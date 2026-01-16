株式会社東北医工が東北発の有望スタートアップとして「J-Startup TOHOKU」に選定

株式会社東北医工

株式会社東北医工（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大関一陽）は、経済産業省および東北経済産業局が主導するスタートアップ支援プログラム「J-Startup TOHOKU」に選定※されました。（J-Startup TOHOKUに選定された岩手県企業としては3社目となります。）

J-Startup TOHOKUとは

J-Startup TOHOKUは、経済産業省が推進するスタートアップ支援プログラム「J-Startup」の地域版として、仙台市および東北経済産業局が中心となり展開されている取り組みです。

東北6県に拠点を持ち、高い成長性や独自性を有するスタートアップを選定し、国・自治体・大学・金融機関・大手企業などが連携して集中的な支援を行うことで、東北発のイノベーション創出とスタートアップの持続的成長を後押しすることを目的としています。

選定企業は、事業成長に向けた伴走支援をはじめ、大手企業や投資家とのマッチング機会の創出、展示会・ピッチイベント等への優先的な参加、さらには「J-Startup」ブランドを活用した対外的な認知度・信用力の向上など、幅広い支援を受けることができます。

J-Startup TOHOKUは、東北地域の強みを生かしたスタートアップの全国展開・海外展開を見据えた成長を支援する重要なプラットフォームです。

選定の背景

東北医工は、車載コンピュータ検査装置などで培った制御技術を医療分野へ応用し、片麻痺患者向けリハビリロボット「Ouvert（ウーベルト）(R)(https://tohoku-ms.com/#products)」を開発しています。

医療現場の声を反映した製品開発姿勢や、東北発の医療機器としての社会的意義が評価され、今回の選定に至りました。

今後の展望

今後はJ-Startup TOHOKUの支援を活用し、医療機関との連携強化や製品の高度化を進めるとともに、東北から全国、さらには海外展開を視野に入れた事業拡大を目指します。

代表取締役 大関一陽 コメント

「株式会社東北医工」は岩手県盛岡市に拠点をおき、岩手大学・東北大学発ベンチャー企業として片麻痺リハビリロボットをはじめとする医療機器の開発に取り組んでいます。

脳卒中等による手指麻痺患者は国内に約150万人存在すると言われ、療法士の人手不足や医療費抑制の流れの中、限られた医療資源の中でも継続的に効果的なリハビリを提供する仕組みが求められています。

この社会課題を解決するため東北の地で培われた我々のロボティクス技術を活用し、国内はもとより海外も含めた医療現場に新たな価値を提供します。

株式会社東北医工について

私たち株式会社東北医工は、これまで培ったロボティックス技術を活用し、岩手大学をはじめとする各大学の研究機関との産学連携を推進しながら、療法士による徒手的なリハビリテーションの一部を代替する、医療機器の開発分野に挑戦します。

社名：株式会社東北医工 Tohoku Medical Systems Co.,Ltd.

（岩手大学発ベンチャー、東北大学発ベンチャー）

設立：2022年5月26日

代表者：代表取締役 大関一陽

所在地：岩手県盛岡市北飯岡二丁目4-23 ヘルステック・イノベーション・ハブ101

事業内容：医療用機械器具・医療用品製造業

取得認証及び許可-第二種医療機器製造販売業 許可番号 03B2X10005

-医療機器製造業 登録番号 03BZ200035

-高度管理医療機器等販売業貸与業許可（盛保第705号）

-ISO13485

お問い合わせ先：TEL 019-635-1188 FAX 019-601-3273

E-mail：news@tohoku-ms.com

HP：https://tohoku-ms.com/

X公式アカウント：https://x.com/TMS0857

※東北経済産業局のプレスリリースは下のリンクからご覧ください

経済産業省 東北経済産業局「J-Startup TOHOKU」追加選定企業7社を決定！(https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/260115.html)