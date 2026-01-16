【ペットにも推し活文化!? 】大好きなペットにだってギフトを贈りたい！飼い主が選ぶから間違いない、ペットの為のご褒美カード

株式会社ロワール

ギフト商品の企画・販売を行う株式会社ロワール（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：[代表者名]）は、愛犬・愛猫のためのグッズを専門に取り扱うカード型カタログギフト『Pet Pet Pet GifCa（ペットペットペットギフカ）』をリリースし、ECサイトにて販売を開始いたしました。

公式ウェブサイト（ https://shop.gifca-shop.com/items/128884486 ）にて詳細を確認できます。

CM動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aP5Hq5wOaxM ]

商品の詳細

昨今、ペットを家族の一員として大切にするライフスタイルが定着し、ペットの誕生日や、飼い主さんへの贈り物として「ペット用品」を選ぶ需要が急増しています。

しかし、ギフトを贈る側には「サイズが合わなかったらどうしよう」「アレルギーがあるかも」「食べてくれないかも」といった不安がつきものでした。

そこで当社は、受け取った飼い主様自身が、スマホを使って数あるラインナップから「今、本当に欲しいもの」を選べるカード型カタログギフトを開発いたしました。

贈る側は選ぶ悩みから解放され、貰う側は選ぶ楽しさを味わえる、双方にメリットのある新しいギフトの形です。

『ペットペットペットギフカ』の3つの特徴

1. 犬・猫あわせて充実のラインナップ おやつ、おもちゃ、ケア用品、日用雑貨など、実用的なアイテムから少し贅沢なグッズまで幅広く掲載。Webカタログ形式のため、商品は随時トレンドに合わせてアップデートされます。

2. スマホひとつで完結する「スマートなギフト」 従来の分厚い冊子ではなく、スタイリッシュなカード1枚をお届け。QRコードを読み込むだけで、専用サイトからすぐに商品申し込みが可能です。コンパクトなため、オフ会での手渡しや郵送もしやすく、荷物になりません。

3. 「うちの子」に合わせた選択が可能 「好き嫌いが多い」「特定の素材にアレルギーがある」「小型犬・大型犬」など、ペットごとの個別の事情に合わせて、飼い主様自身が最適な商品をセレクトできます。「せっかく貰ったのに使えなかった」というミスマッチを防ぎます。



■ 利用シーンのご提案

ペットを飼っている友人へ： 出産（お迎え）祝いや、誕生日や快気祝いのプレゼントに。

ペットオフ会の景品として： 持ち帰りが楽なカード型は、イベントの景品や参加賞に最適です。

お詫びやお礼の品として： 気を遣わせすぎない価格帯とサイズ感で、ちょっとしたお礼（プチギフト）にも活躍します。

【商品交換ページの確認はこちら】

https://gift.gifca.co.jp/pet-3_demo

開発者の想い

開発の原点は「せっかくの贈り物が、愛犬・愛猫に使えない」というミスマッチを無くすこと。

スマホ一つで、アレルギーやサイズの壁を軽々と超えられます。

「何が良いかな」と愛猫・愛犬を想って選ぶ時間そのものを贈り、贈る人と貰う人の心を繋ぐ、最高の一枚を作り上げました。

商品概要

・ 商品名：ペットペットペットギフカ

・ 価格帯：3,000円～

・ 選べるジャンル：ペットフード／シーツ／玩具／ペット雑貨／ペット家電など（随時更新）

・ 特徴：幅広いペット用品を好きに選べるカタログギフトカード

・ サービス提供開始：2025年12月19日

今後の展望

カタログギフトカード GIFCaは、贈り物を通じて「ありがとう」の気持ちが広がっていく社会を目指しています。

これからも、人と人とのつながりを感じられるような“贈る楽しさ”にあふれた企画をお届けしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ロワール 広報担当

TEL：06-4306-3735

MAIL：blois@loire.ne.jp

URL：https://loire.ne.jp/index.html

【楽天市場販売ページ】

https://item.rakuten.co.jp/blois/gifca0011/