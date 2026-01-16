「ABEMA」にてFIA 世界ラリー選手権『WRC』2026年シーズン全14戦無料生中継！元WRC王者ロバンペラ参戦の『スーパーフォーミュラ』アメリカで人気を誇る『NASCAR』も無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンのモータースポーツのラインナップとして、世界公道最速を決める最高峰のラリー競技『FIA世界ラリー選手権（以下、WRC）』の全14戦の注目SSを無料生中継することを決定いたしました。

『WRC』はFIA（国際自動車連盟）が管轄する自動車競技の世界選手権の一つで、1973年に創設され50年以上の歴史を誇るスプリントラリーの世界最高峰の大会です。2025年シーズンも世界各国で熱戦が繰り広げられ、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamは安定した強さを発揮し、マニュファクチャラーズタイトルを5連覇。世界中のファンから大きな注目と話題を集めました。

「ABEMA」では昨年に引き続き、2026年の『WRC』全14戦の注目SSを無料生中継。2026年のWRCは1月22日（木）の伝統の一戦『ラリー・モンテカルロ』で開幕し、サウジアラビアでの最終戦まで全14戦が予定されています。5月には愛知県・岐阜県を舞台とした『ラリージャパン』の開催も控えており、世界中のあらゆる路面で繰り広げられる過酷な戦いを、「ABEMA」では余すところなくお届けいたします。

また今シーズンの放送を盛り上げるテーマソングに、日本を代表するロックユニット・B'zの『熱き鼓動の果て』が決定。魂を揺さぶる力強い楽曲が、限界に挑むドライバーたちの熱い戦いをさらに加速させます。

なおWRCに加え、国内最高峰のフォーミュラレース『スーパーフォーミュラ』も昨年に引き続き放送することが決定。今シーズンは、過去2回WRC王者となったカッレ・ロバンペラ選手が『スーパーフォーミュラ』へ挑戦することでも大きな注目を集めています。

さらに、アメリカで最大規模の人気を誇る『NASCAR』も引き続き放送が決定。アメリカで開催されるオーバルコース（楕円形）での熱いレースもお楽しみいただけます。

そのほか、昨シーズンに引き続き、モデルのマギーが「ABEMAモータースポーツアンバサダー」に就任することが決定いたしました。マギーはモデルや実業家として活動する一方、大のモータースポーツ好きとしても知られ、JAF公認の国内レースに出場することができる国内Aライセンスを所持しており、自身の名前を冠したレースイベントなども主催しています。自身のSNSやABEMAでの特別企画への出演など、モータースポーツの魅力を多角的に伝えてきたマギーが、今シーズンもその深い知識と情熱でモータースポーツの熱狂を広く届けます。

マギーはアンバサダー就任にあたり、「アンバサダー2年目となる今年は、モータースポーツを“難しいもの”ではなく“心が動くもの”として伝えていきたいです」とコメントを寄せています（コメント全文は下記）。今後は現地出演や特番の出演も予定しており、年間を通じてマギーにモータースポーツの熱狂や感動を届けていただきます。

「ABEMA」では、モータースポーツの魅力をより多くの方にお届けするため、今後も様々なコンテンツを拡充してまいります。ぜひご期待ください。

【マギー コメント】

昨年は、プライベートでサーキットを実際に走り、ABEMAのスタジオではレースを見届けるというとても濃い一年でした。自分で走ってみるとタイヤの感触や路面の変化、ほんの一瞬の判断がすべてに直結する世界だと体で理解することができます。

その経験があるからこそ、画面越しに見るドライバーたちの攻防や緊張感に、自然と胸が熱くなりました。

アンバサダー2年目となる今年は、モータースポーツを「難しいもの」ではなく「心が動くもの」として伝えていきたいです。ABEMAで観戦する皆さんが、ドキドキしたり、思わず声が出たり、そんな瞬間を一緒に楽しめたら嬉しいです。

■ABEMA「WRC 世界ラリー選手権2026」放送概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/16-98

「ABEMA」では以下の全14戦において、注目のSS（スペシャルステージ）を無料生中継いたします。

・ Rd.1 ラリー・モンテカルロ：1/22（木）～1/25（日）

・ Rd.2 ラリー・スウェーデン：2/12（木）～2/15（日）

・ Rd.3 サファリ・ラリー・ケニア：3/12（木）～3/15（日）

・ Rd.4 クロアチア・ラリー：4/9（木）～4/12（日）

・ Rd.5 ラリー・イスラス・カナリアス：4/23（木）～4/26（日）

・ Rd.6 ラリー・ポルトガル：5/7（木）～5/10（日）

・ Rd.7 ラリージャパン：5/28（木）～5/31（日）

・ Rd.8 アクロポリスラリー：6/25（木）～6/28（日）

・ Rd.9 ラリー・エストニア：7/16（木）～7/19（日）

・ Rd.10 ラリー・フィンランド：7/30（木）～8/2（日）

・ Rd.11 ラリー・パラグアイ：8/27（木）～8/30（日）

・ Rd.12 ラリー・チリ・ビオビオ：9/10（木）～9/13（日）

・ Rd.13 ラリー・イタリア：10/1（木）～10/4（日）

・ Rd.14 ラリー・サウジアラビア：11/11（木）～11/14（日）

■ABEMA『ラリー・モンテカルロ』放送概要

▼Rd.1 ラリー・モンテカルロ SS13｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：1月25日（日）午前1時45分～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/DW2u9S11sj8g3R

▼Rd.1 ラリー・モンテカルロ パワーステージ｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：１月25日（日）午後20時30分～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/DW2u8qFnuWFWAb

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

