「Remember me ― ペットロスに寄り添う部屋」 2026年1月14日オープン
株式会社シーオーツー（東京都千代田区）は、ペットロスに悩む飼い主さんの心に寄り添い、癒しに役立つ情報やアイテムを届ける新しいWebサイト「Remember me ― ペットロスに寄り添う部屋」(https://rmb-me.jp)を、2026年1月14日に公開いたします。
犬や猫など愛するペットを亡くしたとき、多くの人が深い悲しみを経験し、心身に影響を及ぼすこともある「ペットロス」。しかし、正しい知識や支えとなる情報を体系的に伝える媒体は、まだ十分に整っていません。本サイトは、長年動物関連の紙媒体を制作してきた株式会社シーオーツーが、その知見を活かし、飼い主さんが安心して訪れられる“心の居場所”づくりを目指して立ち上げました。
■ こんな人に向けて
・ペットを亡くしたときの手続きがわからない人
・身近な人がペットロスに苦しんでいて、助けたい人
・自分自身がペットロスかもしれないと感じている人
・ペットとの思い出を形にして残したい人
・同じ経験をした人とつながりたい人
■ コンテンツ内容
1. 伝える -- ペットロスに関するWebマガジン
ペットロスカウンセリングの専門家、濱野佐代子先生によるペットロスの癒し方などの解説、全国ペット霊園協会監修による最期のお世話や必要な手続きなどの基本情報に加え、文筆家によるエッセイなど幅広い記事を掲載します。
2. つながる -- 悲しみを分かちあう場づくり
お話会、ワークショップ（将来的には掲示板コミュニティ的なものも）などを通じ、飼い主さん同士がさまざまな想いを共有できる“つながりの場”を提供します。
3. 思い出を残す -- 商品・サービス紹介
愛犬・愛猫との思い出を大切に残すための商品やサービスを紹介し、記憶をやさしく支える選択肢を届けます。
■ 今後の展開
「Remember me」は、飼い主さんが気持ちを整理し、少しずつ前へ進めるよう、さらなるコンテンツ拡充とコミュニティの充実を進めてまいります。
■ワークショップの開催
「Remember me」は、既にワークショップを行っています。『在りし日の愛犬・愛猫の写真を押し花で飾るフレーム作り』『羊毛フェルトで作る愛犬のお顔のブローチ作り』と、開催したどちらの回も好評のうち終了しましたが、今後も適宜、サイト内で情報発信をしていく予定です。
【サイト概要】
サイト名：
URL：https://rmb-me.jp
オープン日：2026年1月14日
【会社概要】
会社名：株式会社シーオーツー
代表取締役社長：山本憲央
所在地：東京都千代田区神田神保町1-35 中央経済社本社ビル2F
主な事業内容：雑誌、書籍などの編集制作/PR誌、会報誌の企画・制作/
自社レーベル「ONDORI-BOOKS」の制作・発行/
カレンダーの企画・制作
