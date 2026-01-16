【レイザーラモンRGさん、お笑いコンビ・ガンバレルーヤ、しゅんしゅんクリニックPさんが登壇】京都医塾『医学部受験生応援イベント2026』開催レポート

京都医塾株式会社

「偏差値 40 からの医学部逆転合格」を実現する医学部専門予備校「京都医塾」を運営する、京都医塾株式会社（本社：京都市中京区 代表取締役 伊藤 章）は、1月17日（土）、18日（日）に実施される大学入学共通テストを直前に控える受験生にエールを贈るべく、『医学部受験生応援イベント2026』を 1月15日（木）に開催しました。

京都医塾は、創業39年、京都で7校を展開する医学部専門予備校で、京都大学出身・現役医学部生徒が講師を務めています。本イベントは、2023年から毎年実施している恒例企画で、今回で4回目を迎えます。

今年は、難関大学に進学したご子息を持つお笑い芸人・レイザーラモンRGさんが初登壇。さらに、受験応援団「受験ガンバレルーヤ」ことお笑いコンビ・ガンバレルーヤのお二人、医師兼お笑い芸人・しゅんしゅんクリニックPさんをゲストに迎えました。同日発売の書籍『落ちこぼれ2浪生、医学部首席になる。』のテーマ「逆転合格」にちなんだ「逆転エピソード」などをお話いただき、大学入学共通テストを直前に控える受験生へエールを贈っていただきました。

■京都医塾 塾長 清家二郎によるプレゼンテーション

イベントは、京都医塾の塾長を務める清家のプレゼンテーションから始まりました。

まず、京都医塾について「『教育は、一人のために生まれる。』を理念に、偏差値40からの医学部逆転合格を目指す日本一面倒見が良い医学部専門予備校です。1986年に創立し、今年で40周年を迎え、全国から多くの医学部受験生が集まってきてくれています」と紹介しました。

また、近年の医学部受験動向について、「受験適齢期である18歳人口はピーク時から半減する一方で、医学部志願者数は増加しています。特に私立大学医学部では競争が激化しており、2025年度入試において、受験者の8.7%しか合格できない状況です。私立医学部に求められる偏差値はこの30年で大きく上昇し、現在では偏差値65前後が必要とされ、令和の医学部入試は、国公立・私立を問わず熾烈な状況となっています」と解説しました。

そのような中、京都医塾では昨年度、偏差値40台からスタートした高卒生62名のうち49名が一次合格、38名が最終的に医学部へ進学し、最終合格率は61％となりました。講師がチームで指導する体制や、個別授業と集団授業を組み合わせた授業形式、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラムなどの強みを紹介し、受験生が集中できる環境づくりを重視している点を強調しました。

続いて、2浪目に偏差値40から京都医塾へ入塾し、1年で医学部合格を果たした医大生YouTuber・とんよー（池田琢洋）さんと、その軌跡を辿った書籍『落ちこぼれ2浪生、医学部首席になる。』を紹介しました。会場では、とんよーさんご本人からのビデオメッセージも上映され、とんよーさんは、自身の経験を振り返りながら、京都医塾で受験生としての「学び」に変化があったことに触れ、「この本にはすべての受験生や保護者の方の悩みを解決するヒントとなるものが、きっと散りばめられているはずです」と紹介しました。そして最後に、「過程は違えど、様々な努力をして今日という日を迎えているはずです。その積み重ねは、本番で必ず『自信』になります。これまでやってきたことを信じて、後悔のない入試にしてください。頑張れ受験生！」と応援メッセージを贈りました。

最後に清家が、「医学部受験は決して簡単ではありませんが、医師になるための道のりのほんの序章にすぎません。迷いや不安を感じたときは、一緒に考え、悩み、そして最後まで戦いましょう。未来で皆さんを待つ患者さんのためにも、全力で挑み、夢を叶えてください」と応援しました。

■トークセッション

トークセッションには、レイザーラモンRGさん、ガンバレルーヤのお二人、しゅんしゅんクリニックPさん、清家が登壇し、書籍『落ちこぼれ2浪生、医学部首席になる。』のテーマでもある「逆転合格」にちなみ、「ご自身の逆転エピソード」をテーマにトークが展開されました。

まず、しゅんしゅんクリニックＰさんは「通知表1からの現役医学部合格」と紹介し、「高校2年生の3学期に通知表で1を取ったものの、無事進級。3年生になり心を入れ替え、素直に勉強を頑張り、現役で医学部合格という大逆転。素直になることは大事だと痛感しました」とご自身の経験を語りました。

また、ガンバレルーヤ・まひるさんは、全治２カ月の怪我をした高校生時代を振り返り、「練習を見学していたら、野球部のホームランボールが当たって気を失い救急車で運ばれたことがあったのですが、そのホームランこそが“逆転ホームラン”だったと後から聞きました。奇跡的に生還しましたが、医師からは『あなたが素直だから治ったよ』と言われました」と笑いを誘いました。

続いて、ガンバレルーヤ・よしこさんは、「現在102歳の祖父がとても元気なのですが、痩せてしまい健康面で心配な時期があり、鰻を食べてもらったんです。すると、自分で歩けるくらい回復して“鰻ってすごい！”と実感しました。その後も三途の川を渡りかけるような場面がありましたが、何回か逆転ホームランというか、息を吹き返しています」と話しました。最後に、レイザーラモンRGさんは「イベント時、会場にいた3万人から“帰れコール”が出た際、それに合わせて体が動き、レゲエダンスを踊ったらみんな大爆笑。そしてコールが止んだんです。その後、もっと大きな“帰れコール”が来ました」というエピソードを披露しました。

続いて、受験を経て難関大学合格を果たしたご子息を持つレイザーラモンRGさんに、「どのような気持ちや距離感で息子さんを見守っていたのか」をお伺いしました。レイザーラモンRGさんは、「まずは体調を崩さないよう、うがい・手洗いを徹底して、受験が近づいたら自分がホテルに泊まるといったことを徹底するなど、息子中心の生活でしたね」と当時を振り返りました。

また、清家は大学入学共通テストを直前に控える受験生へ向け「当日は、今できていないことを何とかしようとせず、これまでやってきたことをすべて出し切る意識で臨んでほしいと思います。問題を開いたら、まずは確実に解ける問題を押さえ、時間が余ったらプラスを取りにいく。そうすれば、自分の力をしっかり出し切ることができます。体調管理とメンタルを整え、“力を出し切れた”と思える受験にしてほしいですね」とアドバイスしました。最後に、しゅんしゅんクリニックPさんがご自身のネタ「ヘイヘイドクター」のリズムに乗せて、ヘイヘイ受験生！受験ポジティブな子の方が結果出る～♪」と、受験にポジティブに臨めるようエールを贈りました。

■受験生に向けて、金箔色紙に込めた筆書きメッセージを披露！

イベントの最後には、受験生へのエールとして、ゲストの皆さまに書いていただいた “一言メッセージ”を披露しました。

まず、ガンバレルーヤ・よしこさんは“マイナス思考になった時こそがんばれるよう”といった気持ちから「クソがっ」という言葉を記しました。また、まひるさんは「己を愛せ」という言葉を選び、受験生へ力強いメッセージを届けました。続いて、レイザーラモンRGさんは「くやしさこそ一番のガソリン」と記し、「息子の受験が一度うまくいかなかった時に泣いて悔しがっていて。“何かをやりたい”という時に背中を押すのは悔しさだと思います」と、息子さんの受験経験を重ねたメッセージを贈りました。最後に、しゅんしゅんクリニックPさんは「[用法容量］毎日コツコツ［効果］未来の医師」と記し、「沢山の人を救えるという未来に向かって頑張ってほしいと、先輩からのアドバイスとして書かせていただきました」とコメントしました。色紙は京都医塾の校舎に掲出される予定で、清家に贈呈されました。

最後は、「受験ガンバレルーヤ！合格デキルーヤ！ガンバレルーヤ！」の掛け声とともに、会場全体で受験生へエールを送り、発表会は幕を閉じました。

■書籍『落ちこぼれ2浪生、医学部首席になる。』について

本書は、京都医塾の卒業生であるとんよー（池田琢洋）さんの高校時代から浪人生活、医学部進学後の軌跡を辿った書籍です。とんよーさんは、2浪目に入っても一部科目は偏差値40台と、医学部合格からは遠い状況にありました。しかし、京都医塾に入塾後の1年間で第一志望の医学部に合格し、幼少期からの夢を実現しました。現在は医学部主席という成績を収め、医師への道を歩んでいます。

「もともと頭が良いわけではない」受験生を数多く医学部合格へ導いてきた京都医塾の指導のもとで、とんよーさんが経験した不安や葛藤、学びを通じた気付きが描かれています。1から積み上げた逆転ストーリーは、医学部受験に挑む受験生はやその保護者にとっても大きな励みとなる内容です。

書名 ：『落ちこぼれ２浪生、医学部首席になる。

親と子が諦めなかった偏差値40台からの逆転ストーリー』

出版社 ：ゴマブックス株式会社

定価 ：【POD書籍】1,600円＋税、【電子書籍】1,600円＋税

ページ数 ：240ページ

判決型 ：【POD書籍】128mm × 188mm

発売 ：2026年1月15日（木）

商品ページ：https://amzn.asia/d/faQ6uOi



■京都医塾 「東京受験特別サポート2026」概要

東京など遠方の受験の場合は、普段授業をしている講師やスタッフが生徒とともに上京し、宿泊、起床、食事から前日、当日の指導に至るまで京都にいる時と同じように完全サポートする「東京受験特別サポート」を今年は2026年1月19日（月）から実施いたします。

試験会場までスタッフが専用バスで送迎し、100％のコンディションで入試に臨めるように同行します。

過去の東京サポートの様子はこちらからご覧ください（https://youtu.be/q8_BReOVH3g）

＜東京受験特別サポート概要＞

・実施期間 ：1月19日(月)～2月12日(金)

・宿泊場所 ：試験会場付近（五反田）の

ビジネスホテル

・サポート内容 ：ホテル予約／食事の提供／

会場への送迎／試験見直し/

復習フォロー

※試験がない日は、サポート本部で勉強サポート／一次合格者への面接対策／体調不良者の病院への引率

※今年は、名古屋・兵庫・岡山・横浜・久留米でも同様の遠征サポートを実施

■京都医塾 会社概要

京都医塾は「教育は、国を支える。」を企業理念とし、偏差値40からの医学部合格を目指す、京都府中京区に展開している医学部専門予備校です。京都医塾の最大の強みは、生徒一人に対して京都大学出身を中心とした13名の講師陣がチームで指導し、合格まで徹底的に寄り添うこと。「完全1対1個人授業」と「レベル別少人数集団授業」を併用し、生徒一人ひとり異なるオーダーメイドカリキュラムで、ひとりひとりの生徒に真正面から向き合う教育で生徒にとって最適な受験指導を行います。

社名 ：京都医塾 株式会社

代表 ：代表取締役 伊藤 章

本社所在地：京都府京都市中京区山伏山町539京都医塾本社ビル

URL ：https://www.kyotoijuku.com/

設立年 ：2021年6月

資本金 ：9,900,000円

従業員数 ：350人

事業内容 ：【高卒生科】医学部専門予備校 京都医塾、【現役生科】現役合格専門塾 京都医塾の運営

