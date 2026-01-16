TVアニメ『デート・ア・ライブＶ』より「BIGアクリルスタンド」「もふもふブランケット」「B2タペストリー」が発売決定！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、TVアニメ『デート・ア・ライブＶ』より「BIGアクリルスタンド」「もふもふブランケット」「B2タペストリー」を発売いたします。
さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。
▼デート・ア・ライブＶ BIGアクリルスタンド
＜商品詳細＞
【価格】4,400円(税込）
【種類】全1種（時崎狂三バースデーイラスト）
【サイズ(約)】プレート時 縦200mm×横150mm／
組み立て時 縦175mm×横80mm内
【材質・仕様等】アクリル
▼デート・ア・ライブＶ もふもふブランケット
＜商品詳細＞
【価格】6,600円(税込）
【種類】全1種（時崎狂三バースデーイラスト）
【サイズ(約)】縦70cm×横100cm
【材質・仕様等】ポリエステル
▼デート・ア・ライブＶ B2タペストリー
＜商品詳細＞
【価格】3,850円(税込）
【種類】全1種（時崎狂三バースデーイラスト）
【サイズ(約)】B2サイズ W515mm×H728mm
【材質・仕様等】ダブルスエード、PVC
ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。
【予約受付期間】2026年1月16日(金)～2026年2月9日(月)まで
【お届け時期】2026年4月下旬頃より順次発送
■発売記念キャンペーン
『デート・ア・ライブＶ』新商品の予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト（RT）キャンペーンを実施いたします。
参加された方の中から抽選で2名様にお好きな商品をプレゼントいたします。
＜開催期間＞
～2026年1月26日(月)まで
＜参加方法＞
１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー
２.該当の投稿（https://x.com/Fanema_Official/status/2011906236946497827）をリポスト（RT）
※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。
■著作権表記
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会
■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」
https://fanema.jp/
■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」
https://twitter.com/Fanema_Official
※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。