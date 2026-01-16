累計来場者数32万人を突破した『たべっ子どうぶつLAND』のポップアップストアがアーバンドック ららぽーと豊洲で1月24日から期間限定開催！人気フォトスポット“らいおんくんのお昼寝モニュメント”も登場

写真拡大 (全7枚)

株式会社TWIN PLANET

株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、1月24日(土)から2月1日(日)まで期間限定でアーバンドック ららぽーと豊洲に登場いたします。




「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。


2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズを購入いただけます（※1）。



画像はイメージです

さらに今回は、フォトスポットとして、高さ1.2メートル（※2）、長さ1.75メートルの「らいおんくんのお昼寝モニュメント」が「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」に登場いたします。



また、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3,000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントするお買い上げ特典もございます（※3）。社員証にはキーリングが付属しており、お好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズすることができます。


期間限定の特別なポップアップストアをお楽しみください。



画像はイメージです

画像はイメージです

※1 お取り扱い商品について


・一部お取り扱いのない商品もございます。あらかじめご了承ください。


※2 たてがみ部分


※3 お買い上げ特典注意事項


・お会計の合算/分割はできません。
・お一人様1会計につき、1点のお渡しとなります。


・数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。



■「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」開催概要



店舗名　：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」


期　間　：1月24日(土)～2月1日(日)


場　所　：東京都江東区豊洲2-4-9 ＜アーバンドック ららぽーと豊洲１>１F センターエントランス


営業時間：10:00~21:00


入場料　：無料


※三井ショッピングパークポイント付与および駐車サービス対象となります。



最新情報は『たべっ子どうぶつLAND』公式SNSをご覧ください。



『たべっ子どうぶつLAND』公式SNS


公式X（https://x.com/tabekko_land）


公式Instagram（https://www.instagram.com/tabekko_land/）



■『たべっ子どうぶつLAND』とは







フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破しています（企画・運営：ツインプラネット）。



■会社概要



・株式会社ギンビス


代表取締役社長：宮本 周治


設立　　：1930年（昭和5年）5月5日


所在地　：東京都中央区日本橋浜町3-23-3


事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開


ＵＲＬ　：https://www.ginbis.co.jp

・株式会社スレッド


代表取締役社長：土屋 世央


設立　　：2022年（令和4年）6月6日


所在地　：東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ8F


事業内容：イベントの企画運営/グッズ制作/キャラクターライセンス関連


ＵＲＬ　：https://www.thread-tokyo.co.jp/



・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）


代表取締役：矢嶋 健二


所在地　：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階


事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション


ＵＲＬ　：https://twinplanet.co.jp