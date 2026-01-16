「KIDS WEEKEND」開催！4/4(土）・4/5(日) シーホース三河戦

株式会社サンロッカーズ

今節は「KIDS WEEKEND」と題し、子どもたちを対象としたイベントを実施！

本企画に合わせた、こども500円チケットの販売も決定いたしました。

※イベントごとに対象年齢の制限を設ける場合がございますので予めご了承ください。

また、4月4日（土）には、人気ロックバンド「MAN WITH A MISSION」のDJ Santa Monicaがハーフタイムショーに出演！さらに、「MAN WITH A MISSION × サンロッカーズ渋谷」オリジナルステッカーを、先着4,000名様に配布します。





本日より特設サイトを公開。チケットは 1月19日（月）12:00～ ファンクラブ先行販売、1月23日（金）12:00～ 一般販売を開始します。ぜひ親子で、ご家族で、サンロッカーズ渋谷の応援をお楽しみください！

■試合情報

試合日時：2026年4月4日（日）17:05 TIPOFF

2026年4月5日（月）19:05 TIPOFF

会場： 青山学院記念館

対戦相手：シーホース三河

冠パートナー：4月4日（土）株式会社A Inc.「ふわっち」

チケット発売日試合情報はこちら :https://www.sunrockers.jp/lp/game_20260404_20260405チケットはこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SR

■「KIDS WEEKEND」イベント

１.子ども限定！来場者プレゼント

ご来場のお子様限定で先着650名様（各日）に「チートス バーベキュー味」をお配りします！会場エントランスのブースにはチェスターチーターが遊びに来ますのでお楽しみに！

２.企画チケット（こども500円チケット）

15歳以下の方を対象に「こども500円チケット」を販売いたします。



【概要】

・対象席種：2FスタンドC、2FスタンドC（見切れ）

・対象者：15歳以下

・販売価格：500円（通常の子ども料金より1,500円オフ）

・購入枚数制限：同伴大人含めて最大8枚

・販売期間：一般販売開始日 1月23日（金）12時～ 試合当日まで ※残席がなくなり次第、販売終了



【注意事項】



・ご購入の際は、同伴の大人チケット（定価）を1枚以上ご購入いただく必要があります。同伴者のチケットも一般販売【こども500円チケット（同伴者チケット）】ページよりご購入ください。

・500円チケットのみの購入や追加購入はできませんので、ご注意ください。

・未就学児は膝上で観戦する場合、チケット不要です。座席が必要な場合はチケットをご購入ください。

・購入は必ず、一般販売【こども500円チケット（同伴者チケット）】からお願いします。一般販売ページから購入された場合、割引は適用されませんのでご注意ください。

・既に購入済みのチケットの変更・キャンセル・差額返金は承っておりません。

・「こども500円チケット」を含む子ども料金のチケットは、Bリーグ公式リセールサービスの対象外となっております。同伴者のチケットは上記サービスをご利用いただけます。

チケットは販売はこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SR

３.子ども応援団募集！

当日ご来場いただいた15歳以下のお子さまを対象に「応援団バッジ」を配布します。また、試合終了後は応援団のみんなで集合写真撮影を実施します。（選手1～2名も参加予定です！）

※詳細は後日お知らせします

■ファンクラブ限定イベント

15歳以下のファンクラブ会員様を対象に、下記イベントへの参加者を募集いたします。

※エントリー会員は対象外となります。



詳細をご確認のうえ、期限内にご応募ください。



１.体験イベント

1, 選手ベンチでシューティング見学してみよう！＜各日8名＞

2, アリーナMCを体験してみよう！＜各日1～2名＞

3, 試合後のヒーローインタビューをしてみよう！＜各日2名＞

※勝利時のみの実施になりますので、あらかじめご了承下さい。



・応募期間：3月23日（月）～3月29日（日）

・当選連絡：4月1日（水）

※当選者のみメールにてご連絡いたします。

※詳細・応募方法は後日お知らせいたします。



２.選手花道＆フォトセッション

試合開始40分前の選手駆け込み入場時、花道をつくって選手たちとハイタッチします。

その後コート中央に集まって、選手たちと記念写真撮影をします。



・応募期間：1月19日（月）12時～3月29日（日）

・当選連絡：4月1日（水）

※当選者のみメールにてご連絡します

イベント詳細はこちら :https://www.sunrockers.jp/news/detail/id=20000

■4月4日（土）その他イベント情報

１.DJ Santa Monicaが出演！

DJ Santa Monica

DJ Santa Monicaがサンロッカーズのホームゲームに2度目の出演！

「MAN WITH A MISSION × サンロッカーズ渋谷」オリジナルステッカーを、先着4,000名様に配布します。

出演情報 詳細はこちら :https://www.sunrockers.jp/news/detail/id=19998

※イベントは決まり次第、随時発表いたします。

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ