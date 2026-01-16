eラーニング「健康経営(R)19 介護と仕事の両立・支援」 「セルフチェック19 介護と仕事の両立・支援」2026年1月より開講

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する企業・個人向けの教育・研修メニューを提供する人材育成支援事業部は、オンラインで学べる法人向け教育ツール「eラーニングライブラリ(R)(※1)」の新コースとして「健康経営(R)(※2)19 介護と仕事の両立・支援」「セルフチェック19 介護と仕事の両立・支援」の2コースを、2026年1月より開講しました。

■開発背景

超高齢社会の進展により、働きながら家族を介護する「ワーキングケアラー」は2030年には約318万人(※3)に達すると予測され、介護に伴う労働生産性低下や離職による経済損失は最大約9兆円に上ると試算されています(※4)。企業においては、介護離職による中核人材の喪失やチームの生産性低下といったリスクが発生し、競争力を脅かす事態に直面しています。その損失は、規模の大きい企業では1社あたり年間約6億円に達すると見込まれています(※5)。一方、両立支援を強化すれば、損失を最大40％削減できるという試算もあり(※6)、従業員のエンゲージメント向上にも貢献し、人的資本経営の推進にもつながるといえます。

本コースでは、介護に関する支援制度や地域サービスの活用方法、介護と仕事の両立に必要となる「介護・仕事・休暇」のバランスのとり方などを学びます。「介護」に直面した際にキャリアと生活の両方を守る働き方を学び、将来起こり得る「介護」に備えます。

本コースの学習によって、2025年4月施行「育児・介護休業法」改正で企業に義務化された両立支援制度の周知や意向確認などの取り組みを補い、確実な実行を促進します。また、介護に直面した従業員の離職や生産性低下の防止は従業員や当該企業のみならずステークホルダーに対してもポジティブな影響をもたらします。ぜひ自分自身や家族のため、介護問題に直面する同僚への理解を深めていただくために、本コースをお役立てください。

■概要

コース名：

「健康経営(R)19 介護と仕事の両立・支援」

ねらい：

誰もが直面する可能性のある「介護と仕事の両立」について、制度に関する知識や事前の準備、両立の考え方を学習し、無理なく健康的に両立するための知識習得をめざします。

特徴：- ワーキングケアラーが置かれた状況の背景と両立の課題を理解し、やがて来るかもしれない介護と仕事の両立の備えと必要性について学びます。- 介護の支援制度や、無理なく両立するための活用方法などの知識を習得し、ワーキングケアラーが陥りがちな介護疲れや離職を防止します。学習時間：

想定学習時間 30分／最短実行時間 15分

対象：

ビジネスパーソン全般／管理職／40代以上の従業員

監修者：

池田 心豪

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

カリキュラム：

１.介護と仕事の両立

２.仕事と介護、両立の課題

３.両立支援に関する制度

４.介護サービスの利用

５.職場や家族の協力を得る

テスト（全10問、ランダム出題）

学習画面例：３.両立支援に関する制度 より５.職場や家族の協力を得る より「健康経営(R)19 介護と仕事の両立・支援」 ご紹介サイト：

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/elearning_lib/819.html

コース名：

「セルフチェック19 介護と仕事の両立・支援」

ねらい・特徴：

介護と仕事の両立支援に関して、どのくらいのリテラシーがあるか、10の質問に答えることでセルフチェックできます。自分の知識量を振り返ることで、必要な知識や、具体的に実践するための学習につなげることができます。

学習時間：

想定学習時間 10分／最短実行時間 3分

対象：

ビジネスパーソン全般／管理職／40代以上の従業員

監修者：

池田 心豪

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

学習画面例：

「セルフチェック19 介護と仕事の両立・支援」 ご紹介サイト：

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/elearning_lib/800-019.html

■「eラーニングライブラリ(R)」とは

JMAMが提供する「eラーニングライブラリ(R)」は、マルチデバイスに対応し、オンラインで、いつでも、何度でも、手軽に学ぶことができる法人向け教育ツールです。コンプライアンス、ハラスメント防止など企業活動の基盤を支える教育や若手社員や管理職など階層別の基礎教育、法改正への対応が求められる教育など530コース以上(※7)を揃えています。導入企業の70％がガバナンスコースを受講、現在までに1.8万社以上の企業・団体に導入され、累計440万人以上(※8)が受講しています。

- 学ぶ目的に応じて4つのライブラリ（マネジメント、技術・技能、健康経営(R)(※2)、DX）から選択して、導入いただけます。- コースごとにスキット形式の動画コンテンツと参考資料、レポート問題を用意しており、学習内容を定着させるための仕組みを実装しています。- 教育担当者向け機能として、自社で作成したコンテンツのアップロード機能やアンケート、受講履歴などを一括管理・運用できる管理機能を用意しており、コース受講を超え“自社の教育ポータルサイト”としても活用いただけます。

URL：https://www.jmam.co.jp/hrm/service/dir/el-lib/

※1：eラーニングライブラリ(R) は、株式会社日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）の登録商標です。

https://www.jmam.co.jp/hrm/service/dir/el-lib/

※2：「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※3：経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」（2024 年３月）

※4：経済産業省「新しい健康社会の実現」第 13 回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 資料３（2023 年３月 14 日）

※5：経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」（2024 年３月）

※6：経済産業省委託事業（2023）、経済産業省（2024）を基に、厚生労働省「雇用動向調査」、総務省（2022）より大和総研作成

※7：開発中のコースも含む

※8：サービス累計。2025年9月時点。

■日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、児童教育書の出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。

JMAM コーポレートサイト :https://www.jmam.co.jp/