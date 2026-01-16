人材戦略支援マガジン『PORTERS MAGAZINE Staffing Vol.25』に当社代表 藤本 勝典が登場！派遣・BPO業界の未来について語る

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）

株式会社エーピーシーズ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：藤本 勝典、マイナビグループ、以下 エーピーシーズ）の代表 藤本 勝典のインタビューが、ポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西森 康二、以下 ポーターズ）が提供する人材戦略支援マガジン『PORTERS MAGAZINE Staffing Vol.25』に掲載されました。

本インタビューでは、当社の代表としての視点だけでなく、マイナビグループの人材派遣&BPOセグメントのセグメント長としての視点からも派遣業界の現在と未来について語ります。

掲載記事はこちら :https://hrbc.porters.jp/magazine/special_detail/id=1276『PORTERS MAGAZINE Staffing』のサイトへ移動します

■ ポーターズマガジンとは

『PORTERS MAGAZINE ～人材戦略支援マガジン～』は、ポーターズが提供する人材ビジネス支援マガジンです。「人材ビジネス業界の価値向上と、事業成長を支える雇用機会の創出」をコンセプトに、企業の事業戦略や、働く方一人ひとりの人生やキャリアに向き合い、日本経済を支える労働力を供給している人材ビジネス業界がより付加価値の高いサービスを提供することで、企業の成長を促す質の高い雇用を生み出すことを使命としています。

■ 株式会社エーピーシーズ 会社概要

会社名：株式会社エーピーシーズ

所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤本 勝典

設立：2009年12月

事業内容：

１．以下のサービスの提供・運営

・給与前払い福利厚生『速払いサービス』

https://www.apseeds.co.jp/sokubarai/

・業務用コミュニケーションツール『apseedsポータル』

https://www.apseeds.co.jp/ap-appli/

・『web雇用契約書サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/web-keiyakusho/

・『web書類回収サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/web-shoruikaishu/

・『ポイントインセンティブ』

https://www.apseeds.co.jp/service/point-incentives/

・『友人スカウト』

https://www.apseeds.co.jp/service/yujin-scout/

・『HR-ReJoin』

https://www.apseeds.co.jp/service/hr-rejoin/

２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供