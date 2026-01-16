¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡Û¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤¬¡ØRe:lation¡Ù¤òÆ³Æþ¡¢È¾Ç¯¤Ç2,200·ïÄ¶¤Î°Æ·ï´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRe:lation¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢6,000¼Ò°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÅÄ Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ê¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¼óÅÔ·÷¡¦´ØÅì¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ Í´²ð¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØRe:lation¡Ù¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
½»Âð·úºà¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¤òÃ´¤¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ê¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¼óÅÔ·÷¡¦´ØÅì¼Ò¤Î¼óÅÔ·÷¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Éô¤Ç¤Ï¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë»Ü¹©´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ì¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤ÎËÄÂç¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¬Æþ¤ëÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°Ãæ¤äºî¶ÈÃæ¤âÂÐ±þ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¡£Ã¯¤¬¤É¤Î°Æ·ï¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤¿¤«¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤äÉé²Ù¤¬ÊÐ¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
£±.¡ÖÃ¯¤¬¡¦²¿¤ò¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°ì½Ö¤ÇÇÄ°®¡¢Â°¿Í²½¤ò²ò¾Ã
¸Ä¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤ËÉ³ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤ò¡ØRe:lation¡Ù¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿ÊÄ½¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¡Ö¤É¤Î°Æ·ï¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢µÞ¤ÊÉÔºß»þ¤Ç¤â¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¹ç¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉýºï¸º¤·¡¢¸½¾ì¼Ò°÷¤¬ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°
³°Éô¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤È¡ØRe:lation¡Ù¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¡Ö°ì¼¡ÂÐ±þ¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¼Ò°÷¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëËÄÂç¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤äºî¶ÈÃæ¤ÎÃæÃÇ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¼Ò°÷¤Ï»Ü¹©´ÉÍý¤Ê¤ÉËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤ÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.È¾Ç¯¤Ç2,200·ïÄ¶¤Î°Æ·ï¤ò´°¿ë¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç²½
¡Ö¥é¥Ù¥ë¡×µ¡Ç½¤ä¡Ö¼«Æ°¥ëー¥ëÀßÄê¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¥ë¤äÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Æ·ï¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¸å¤ï¤º¤«È¾Ç¯´Ö¤Ç2,200·ï¤òÄ¶¤¨¤ëËÄÂç¤Ê°Æ·ï¤òÃÙ±ä¤Ê¤¯½èÍý¡£Â°¿ÍÅª¤Ê´ÉÍý¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¸½ºß¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ´ÉÍý¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÇÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¿ÞÌÌ¤ä½ñÎà¤ÎºÇ¿·ÈÇ´ÉÍý¡×¤Ø¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¡ØRe:lation¡Ù¤ØÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤ÎÃÇÀä¤òËÉ¤®¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤ÎÆ©ÌÀ²½¤È¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
IT¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¼Ò°÷¤¬¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢·úÀß¡¦»Ü¹©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ØÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÎãµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ingage.jp/relation/testimonials/panasonic/
¢¡¡ÖRe:lation¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØRe:lation¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥áー¥ë¡¢ÅÅÏÃ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢FAQ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢»ñ»º²½¤·¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¥Áー¥à¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥³¥à¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÎÂ°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¥ê¥½ー¥¹¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØRe:lation¡Ù¤Ï¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Ç»È¤ï¤ì¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é12Ç¯¤ÇÆ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï6,000¼Ò¡Ê¢¨1¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØRe:lation¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://ingage.jp
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ê¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¼óÅÔ·÷¡¦´ØÅì¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤Î¡ØÌ´¡Ù¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥ïー¤ò·ë½¸¡¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ü¹©¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½»Âð¤«¤éÈó½»Âð¡¢¿·ÃÛ¤«¤é¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤äÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¡¢À½ÉÊÃÎ¼±¤â¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ª±þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë67µòÅÀ¤òÇÛ¤·¡¢¤è¤êÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ5ÃúÌÜ6ÈÖ10¹æ ÉÍÎ¥µÜ¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶áÆ£ Í´²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð¡¦Èó½»Âð´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÂ¤Ó¤ËÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://panasonic.co.jp/phs/plv/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ°ìÃúÌÜ14ÈÖ8¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÏÂÅÄ Å¯Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRe:lation¡Ù¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://ingage.co.jp
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾ß·
TEL¡§ 050-3116-8373
E-mail¡§ pr@ingage.jp