鹿児島県、ANA Cargo、エニキャリ、朝日新聞社、 「航空貨物幹線及び地域配送網構築推進協議会」を設立

鹿児島県（知事：塩田康一）、株式会社ANA Cargo（本社：東京都港区、代表取締役社長：脇谷謙一、以下「ANA Cargo」）、株式会社エニキャリ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小嵜秀信、以下「エニキャリ」）、株式会社朝日新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：角田克、以下「朝日新聞」）は、今般、国土交通省が公募した「地域連携モーダルシフト等促進事業」に採択されました。これを受け、物流の「2030年問題」解決に向けた新たな物流ネットワークの構築を目指し、「航空貨物幹線及び地域配送網構築推進協議会」（以下「本協議会」）を設立し、実証事業を開始することをお知らせいたします。

■ 背景

国内物流においては、トラックドライバーの高齢化や労働力不足に伴い、2030年には輸送能力が激減し、物流需要の約34%が輸送不能になるという試算が出されています（「物流の2030年問題」）。特に長距離となる幹線輸送※への影響は深刻であり、配送リードタイムの大幅な延長や輸送能力の低下が懸念されています。こうした課題に対し、トラック輸送に代わる代替手段の早期実現、および地域の配送リソースを有効活用したラストワンマイル網の構築が急務となっています。

※物流点に集めた大量の貨物を別の拠点まで一度に運ぶ輸送形態のこと

■ 取り組みの概要

本協議会では、「航空貨物便の空きスペース活用」と「地域の配送リソース（新聞配送網等）の活用」を主軸とした、新たなモーダルシフト幹線の構築に取り組みます。鹿児島と首都圏を航空貨物幹線で結び、ラストワンマイル配送に新聞社の強固な地域配送網やエニキャリの配送管理システムを組み合わせることで、各種リソースをシェアリングし、効率的な物流網を実現します。

＜本事業のポイント＞

1.航空×陸送のハイブリッド輸送： ANA Cargoの航空輸送網と、エニキャリおよび朝日新聞等が持つ地域密着型の配送網を連携させ、トラック幹線輸送を補完・代替します。

2.空きスペースの可視化とシェアリング：エニキャリの配送管理システムにより航空機やトラックの空きスペースを可視化し、有効活用することで積載効率を最大化します。

3.鹿児島～東京間の「当日配送」の実現： 従来トラックで日数を要していた輸送を航空便に切り替えることで、鹿児島県産の農産品や海産物などの安価な当日配送を可能にし、首都圏への販路拡大に貢献します。

■ 想定される効果

本取り組みにより、既存の物流リソース（空きスペース）を活用することで、配送コストの10%以上の削減を目指します。また、物流供給不足の解消だけでなく、地方産品の鮮度を維持したまま大消費地へ届ける新たな商流の創出にも寄与してまいります。

■ 本取り組みにおける各社の役割

- 鹿児島県：地域の荷主（生産者・地元企業）ニーズの検証- 株式会社ANA Cargo：航空貨物便（幹線輸送）の提供、航空機空きスペースの活用検証- 株式会社エニキャリ：配送管理システムの提供、車両情報・稼働状況の管理、鹿児島県内におけるラストワンマイル配送網の提供、モーダルシフトに特化した配送マッチングシステム設計- 株式会社朝日新聞社：首都圏等におけるラストワンマイル配送網の提供、新聞配送リソースの活用

■ 今後の展開

4者は本協議会を通じて、具体的なサービスの検証や荷主ニーズの掘り起こし、オペレーションの構築を進めます。業界の垣根を超えた連携により、持続可能な物流インフラを構築し、2030年問題の解決および地域経済の活性化に向けて邁進してまいります。

