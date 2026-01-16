ふるさと納税が地域を越える――自治体の枠を超えた体験型返礼品「奇跡の皿プロジェクト」が始動【北海道標津町・鶴居村】

株式会社オープニングアクト

自治体の垣根を超えた、革新的なふるさと納税返礼品が登場。――「ふるさと納税」が自治体の枠組みを超える、新たな取り組み。

2025年12月、自治体の垣根を超えた、ふるさと納税の新たな取り組み「奇跡の皿プロジェクト」（以下、本プロジェクト）が、北海道標津町及び北海道鶴居村にて始まります。

本プロジェクトは、”1枚の皿が複数の自治体を巡り、オリジナルの「奇跡の皿」が完成する体験”を提供する取り組みです。

「奇跡の皿」が複数の自治体を巡る。

寄附をすると、標津町や鶴居村の特産品とともに、オリジナルデザインの「奇跡の皿」が届きます。

皿には各地域のイラストレーターやアーティストが手掛けた、自然や文化をモチーフとしたデザインが描かれています。

皿は左右に分かれたデザインとなっており、標津町と鶴居村の2種類を集めることで、1枚の大きな絵が完成します。

まるでスタンプラリーを巡るように、地域を旅しながらつながる体験を楽しめるのが特徴です。

――1枚の皿を完成させる体験こそが価値になる。

本プロジェクトは、特産品という「モノ」だけでなく、1枚の皿を完成させる「コト（体験）」に価値を見出すことを目的としています。

単なる“モノ”ではなく、“複数の地域とつながる旅を楽しむ”という体験そのものを返礼品とすることで、寄附者に地域の魅力を深く感じてもらうことを目指しています。

――地域資源の循環、サーキュラーエコノミーの実現へ。

本プロジェクトは、株式会社オークネットの子会社である株式会社ストラテジックインサイトが提唱する「VDC（Value-Driven Circulation）」の考え方を基盤に、同社がコンセプトオーナーとなって推進する取り組みです。

VDCとは、サステナビリティと事業性の高度な両立を目指し、価値あるものを長く使い、次につなげていく新しい循環のあり方を示すコンセプトです。

本プロジェクトでは、この「VDC」の思想を、ふるさと納税という仕組みと掛け合わせることで、単なる寄附や返礼にとどまらない、自治体連携型の体験型サービスとして具現化しています。

本プロジェクトを通じて、地域資源の循環と交流人口の拡大を促進し、サーキュラーエコノミーの未来を共有してまいります。

なお、標津町と鶴居村は今年、合同で音楽祭を開催するなど地域創生に活発に取り組んでいます。

企画・サービスデザインのプロデュースを担い、事業主体となる株式会社オープニングアクトと、ふるさと納税の受託事業者としての役割を担う株式会社ふるさと物語は共に地域創生をテーマとして活動しており、今回の協働が実現しました。

■VDC（Value-Driven Circulation）とは

サステナビリティと事業性の高度な両立を目指すプロダクト・サービス開発のコンセプトです。株式会社オークネットの子会社である株式会社ストラテジックインサイトが提唱し、サステナビリティとビジネスの両立を目指す新しい循環の考え方です。

大量生産・大量消費の時代から、価値あるものを長く使い、次につなげていく時代へ。

高品質で長く使える製品と、それを支えるサービスを組み合わせることで、ユーザーには心地よく賢い選択肢を、企業には新しい顧客とのつながりを生み出します。 “我慢するサステナビリティ”ではなく、“価値を高めながら続けるサステナビリティ”を実現することが、VDCの目指す姿です。

【北海道鶴居村とは】

ひがし北海道に位置する鶴居村は、人口約2,500人の小さな村で、村名の由来ともなる特別天然記念物タンチョウ（鶴）をはじめ、希少な動植物を育み多様な生態系を維持する日本最大の湿地「釧路湿原国立公園」を有する自然環境豊かな村です。村の最大の魅力は、その「美しさ」です。雄大な自然に囲まれ、牧草・森林地帯が広がるのどかな村で、「日本で最も美しい村」連合にも加盟しております。

【北海道標津町とは】

世界自然遺産「知床」と日本最大の砂嘴「野付半島」に囲まれており、古くから鮭を中心とする漁業により開けた町です。現代でも風光明媚な大自然を活かした水産業と酪農業の営みによる「食の生産のまち」として知られています。また、豊かな大自然と鮭とともに歩んできた歴史、文化が認められ「日本で最も美しい村」連合に加盟しております。

【ふるさと物語会社概要】

社名：株式会社ふるさと物語（2024年5月株式会社雪国物語から社名変更）

本社：北海道札幌市西区八軒三条西2丁目9番12号（〒063-0843）

代表者：代表取締役社長 宮成 秀治

創業年月日：2021年2月

資本金：1,650万円（2024年12月31日現在）

事業内容：「地域の課題解決をビジネスで実現する」ことを理念に、農水産業、エネルギー、観光など幅広い分野で地域共創型プロジェクトを展開

【ストラテジックインサイト会社概要】

社名：株式会社ストラテジックインサイト

所在地：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア（〒107-0061）

設立日：2019年4月1日

株主：株式会社オークネット、Corporate Directions, Inc.

資本金：10百万円 (2024年12月31日現在)

代表者：代表取締役 石井 光太郎

【オープニングアクト会社概要】

社名：株式会社オープニングアクト

本社：東京都文京区小石川4-17-22 FUKIMOTOSAWA BUILD 3F（〒112-0002）

代表者：代表取締役 バラン

事業内容：北海道釧根地区及び東京都の2拠点でのプロモーション事業

