ギークピクチュアズ企画・製作、映画『敵』 第80回毎日映画コンクール 作品部門「日本映画大賞」を受賞！

株式会社ギークピクチュアズ

株式会社ギークピクチュアズ(本社：東京都港区、代表取締役：小佐野 保)は、当社プロデューサー小澤祐治が企画・プロデュース、さらにギークサイトが制作を務めた映画『敵』（’25）が、第80回毎日映画コンクールで、最優秀作品賞に値する、作品部門「日本映画大賞」を受賞したことをお知らせいたします。

(C)2023 TEKINOMIKATA

毎日映画コンクールは、毎日新聞社とスポーツニッポン新聞社が主催する、1946年に創設された歴史と権威ある国内映画賞の一つです。演技、作品に加え、撮影、美術、録音などの幅広い部門で、優れた映画人・映画を表彰し、日本映画界の発展と普及を目的としています。各賞の選考は、第一線で活躍中の映画評論家やジャーナリスト、専門家など約80人によって行われ、過去の受賞作には、是枝裕和監督『万引き家族』（’18）、濱口竜介監督『ドライブ・マイ・カー』（’21）、三宅唱監督『夜明けのすべて』（’24）などが挙げられます。

この度「日本映画大賞」を受賞した映画『敵』は、妻に先立たれ、一人穏やかで丁寧な日常を送る元大学教師のもとに、不穏なメッセージが届き、日常が一変していく様を全編モノクロで描いた作品です。筒井康隆の同名小説を原作に持ち、『桐島、部活やめるってよ』（’12）『騙し絵の牙』（’21）の吉田大八が監督、長塚京三が主演を務めました。本作を含め、5つの候補作の中から、5人の選考委員により受賞作品が決定いたしました。その他ノミネート作品には、『「桐島です」』『国宝』『宝島』『旅と日々』などの話題作・注目作が並んだ中での受賞となりました。

■企画・プロデュース 小澤 祐治 Yuji Ozawa

1998年東北新社に入社。2003年からプロデューサーとして活躍。

2012年 GEEK PICTURESに入社。

2017年 ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSでプロデューサー賞を受賞。

その他 Cannes Lions、Adfest、ACC賞、他多数受賞。

2006年 映画『海でのはなし』 プロデューサー

2012年 テレビ東京「Friend-Ship Project タクのタクシー」 プロデューサー

2017年 NHK BS「嘘なんてひとつもないの」 プロデューサー

2022年 テレビ東京「僕の姉ちゃん」 プロデューサー

2024年 BUMP縦型ドラマ「愛の掛け惨」 プロデューサー

2025年 劇場映画『敵』 企画・プロデュース

※2026年秋 新作映画クランクイン予定

その他キャラクター開発やイベント企画、原作開発など幅広くコンテンツプロデュースを手がける。

受賞コメント

このたび、映画『敵』が毎日映画コンクール映画大賞を受賞するという栄えある評価をいただき、心より感謝申し上げます。監督をはじめ、キャスト、スタッフの皆さまが最後まで誠実に作品に向き合い、一つひとつ積み重ねてきた努力が、このような形で認めていただけたことを、プロデューサーとして本当にありがたく、そして嬉しく思っています。

また、本作を観てくださったすべての皆さま、そして選考してくださった毎日映画コンクールの関係者の皆さまに、深く御礼申し上げます。この受賞を励みに、これからも感謝の気持ちを忘れず、誠実に映画づくりに向き合ってまいります。

■『敵』について

＜物語＞

渡辺儀助、77歳。

大学教授の職を辞して10年―妻には先立たれ、祖父の代から続く日本家屋に暮らしている。料理は自分でつくり、晩酌を楽しみ、多くの友人たちとは疎遠になったが、気の置けない僅かな友人と酒を飲み交わし、時には教え子を招いてディナーを振る舞う。預貯金が後何年持つか、すなわち自身が後何年生きられるかを計算しながら、来るべき日に向かって日常は完璧に平和に過ぎていく。遺言書も書いてある。もうやり残したことはない。だがそんなある日、書斎のiMacの画面に「敵がやって来る」と不穏なメッセージが流れてくる。

＜クレジット＞

長塚京三

瀧内公美 河合優実 黒沢あすか

中島歩 カトウシンスケ 高畑遊 二瓶鮫一

高橋洋 唯野未歩子 戸田昌宏 松永大輔

松尾諭 松尾貴史

脚本・監督：吉田大八 原作：筒井康隆『敵』（新潮文庫刊）

企画・プロデュース：小澤祐治 プロデューサー：江守徹 撮影：四宮秀俊 照明：秋山恵二郎

美術：富田麻友美 装飾：羽場しおり 録音：伊豆田廉明 編集：曽根俊一 サウンドデザイン：浅梨なおこ

衣裳：宮本茉莉 ヘアメイク：酒井夢月 フードスタイリスト：飯島奈美 助監督：松尾崇 キャスティング：田端利江

アクション：小原剛 ガンエフェクト：納富貴久男 ロケーションコーディネーター：鈴木和晶

音楽：千葉広樹 音楽プロデューサー：濱野睦美 VFXスーパーバイザー：白石哲也

制作プロデューサー：石塚正悟 アシスタントプロデューサー：坂田航

企画・製作：ギークピクチュアズ 制作プロダクション：ギークサイト

宣伝・配給：ハピネットファントム・スタジオ／ギークピクチュアズ

製作：「敵」製作委員会

(C)1998 筒井康隆／新潮社 (C)2023 TEKINOMIKATA

公式サイト：https://happinet-phantom.com/teki

公式X：https://x.com/teki_movie

■会社概要

会社名：株式会社ギークピクチュアズ

所在地：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル（５F受付）

代表取締役：小佐野 保

設立：2007年2月5日

資本金：6,000万円

事業内容：

・映画、ドラマ、アニメ、ミュージックビデオ、ライブ・舞台演出の企画・制作、配給

・TVCMなどの広告映像およびグラフィック制作

・WEBCOMICの企画・制作・出版

・IP（知的財産）の企画開発・販売・版権管理

・アートの企画・制作・販売、ギャラリーの運営

・美術セットの制作、施設・テーマパーク・イベント空間の演出・制作

・クリエイターのマネジメント

・スタジオの運営

・エンターテインメントコンテンツの輸出入、海外と日本のプロダクションコーディネート

ホームページ：https://geekpictures.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp