」を表現しています。また、全体のフォルムである「輪」は「つながり」と「連携」を象徴し、社内のメンバー、そのご家族、そしてお客様との強いパートナーシップ（絆）を表しています。

上昇ライン（Joy）： 円が上へと伸びていくラインは、内側から溢れ出す「Joy（楽しさ・喜び）」を表現しています。

北極星（ビジョン）： ロゴの右上に輝く星は、私たちが進むべき道（ビジョン）である「北極星」を象徴しています。迷ったときや立ち止まったときに立ち返るべき道標であり、社会を照らすキラリと光る存在であり続けたいという願いが込められています。

サムズアップ（ワクワクの象徴）： 全体のシルエットは、親指を立てた「サムズアップ（いいね！）」の形も想起させます。これは「仕事を楽しむ」「人生を楽しむ」というワクワクする気持ちと、お互いの良い仕事を認め合い称え合う「賞賛と承認」の文化を表しています。

ロゴ使用ガイドライン：https://www.creationline.com/mediakit/

大切にしている価値観「HRT + Joy」

私たちは、技術力だけでなく、人間としてのあり方が最高のチームを作ると信じています。

今後の展望

- Humility（謙虚）： 自分が全てを知っているわけではないと自覚し、常に他者から学び合う姿勢。- Respect（尊敬）： 相手の背景に関わらず、一人ひとりの人間として敬意を払い、建設的な関係を築くこと。- Trust（信頼）： 他者を信頼し、自分も信頼される行動をとることで、より良い環境を作り出すこと。- Joy（楽しさ・喜び）： 「楽しい」という感情が最高のパフォーマンスを生むと考え、困難な挑戦も仲間と共に楽しむこと。

20年間、私たちが挑戦を続けてこられたのは、情熱をもって取り組むメンバー、それを支えてくださるご家族、そして共に歩んでくださったお客様の存在があったからです。 これからもお客様と共に価値を生み出し、メンバーが誇りを持って働ける、笑顔あふれる場所であり続けます。

【クリエーションライン株式会社について】

『顧客のWhyに寄り添うCo-Creation Innovation Company』をモットーに、企業理念HRT+Joy（謙虚・尊敬・信頼＋喜び）を礎として、お客様と共に未来を描いています。私たちは、顧客の想いにじっくり耳を傾け、共に挑戦し、成長し続けるCo-Creation Sherpa（共創の伴走者）として、確かな技術力に加えクリエイティブな発想と情熱で時代の変革を楽しみながら、新たな価値を創出する旅を歩んでいます。共創のパートナーとして、お客様の強みを活かしながら、共に挑戦し共に壁を乗り越えながら変革を支援します。

各種導入事例：https://creationline.com/case/

クリエーションラインは事業拡大のため、エンジニアを積極採用中です。

採用情報：https://www.creationline.com/recruit

■ 本社所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-6 M’s WORKS BLDG 2F、3F

■ 富山事業所：富山県富山市花園町3-2-9 池田ビル 2F、3F

■ 代表者 ：代表取締役社長 安田 忠弘

■ 事業内容 ：成果報酬型サービス開発事業・アジャイル開発支援サービス事業・AI/LLMコンサルティング/構築支援事業

公式サイト：https://www.creationline.com/

クリエーションラインTech blog：https://www.creationline.com/tech-blog/

本社 X（旧Twitter）：https://x.com/creationline

富山事業所 X（旧Twitter）：https://x.com/CL_toyama

【本件に関するお問い合わせ先】

クリエーションライン株式会社 広報担当

E-mail: ml_publicrelations@creationline.com