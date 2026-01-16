株式会社ITreat、学生向け「第2回 ゆるっと会社説明会」をオンライン開催　― カメラ・マイクOFFのカジュアル説明会 ―

「第2回 ゆるっと会社説明会」とは

株式会社ITreat

株式会社ITreatでは、このたび学生のみなさんに向けて、「第2回 ゆるっと会社説明会」をオンラインで開催することとなりました。

本説明会は、

- 気になっているけれど、まだ応募するか迷っている- 会社のリアルな雰囲気を知りたい- ITreatには興味があるわけではないが、就活に役立つ情報を集めたい- 周りの友人が内定を持ち始めて焦っているが、何から始めればいいかわからない

こうした就職活動中のさまざまな気持ちに寄り添うことを目的とした、“ゆるく・気軽に参加できる”会社説明会です。

当日は、カメラ・マイクOFFでの参加が可能で、途中の入退室も自由。参加費は無料で、質問は無制限。「こんなことを聞いてもいいのかな？」と思うような小さな疑問でも、気軽に質問していただけます。

第1回開催の反響

2025年9月に開催した第1回「ゆるっと会社説明会」では、ITreatの仕事のやりがいや働き方について紹介したり、合同企業説明会ではお話しづらいような採用担当者の本音もお話しました。履歴書の書き方をクイズ形式で学ぶ企画や夜のオフィスツアーなどを通して、社内のリアルな雰囲気を感じていただきました。

参加した方からは、「就活にすぐに活用できる内容だった」「会社の雰囲気がよくわかった」といった声が寄せられ、こうした反響を受けて第2回の開催を決定しました。

第2回開催概要

