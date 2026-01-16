ナレッジ管理ツール「ナレカン」、社内知恵袋から記事を自動生成するAI機能を公開

株式会社Stock

株式会社Stock（代表取締役社長：澤村大輔、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、2026年1月より、ナレッジ管理ツール『ナレカン』において新機能「記事変換機能」の提供を開始いたしました。本機能の追加により、ナレッジ蓄積が加速します。

社内ナレッジを蓄積する「記事」「社内知恵袋」の概要

ナレッジ管理ツール『ナレカン』は、社内のあらゆる情報を一元化し、すぐアクセスできる環境を提供するツールです。下記の機能を活用することで、個人の持つノウハウや知識を、組織の”ナレッジ”として蓄積できます。

記事機能：「マニュアル」「仕様書」などの体系的に整理された情報

社内知恵袋機能：「交通費精算で領収書が出ないときの対応は？」などの一時的な質問・回答

このように「記事」と「社内知恵袋」は性質こそ異なるものの、いずれも社内のナレッジとして蓄積されるという点において、本質は同じです。

開発背景｜質問を“卵”として捉え、記事へと育てるプロダクト設計

一方で、質問して回答が集まっても体系的な情報として残せないため、一部のご利用企業様からは「記事と知恵袋を、どのように使い分けるべきなのか迷う」という声も寄せられていました。

こうしたユーザー様の声を真摯に受け止め、当社では「記事」と「社内知恵袋」の関係性を見直すことといたしました。

その結果、「社内知恵袋に寄せられた質問は、完成した記事に至るまでの“卵“である」という考え方をプロダクトに反映し、AIを活用した「記事変換機能」をリリースいたしました。

新機能｜AIを活用し、社内知恵袋を記事に変換する機能でナレッジ化を加速

本機能では、質問に対する回答をすべて分析し、「3行のサマリ」に整理することで、簡単に全体像を把握することが可能です。※解決済みの質問の場合、上部に変換ボタンが表示されます。

▼変換前（社内知恵袋）

▼変換後（記事）

メリット｜ナレッジが無理なく蓄積され、育つ仕組みを実現

今回のアップデートにより、既存ユーザー様には投稿前の心理的ハードルをなくすとともに、新規ユーザー様においても、ナレッジマネジメント推進にあたって以下の効果を実感していただけます。

１. ナレッジが、無理なく蓄積される

本機能の【質問→回答→整理→記事】という流れを前提とした設計のため、個人の努力に依存せず、組織としてナレッジが蓄積されていきます。これにより、「初めから高い完成度を求められる」

「期限までに完璧な状態に仕上げなければならない」などの心理的なハードルや負担が軽減され、無理なくナレッジ蓄積が進む環境が生まれます。

２. 常に新しいナレッジへと育つ

本機能により、「記事」に変換したナレッジは、蓄積後も簡単に編集・更新が可能です。そのため、「その場のやり取り」で終わることなく、常に再利用しやすい形で維持できます。このように、“一度きりのやり取り”を組織の資産として蓄積し、ナレッジの陳腐化を防ぐ仕組みを実現します。

ナレッジ管理ツール『ナレカン』とは

『ナレカン』は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

非IT企業の方が、一切迷わず「ナレッジ集約」「高精度検索」できます。さらに、最新の「生成AI機能」が実装され、「ナレッジ蓄積に巻き込まれていく仕組み」「ナレッジが、”正確”で”フレッシュ”であることが担保される仕組み」が搭載されていることが『ナレカン』の大きな特徴です。

🥦ナレッジ管理ツール「ナレカン」🥦ナレッジマネジメントに不可欠な5つの特徴

『ナレカン』は、ナレッジマネジメントに不可欠な5つの特徴をすべて備えた唯一のツールとして、「古河電気工業株式会社」「三晃金属工業株式会社」などの多くの企業様に導入されています。

まさに、100人～数万人規模の企業様のナレッジ管理ツールの、決定版ともいえるツールです。

URL：https://www.narekan.info/

会社概要

- 社名：株式会社Stock- 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔- 設立：2014年4月所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階- 許認可：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015- 事業内容：ナレッジ管理ツール『ナレカン』、情報共有ツール『Stock』の企画‧開発‧ 運営‧販売- URL：https://www.stock-inc.co.jp/