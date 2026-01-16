【1月13～14日満員御礼】マレーシア金融研修ツアー開催報告と、オフショア投資を活用した資産形成について

United BM Wealth Limited

海外プライベートバンクの開設やオフショア投資の契約手続きなどを支援をするUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、2026年1月13～14日にマレーシア・クアラルンプールで、金融研修ツアーを開催しました。

平日の開催にも関わらず、定員を超える申し込みにより、満員御礼にて終了したことをご報告いたします。

本リリースでは、告知段階から注目されていた「日本と海外のプライベートバンク（PB）の違い」と「3つのオフショア投資の手段（サンライフ・ファイナンシャル、RL360°、ドミニオン）の特徴」について、マレーシア金融研修ツアーでご紹介した内容をレポートします。

日本と海外のプライベートバンクの違い

PBとは、富裕層を対象に、オーダーメイドの資産管理・運用・相続・事業継承などを支援する金融機関です。日本と海外のPBの大きな違いは、その収益構造です。日本のPBは、売買手数料で利益を得るモデルなのに対して、海外は顧客の預かり資産の数パーセントを徴収する仕組みです。

そのため、日本では証券マンが手数料が高い投資信託や、中見が不透明なファンドラップを勧めてくることがあります。つまり、気付かぬうちに高額な手数料を支払っていることがあるのです。

しかし、海外PBは顧客の預かり資産が増えるほど、運用者の報酬が増えるため、売買手数料が高いファンドを提案する意味がありません。むしろ手数料が低いファンドを提案して、顧客の利益最大化に努めるのです。



このような日本と海外PBの構造の違いを理解することで、どちらに依頼すれば、より効果のある資産運用・防衛・継承ができるのかを語りました。

オフショア投資の3つの選択肢

マレーシア金融研修ツアーでは、オフショア投資の3つの選択肢を助言しております。今回はサンライフ・ファイナンシャルとRL360°、ドミニオンの取扱商品を紹介しました。

サンライフ・ファイナンシャル（SunJoy Global II）

サンライフ・ファイナンシャルは、カナダに拠点がある世界最大級の生命保険会社です。世界28ヶ国で事業を展開しており、多くの日本人はサンライフ香港と契約します。同社は数多くの保険商品を提供していますが、とくに人気なのが「SunJoy Global II」です。

SunJoy Global IIは短・中期での資産形成に向いています。2年払いと5年払いプランがあり、保証損益分岐点はどちらも13年目、推定損益分岐点は2年払いが6年目、5年払いが7年目です。また、契約者と被契約者の回数無制限の変更や、契約の分割オプションがあり、目的に応じた資産継承を行えます。

このような特徴から、老後資産やお子さんの教育資金の準備、世代を超えた資産継承を行いたい方の選択肢のひとつといえます。

RL360°（RSP）

RL360°は、イギリス王室属領マン島の生命保険会社です。同社が提供している積立型商品が「RSP（Regular Savings Plan）」です。RSPは積立期間や積立額に応じて、ボーナスが付与され、それに応じて手数料を下げられる仕組みです。

また、約350種類のファンドが用意されており、ファンドマネージャーは自由にポートフォリオを構築できます。そしてファンドを無料かつ回数制限なくスイッチングできるため、市場動向に合わせてリバランスができます。

これによりゴールドファンドや債券ファンドで安定の土台をつくり、ボラティリティが高いテクノロジーファンドのリバランスにより上振れを狙うような戦略が立てられます。

ドミニオン（MSS）

ドミニオンは、英国王室属領ガーンジー島に拠点を置く投資プラットフォーム会社です。ボーナスはありませんが、他のオフショア投資機関に比べて手数料が低いことが特徴です。

積立型商品は「MSS（My Savings Strategy）」です。積立額に関係なく、長期積立をするほど手数料が安く（1.15～2.65%）なります。

2025年下半期には、ビットコインETFの取り扱いが始まり、ポートフォリオにゴールドとビットコインETFを組み込む運用が可能になりました。今、もっとも人気を集めている海外積立商品のひとつです。

参加者の声

今後のマレーシア金融研修セミナーについて

代表の大越と参加者とのディナータイム- 円安局面において、日本円だけを持っていると、いかに資産を減少させることになるのかわかりました。（愛知県建設会社経営）- 海外PBの手数料が安い仕組みがわかったので、日本ではなくマレーシアやシンガポールでの開設を考えています。（東京都不動産会社経営）- ドミニオンの法人向け契約で社員の退職金を支給できると聞いて、今契約している生命保険より条件がよかったので本格検討しています。（大阪府IT会社経営）

当社は日本人の資産形成のサポートをするために、今後もマレーシア金融研修セミナーを定期的に開催してまいります。円安や資産継承、投資の運用成績などの悩みを解決するアドバイスを、経営者向けにしていますので、少しでも興味がある方は以下の公式LINEよりご相談ください。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com