【外国籍ドライバー現地視察ツアーから即内定！】株式会社丸中運送/外国人ドライバードットコムが企画するネパール現地視察ツアー参加後、特定技能ドライバー5名を採用！

株式会社アズスタッフ（候補者、丸中運送、株式会社アズスタッフ、Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd、教習所関係者の集合写真）

四国から全国へ冷蔵・冷凍輸送を行う株式会社丸中運送は、昨年11月に株式会社アズスタッフが運用する外国人ドライバードットコム(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)が主催した外国籍ドライバー採用を目的としたネパール現地視察ツアーに参加し、教習所にて運転のテスト、さらに面接も行い、5名のネパール人外国籍トラックドライバーを採用することを決めた。

ツアーには、丸中運送株式会社 経営企画部 部長石井氏、総務人事担当 課長北川氏、安全品質担当課長 北村氏の３名が参加。現地の教習所や日本語学校を見学し、教育面の内容を視察した。

（日本語学校見学の様子）

学校視察後は教習所内の運転教習コースにて、実際にマイクロバスに乗し候補者の現状での運転技術を確認。S字や坂道発進など、多くの種目をチェックした。まだまだ教育段階の候補者のため、ここからさらに技術の向上は見込まれていくという。

その後面接を行い候補者１人１人の日本語レベルを確認。多くの質問が飛び交った。

（対面面接の様子）

ツアーを終え、経営企画部 部長石井氏は「ネパール現地を視察して最も印象に残ったのは、候補者たちの真剣な眼差しと熱意です。日本では経験したことのないような緊張感あふれる面接でした。現地の教育施設では、日本語だけでなく日本の交通法規についても熱心に学んでおり、その『ハングリー精神』には私自身も大きな刺激を受けました。 5名の採用を決定した決め手は、『家族や母国のために、日本でプロのドライバーになる』という彼らの強い覚悟です。一生懸命に日本語で自己紹介する姿を目の当たりにし、技術教育だけでなく、彼らの人生を預かる企業としての責任の重さを改めて痛感いたしました。彼らなら必ず、日本の物流を支える新たな力になってくれると確信しています。」と現地のリアルな様子を評価した。

【外国籍ドライバー導入の背景】

昨年４月に正式に導入が可能となった外国籍ドライバーであるが、導入に至った理由を石井氏はこう語る。「弊社はドライバーの高齢化及び人材不足の深刻な課題に直面しており、物流サービスを維持する為には新たな人材の確保が急務でした。ネパールの方々は非常に真面目で、日本への敬意も強く、何より『日本で技術を学びたい』という高い意欲を持っています。労働力不足が課題となる中、彼らの活力は社内の活性化にも繋がると確信し、今回の採用を決断いたしました。」と。

また今後の展望としては「まずは日本の交通ルールや地理、そして弊社が大切にしている『安全な輸送業務』をしっかり習得していただきます。将来的には、今回の第一期採用の彼らが後輩の外国人ドライバーを指導するリーダー的な存在へと成長し、国籍に関わらず誰もが自分らしく働ける『ダイバーシティ溢れる物流企業』を目指したいと考えています。」と今後も外国籍ドライバーに対し大きな期待を寄せた。

その中で今後の課題に関してはやはり「コミュニケーションと文化の違い」を挙げる。しかしこの問題は候補者だけの問題ではなく受け入れ企業の課題でもあると石井氏は考える。「様々な仕組み・仕掛けを企画し、在籍している日本人社員の異文化理解の深耕と交流できる機会を作るなど、全社一体となって彼らが『日本に来てよかった』と思える環境づくりに取り組みたいと考えています。」と課題解決に向け、双方の理解を深める取り組みを行っていく考えだ。

【アズスタッフの取り組み】

今回、３度目となる現地視察ツアーを開催した株式会社アズスタッフは、今後もネパールにてツアーの開催を予定している。（1月21日～23日、3月18日～20日予定）２か月に１回のペースでの開催であるが、数社の物流企業が参加を希望しており、現在も参加申し込みは可能であるという。現地視察の魅力として、実際に視察することでより確信の持てる情報とリアルな環境や候補者を見ることができ、ドライバー獲得の有益な検討材料にすることができる点が挙げられる。物流企業にとって透明性のあるサービスの提供を実現させるため今後も継続して企画していく予定だ。

（3月開催の現地視察ツアーのチラシ）

