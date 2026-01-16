¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÞÁý¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡ÖPhotomatic¡×¤¬¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¡×¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¤òÈ¯Çä
¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó COO¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPhotomatic¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Õ¥©¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¡×¤Ë¤Û¤É¶á¤¤Åì¶äºÂ Åì·à¥Ó¥ë1F¡Ê¾¾ÃÝ°ÆÆâ½è¡Ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Ãæ¤ÎPhotomatic Åì¶äºÂ Åì·à¥Ó¥ë¤Ë¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ò¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë
º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¥Õ¥ìー¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ìºÂ¤ò¡¢Photomatic¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëPhotomatic Åì¶äºÂ Åì·à¥Ó¥ë¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤ê¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Î³°´Ñ¡¦Æâ´Ñ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿2¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤òÈ¯Çä¡£²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä²ÎÉñ´ìºÂ¤Ø¤Î´Ñ·à¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÎÉñ´ìºÂ ¥Õ¥ìー¥à
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)
¥Õ¥ìー¥à¡§2¼ï
»£±ÆÎÁ¶â¡§1²ó 1,100±ß¡Ê2Ëç½ÐÎÏ+ÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¥Çー¥¿¡Ë
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦³Æ¼ï¥Ðー¥³ー¥É·èºÑÂÐ±þ
¢¨¸½¶â¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÂÐ±þÉÔ²Ä
¢¨Photomatic Åì¶äºÂ Åì·à¥Ó¥ë¸ÂÄê¤Ç»£±Æ²ÄÇ½
¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¿Íµ¤
³ÆÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ìー¥à¤Ç»£¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëPhotomatic¤Ï¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´Ñ¸÷¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»£±ÆÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£Photomatic¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¤è¤êÇ»¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢º£²óÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¥Õ¥ìー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥ìー¥à¤ä¡¢³ÆµòÅÀ¤´¤È¤Î¤´ÅöÃÏ¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤Ê¤É¡¢¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢SNS¤Ç¤ÏPhotomatic¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÂ¾¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢Î¹¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬µÞÁý¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢³Æ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÇË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Áý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photomatic¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üKABUKI ¥Õ¥ìー¥à
´ü´Ö¡§¾ï»þÍøÍÑ²ÄÇ½
¥Õ¥ìー¥à¡§6¼ï
»£±ÆÎÁ¶â¡§1²ó 1,100±ß¡Ê2Ëç½ÐÎÏ+ÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¥Çー¥¿¡Ë
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦³Æ¼ï¥Ðー¥³ー¥É·èºÑÂÐ±þ
¢¨¸½¶â¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÂÐ±þÉÔ²Ä
¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹ÀßÃÖ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/147_1_190d1f3bac97d5764fe0dec2b8c86606.jpg?v=202601170121 ]
Photomatic¤È¤Ï
TAKE YOUR MEMORY¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¡¢º£Æü¤ò»Ä¤·¤¿¤¤
2018Ç¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÂåÉ½¥Û¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤éPhotomatic¤Î¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤ä¶õ´Ö¤ËPhotomatic¤Î´¶À¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤¬´Ú¹ñ¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢BTS¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÁÏ¶È°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤ÆÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photomatic¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Photomatic¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Photomatic¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î»£±Æµ»½Ñ¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿´ë²è¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö/¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÎÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸µ¤Ë¡¢Photomatic¤Î¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë²è¤Î¤´Äó°Æ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê³èÍÑ»öÎã(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥¤¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¡¢¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡ÖPhotomatic¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î´ë²è
HP¡§https://pichive.com/