断熱等級H-8と最大H2.7mの大開口を実現。ドレーキップ窓「Schüco AWS 90 BS.SI+」を発売

窓、ドア、ファサードのシステムソリューション開発を手掛けるドイツのサッシのシステムサプライヤーであるシューコー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：イアン・ロード）は、新たなアルミ製 高断熱 ドレーキップウィンドウ「Schüco AWS 90 BS.SI+」を日本市場にて発売いたしました。

本製品は、国内最高等級となる断熱性能「H-8」と、最大高さ2.7mの大開口に対応した製品です。また、外部からフレームが見えない「隠し框（ブロックシステム）」構造を採用しています。高い断熱性とデザイン性が求められる日本の建築市場に向け、新たな選択肢として提案いたします。

断熱性能「H-8」と最大高さ2.7mの大開口に対応したアルミ製 高断熱 ドレーキップウィンドウ「Schüco AWS 90 BS.SI+」

「Schüco AWS 90 BS.SI+」の主な特徴

1. 最大 W1.7m × H2.7m の大開口を実現

大型のドレーキップ窓製作に対応するシステム設計を採用しています。幅は570mmから最大1,700mm、高さは最大2,700mmまで製作可能です。

重量のあるトリプルガラス等を使用する場合でも、ドレーキップで最大160kgまでの障子重量をサポートし、床から天井まで届くような大型の開口部を実現します。

2. 国内最高等級「H-8」を達成した断熱性能

※隠し框仕様のため、外部ハンドルは取り付けできません

Schüco独自のサーマルブレイク構造（アルミ樹脂コア断熱構造）により、断熱等級「H-8」（熱貫流率 0.94 W/(m²・K) ※）を実現しました。環境基準の厳しい欧州で開発された本システムは、建物のエネルギー効率向上に寄与し、2050年のカーボンニュートラル実現に貢献します。

※記載のUw値はドレーキップ単窓、W1,230mm × H1,480mm、トリプルガラス（Ug = 0.6 W/(平方メートル ・K)）、樹脂スペーサーを使用した際の計算値

3. 外部から障子の存在を感じさせない「隠し框（ブロックシステム）」

内外のアルミ形材と中央部の断熱樹脂材を接合した断熱形材で構成されており、高い断熱性能と大開口を実現できる強度を兼ね備えています

開閉障子を枠内に格納する「隠し框（ブロックシステム）」構造を採用しています。一般的なサッシと異なり、外部に露出する障子フレームが外観から見えないため、FIX窓（はめ殺し窓）と並べた際も統一感のある、フラットなデザインを実現します。外観意匠を維持したまま、換気機能を付加することが可能です。

4. ハンドルひとつで、「内開き」と「内倒し」を切り替え

（左）従来のドレーキップ窓の外観イメージ （右）ブロックシステムを採用した窓の外観イメージ

1つのハンドル操作で、内開き（ドレー）と内倒し（キップ）、2通りの開放形式を選択できるツーウェイ・オープニングシステムです。「内開き」では開口部をフルオープンにでき、室内から外側のガラス清掃が行えます。「内倒し」は、セキュリティを確保しながらの自然換気に適しています。

5. サーキュラーエコノミーに貢献するサステナビリティ

本製品には、環境に配慮した低炭素型アルミ形材（PremiAL ※）が採用されています。原材料にリサイクルアルミを使用することで、製造時のCO2排出量を削減します。また製品全体として、原材料からリサイクルまでを考慮した国際的な環境認証「Cradle to Cradle(R)（C2C）」のシルバー認証を取得しています。

※ PremiALは株式会社LIXILの登録商標です

「Schüco AWS 90 BS.SI+」製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106086/table/12_1_7f7bc91053f1b47f0c6a9760fd191898.jpg?v=202601171221 ]

※1：Uw値算出条件：ドレーキップ単窓／W1,230×H1,480mm／トリプルガラス Ug=0.6 W/(平方メートル ・K)／樹脂スペーサー使用

※2：試験での実績値（障子サイズ W1,422mm×H2,622mm 障子重量157kg）

シューコー・ジャパン株式会社について

【シューコーについて】

Schüco (シューコー) グループは、窓、ドア、ファサードのシステムソリューション開発を手掛ける、サッシのシステムサプライヤーです。世界中の従業員（約6,750名）と共に日々技術力、サービス内容と質の向上に力を注いでいます。私たちは常に市場トレンド、規制、環境保護を念頭に製品開発を行い、現在では世界中の12,000以上のパートナー、施主／デベロッパー様、建築設計事務所様、ゼネコン／工務店様と共にプロジェクトに取り組んでいます。Schücoは、80ヵ国以上で事業を展開しており、2024年には20.4億ユーロ（3,700億円程度）の売上高を達成しました。

【会社概要】

社名：シューコー・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 3階

代表取締役：イアン・ロード

設立： 2018年

ウェブサイト： https://www.schueco.com/jp

