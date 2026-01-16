ecforce cdp、AI-Readyなデータ基盤「ecforce AIdp」へアップデート

株式会社SUPER STUDIO

AIコマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）は、2025年3月に提供を開始したEC・店舗の顧客データ基盤の構築を可能にする「ecforce cdp」の名称を、AI-Readyなデータ基盤「ecforce AIdp（イーシーフォース エーアイディーピー）」へ変更することをお知らせいたします。

AI-Readyなデータ基盤「ecforce AIdp」

SUPER STUDIOは、EC・店舗の顧客データ基盤として2025年3月に「ecforce cdp」の提供を開始し、コマース事業に関わる様々なデータを統合・可視化するためのデータ基盤として多くの事業者におけるデータ活用を支えてきました。

昨今、オンラインとオフラインのデータ統合といった高度なデータ活用の必要性が増すとともに、AI技術の急速な発展がコマース領域にも大きな変革をもたらしています。コマース事業者が持続的な成長を遂げるためには、単なるツールの導入に留まらず、「変化し続けられるビジネス基盤」を構築することが必要不可欠です。しかし、AIの性能を最大限に引き出すためには、AIが読み取りやすい形で整理された、「AI-Readyなデータ環境」が整っていることが前提条件となります。

こうした市場環境の変化を捉え、このたびecforce cdpを「ecforce AIdp」へと名称を変更し、ecforce AIdpをAIコマースプラットフォーム「ecforce」の実現に向けた中核となるデータ基盤として再定義します。これにより、24時間365日いつでも、AIがブランドのボードメンバーのように事業を支援できる状態を目指します。

今後は、従来のマーケティング関連の構造化データに加え、ブランドガイドラインやカスタマーサポートの対話データ、商品レビュー、SNS上の声といった非構造化データをも統合できるプロダクトへとアップデートを行ってまいります。こうした多様なデータを継続的にインプットし、AIのアウトプット精度を高めていくことで、これまで人間が担っていたマーケティングからバックヤードまでのさまざまな業務をAIが遂行できる環境を構築します。ecforce AIdpを通じて、AIによる需要予測やレコメンド、顧客対応など、あらゆる事業運営における意思決定の高度化を強力に後押ししてまいります。

■お問い合わせ

ecforce AIdpについては、以下のWebフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。

▼問い合わせ先

Webフォーム

https://ec-force.com/contact/new

お電話

03-5759-6380

AIコマースプラットフォーム「ecforce」について

ecforceは、コマースDXの実現に向け、AI-Readyなシステム基盤を構築する「AIコマースプラットフォーム」です。AIなどの最先端の技術革新をいち早く取り入れ、コマースDXでビジネス全体を最適化することを目指します。マーケティングの最適化や販売チャネルの強化はもちろん、AI駆動型のデータ活用、業務改善、実行までコマースビジネスに特化した様々なプロダクトを提供しながら専門性の高い意思決定や創造的な取り組みに集中できる環境を生み出します。これにより、誰もが事業運営・推進ができる基盤を構築することで、「コト、モノにかかわる全ての人々の顧客体験を最大化する」というSUPER STUDIOのミッションを実現します。

詳細や、お申し込みは下記リンクをご参照ください。

https://ec-force.com/

SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

[資本金]

9,986,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業

[URL]

https://super-studio.jp/

※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。