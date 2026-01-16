「グレンドロナック」として国内初の一般向けイベント開催『The First Sip ～はじまりの、ひとくち。～』

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）は、2025年9月にリニューアルしたシングルモルトウイスキー「グレンドロナック12年」を中心とした「グレンドロナック」ブランドの世界観を体感できる同ブランドとして国内初の一般向けイベント『The First Sip～はじまりの、ひとくち。～』を、2026年2月6日（金）～8日（日）の3日間、建築家・安藤忠雄氏が手掛けたHouse of OMOTESANDOにて開催いたします。

イベント公式サイト：https://www.glendronachdistillery.com/ja-jp/our-news/the-first-sip/



「グレンドロナック」はシェリー樽熟成のエキスパートとして世界中のウイスキー愛好家から高い評価を受けています。本イベントでは、そんなグレンドロナックの特徴であるシェリー樽熟成によりウイスキーが時を重ねていくプロセスを追体験するシアター型のインスタレーションを公開します。光・音・映像・ストーリーが交差する空間演出を通じて、まるで自らが原酒となり“樽の中を旅する”ような体験をお楽しみいただけます。インスタレーションのクライマックスには、実際にグレンドロナック12年を提供し、インスタレーションを経て研ぎ澄まされた感覚とともに一杯のグレンドロナックをテイスティングし、「最初のひとくち（The First Sip）」を静寂な空間で存分にお楽しみいただけます。また、会場に併設するラウンジエリアではグレンドロナック15年、18年の飲み比べセットをお楽しみいただけます。その他にも、グレンドロナック12年を用いたイベント限定カクテルやフードも別途料金にてご提供し、グレンドロナックがもつ様々な表情を余すことなく味わっていただけるイベントになっています。

イベント概要

・イベント名：The First Sip～はじまりの、ひとくち。～

・会期：2026年2月6日（金）～8日（日）

・時間：2月6日（金）17:00～21:30、2月7日（土）13:00～21:30、2月8日（日）13:00～21:30

※上記はすべて事前予約制、最終入場20:30

・会場：House of OMOTESANDO（東京都渋谷区神宮前5-34-8）

・アクセス：表参道駅 B2出口より徒歩8分、渋谷駅 宮益坂口 B1出口より徒歩8分

・入場料：1,000円（税込）

※グレンドロナック12年、15年、18年のテイスティング／スナック含む

※ラウンジエリアの一部ドリンク、フードは別途料金

・参加方法：以下のフォームにアクセスの上、事前予約をお願い致します

事前予約フォームURL：https://thefirstsip.rsvp360.co/verifyage?lang=ja

事前予約受付期間：2026年1月16日（金）～2026年2月8日（日） 20:30まで

事前予約フォームエリア構成とコンテンツ

1. Theater Area

樽の中を旅し、熟成を追体験するシアター型インスタレーションを体験できるシアター空間。1公演20席の特別な空間で、体験を経てグレンドロナック12年を味わう「最初のひとくち（The First Sip）」をお楽しみいただけます。シアターの入口にはグレンドロナックの歴史とシェリー樽へのこだわりを学べる展示を行い、ペドロ・ヒメネスとオロロソ樽の特徴、熟成による香味変化を紹介します。

2. Lounge Area

インスタレーションの余韻に浸りながら、グレンドロナックを様々な飲み方でお楽しみいただけます。ラウンジエリアでは、グレンドロナック12年、15年、18年をそれぞれストレートやハイボール、オリジナルカクテル等の様々なスタイルで提供します（一部別途料金）。また、グレンドロナックをさらに楽しむためのペアリングフードを提供し、Theater Areaとは雰囲気が異なるラグジュアリーかつカジュアルな空間で、普段からグレンドロナックを愛飲される方はもちろん、初めて味わう方まで、グレンドロナックの様々な表情をお楽しみいただけます。

※各画像はイメージです

なお、入場料には「Theater Area」でのインスタレーション体験と、「Lounge Area」でのグレンドロナック15年と18年の飲み比べセット、ペアリングフードの提供が含まれます。（追加のご注文やオリジナルカクテルは別途チケット購入制）また、来場者限定キャンペーンとして「My GLENDRONACH」キャンペーンを実施し、イベントに来場し、キャンペーンに参加頂いた方の中から抽選でグレンドロナック12年のボトルをプレゼントいたします。

グレンドロナック ブランドストーリー

グレンドロナック蒸溜所は、スコットランドのハイランド地方に約200年もの間、その名の由来である 「ブラックベリーの谷」に根ざし、守られてきました。1826年に創業者ジェームズ・アラダイスがこのウイスキーを世に送り出して以来、何世代にもわたる職人たちが昔ながらの製法にこだわり続け、直感と感覚を頼りにウイスキーの可能性へあくなき追及を続けてきました。熟成には、スペインのアンダルシア地方から取り寄せた最高級のシェリー樽であるペドロ・ヒメネス樽とオロロソシェリー樽を使用し、時間をかけて熟成を行っています。このような製法や樽へのこだわりが、グレンドロナックの豊かな味わいや華やかな風味をもたらしているのです。

ブランドサイト：https://www.glendronachdistillery.com/ja-jp/



ブラウンフォーマン社について

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社／https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社／https://www.brown-forman.com/japan

ブラウンフォーマン社およびグレンドロナック蒸留所は、環境負荷低減と持続可能な未来に向けた取り組みを推進しています。スコッチウイスキー協会が掲げる「Scotch Whisky Industry Sustainability Strategy 2040」に賛同し、気候変動対策、水資源の責任ある利用、土地の保全、循環型経済の実現に取り組んでいます。

<商品に関するお問い合わせ>

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

お問い合わせ先： 0120-785047