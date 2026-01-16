【1/21(水)オンライン開催】VC・補助金・クラファンなど資金調達方法を徹底比較する3社合同ライブ

プロトスター株式会社


挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、資金調達手法（VC、補助金、クラウドファンディング）を比較解説する3社合同ウェビナーを開催いたします。



▼資金調達を検討中の経営者・スタートアップの方は、以下のリンクよりお申し込みください。


https://finance-startup.peatix.com/


（※本イベントは、資金調達を検討されている企業様のための比較検討会です。）



【イベント開催の背景と目的】

資金調達環境の多様化により、VC・補助金・クラウドファンディングなど選択肢は拡大しましたが、自社のフェーズに最適な手法やその組み合わせを判断することは容易ではありません。



本イベントでは、各領域の専門家として、プロトスター株式会社、株式会社イチドキリ、株式会社FUNDINNOの3社が集結いたします。



「審査ハードル」「着金スピード」「株式希薄化リスク」等を横断的に比較し、経営者が事業成長に向けた最適なファイナンス戦略を描くための判断材料を60分で提供いたします。



本企画では、以下の4つの視点を中心に、各手法のリアルな違いを解説します。


- メリデメ比較： エクイティ、補助金、クラファンの構造的な特徴を整理し、それぞれの使い分けを解説します
- 難易度とタイミング： 創業期、シード、シリーズAなど、事業フェーズごとに最適となる調達手法を提示します
- 審査の基準： プロの視点から、「採択・投資される企業」の共通点と審査基準について話します
- コストとリスク： 株式比率の変動、手数料、事務負担など、実務面での違いを比較します

登壇者・スピーカー紹介

- プロトスター株式会社
「日本最大級の起業家・投資家プラットフォーム『StartupList』」前川 英麿（代表取締役）

- 株式会社イチドキリ （経営革新等支援機関）
「完全成功報酬型の補助金申請支援」徳永 崇志 氏（代表取締役）

- 株式会社FUNDINNO
「株式投資型クラウドファンディング『FUNDINNO』」岡 宗一郎 氏（プライマリー事業本部 コーポレートファイナンス部 マネージャー／ベンチャーパートナー）

開催概要

日時：2026年1月21日(火) 18:30 - 19:30


形式：オンライン（Zoomウェビナー）


参加費：無料


定員：15名（※定員に達し次第、受付を締め切ります）


本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社


起業LOG事業部


cs_kigyolog@theprotostar.co


プロトスター株式会社では、ミッション実現に向けて共に挑戦する新たな仲間を募集しています。


▼ 採用情報はこちら


https://www.theprotostar.co/recruit


プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。


大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。


広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。



所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501


資本金：89,098,750円


設立日：2016年11月30日


従業員数：約50名（パート、契約社員含む）


URL：https://www.theprotostar.co/



参加団体：


・経済産業省 J-Startup Supporters


・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU


・東京都　Tokyo Innovation Base スターティングメンバー


・東京都　Tokyo Innovation Base パートナー


・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業


・独立行政法人中小企業基盤整備機構　スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員


・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員


・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS


・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員