国内最大級6,000人AIコミュニティ発、生成AI×カルチャーの実験祭典「大阪AI文化万博」1/24で開催｜参加・出展無料（出展1/20締切）

AI研究コミュニティ@トキワバレーは、生成AIがもたらす“熱源と未来”を提示する場として、実験的文化祭典「大阪AI文化万博」を開催します。

日時 : 2026年1月24日（土）14時ー17時

場所 : 大阪・京橋 （大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15-82）



個人で活動しているクリエイター、エンジニアから、団体、企業まで幅広くプロダクト出展を受付中。ジャンル不問で、多様な技術や表現が交差する1日をつくります。 (出展料無料: 1/20(火)締切)

展示場所のイメージです。

【背景：国内最大 6,000人のAI技術コミュニティから生まれた “AI文化祭”】

大阪AI文化万博は、国内最大のAI系LINEオープンチャットコミュニティ「AI研究所@トキワバレー」 から生まれたプロジェクトです。大阪から「AIが生む新文化」の最前線を発信する事を目的とし、日々の勉強会・作品共有・ハッカソンなどから生まれた“熱量の現場”を、文化万博にて可視化します。

3年前に立ち上がったAI技術コミュニティは、この情報と進化の波の中、AI技術を用いた創作や制作物を生み出す源へと成長を遂げました。私たちはこの流れの源を、人間が持つ創作への底知れない熱源として捉えています。この熱源を中心に、プレイヤーが集まって作り上げる祭典を企画・準備。テクノロジーもクリエィティブも垣根がなくなった今、この創作文化は、次世代の"トキワ壮"であり、"シリコンバレー"と捉え、"トキワバレー"と呼ぶことに。



実際に活躍するエンジニア、クリエイターが集まるからこそ見えてくる"0->1の現場"。

トキワバレーを中心に、未来に答えを求め続けるクリエイターの創作愛。実験的プロダクトが持つ未来的価値と、何かを創る事に情熱をかけた人達の熱量を、ぜひこの目で確かめて下さい。

【開催規模（見込み）】

コミュニティ基盤：6,000人規模（AI研究所@トキワバレー）

作品・企画：現時点で100点以上が集まり、最大約200規模を想定

出展費：無料 (企業様のみ、スポンサーのご案内をさせて頂いております)

参加費：無料

【連動プログラムの一部】

生成AIエージェント "Manus" × エージェント勉強会（12/12開催）：

Manusの開発者の登壇する勉強会を開催。学びや成果は本イベントでの展示・発表されます。

Manusよりクレジット提供のご協力を頂きました。

さらなる企画も考案中

Manus コラボ : エージェント勉強会動画生成AI "ViduAI" コラボ企画「THE Re;MAKE」

過去作品や手描き漫画などを“リメイク”し、AIの進化と表現の可能性を競う大会。Viduより消費クレジット配布のご協力を頂き、SNS連動で大会を開催。なんと100作品近くの応募があり、改めてAI動画生成クリエイター達の熱量を感じました。優秀作品は当会場で表彰します。

公式Page : https://www.vidu.com/ja/activity/3059284464877130

Vidu コラボ :THE Re;MAKE

【トークセッション（登壇ゲスト・予定）】

当日は、生成AI・コミュニティ・カルチャーの最前線で活動するゲストを迎え、トークセッションを実施予定です。

参加の登録はこちらから

https://kansaiaicampus.connpass.com/event/381669/

■ 徳永勝里(株式会社SakuraRin/トキワバレー/大阪AI文化万博代表)

昨年には石黒パビリオン 「マツコロイド」のAI会話システムを制作など(大阪万博2025) 。3月には韓国MBSと日韓合同の映画際を共催予定。日本でのクリエイター中心の文化創造を目指す。

■ Felo運営メンバー

日本発のAI検索基盤「Felo AI」を提供するFelo株式会社の運営メンバー。検索×生成AIにより、情報収集から要約・整理・アウトプットまでを滑らかにつなぐ体験設計に取り組む。プロダクトの思想、AI時代の情報探索の変化を共有する。

■ Maki氏（sunwood AI ）

LLM・AIエージェント・開発自動化などの“動くプロトタイプ”を積極的に公開する、日本一のAI並行アプリ開発エンジニア。試作→検証→共有を高速で回し、現場で使える知見をオープンに発信し続けている。トキワバレー初期からの運営メンバーであり、コミュニティ一番の功労者。

■ KZ氏（梅田サイファー）

「梅田サイファー」メンバー。ラッパー／トラックメイカー / 映画監督として、即興性とストーリーテリングを武器に独自の表現を築く。AIが創作の現場に入り込む時代に、カルチャーとテクノロジーの交点を語る。

■ 鈴木 洋平 氏（Honoo株式会社 代表取締役）

Honoo株式会社 代表取締役。オリジナルアニメを起点に、制作コミュニティやクラウド型制作体制を整備し、クリエイターが参加しやすい制作の仕組みづくりを推進。AI活用も含め、“創作の熱量”を産業に接続する実践者。

■ 炭谷 俊樹 氏（神戸情報大学院大学 学長）

探究学習・オルタナティブ教育を長年実践してきた教育者・実践家。神戸情報大学院大学ではAI／ICTを活用した課題解決型教育を推進し、学び手の主体性を引き出す“探究”の方法論を広げている。AI時代の学びと創造性の可能性を、教育の現場から語る。

※敬称略／順不同 ※登壇者は予告なく変更となる場合があります。

【展示の一部紹介】

日本初、生成AIによるメジャーデビューアーティストが登場

本イベントでは、生成AIを本格的に制作プロセスへ取り込み、日本初の事例としてメジャーデビューを果たした「Beat Flickers」様の展示・紹介を行います。

Beat Flickersは、楽曲制作・表現設計の中核に生成AIを組み込みながら、人間の感性・編集・判断を掛け合わせることで、従来の「ツールとしてのAI」を超えた創作の在り方を提示してきました。

AIが関与する音楽制作が“実験”や“デモ”の段階を超え、産業・カルチャーとして社会実装されていく現場を示す、象徴的なケースです。

Beat Flickers様

【出展募集（先着）】

大阪AI文化万博では、企業・クリエイターの出展を受付中。

会場の物理スペースには限りがあるため、出展枠は 申込順で順次確定 となります。出展を検討されている方は、お早めにお問い合わせください。

（※展示形態・搬入要件などは別途ご案内します）



出展対象：生成AIを活用した作品／デモ／体験企画／プロトタイプ／研究紹介 など（ジャンル不問）

出展費：無料（企業・クリエイター共通）

申込方法： https://kansaiaicampus.connpass.com/event/376944/

【公式サイト】 https://www.tokiwavalley.com/(https://www.tokiwavalley.com/)

環境によって見れない方はこちらhttps://osaka-ai-culture-expo-site.vercel.app

【開催概要】

イベント名：大阪AI文化万博

日時：2026年［1/24］［14時開始～17時終了］

会場：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15-82 1F

主催：株式会社Sakura Rin

参加費/出展費：無料

公式サイト：上記

【お問い合わせ】

株式会社Sakura Rin

担当：辻 稜大

Email: info@sakurarin.co.jp

HP: https://sakurarin.co.jp/contact

【スポンサー・協賛企業募集中】

このユニークな試みを一緒に盛り上げてくださる企業様を募集しています。

詳細はお問い合わせください。

【取材・メディア・スポンサーご希望の方/類似イベントに関するご依頼、お問い合わせ】

株式会社Sakura Rin

担当：辻 稜大

Email: info@sakurarin.co.jp

HP: https://sakurarin.co.jp/contact

大阪AI文化万博 公式HP: https://www.tokiwavalley.com/

Sakura Rin X : https://x.com/___sakurarin