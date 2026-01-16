280人が同時に“物語の主役”に──ログラス×Qandが語る、全員参加型チームビルディングのつくり方【セミナー開催】

株式会社Qand

株式会社Qand（クアンド）（本社：東京都、代表取締役：青木 玄）は、株式会社ログラス（本社：東京都、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也）とともに、全社員280名が参加した全員参加型・物語没入型チームビルディングイベントの事例をもとに、その設計思想と裏側を語るセミナーを第13回イベント総合EXPOイベントアカデミーで開催します。

本セミナーでは、急成長スタートアップがカルチャーをどう“体験化”したか ～ログラス×Qandが語る、チームの一体感を生む仕掛け～と題し、急成長組織が直面する「一体感」「カルチャー浸透」の課題に、どのように向き合ったのかを具体的に紐解いていきます。

▶開催概要

第13回イベント総合EXPOイベントアカデミー

2026年01月22日（木）｜ 11:00 ～11:40 ｜ E-6 ｜ 参加無料

▶ セミナー詳細・申込はこちら

https://biz.q-pass.jp/f/12010/event26/seminar_register

全員参加型・物語没入型チームビルディングとは？

株式会社ログラスは「良い景気を作ろう。」をミッションに掲げ、クラウド経営管理システム「Loglass」を提供する急成長スタートアップです。

ログラスは毎年、全社合宿を通じてカルチャー醸成に取り組んでいます。

社員数が280名へと急拡大した今、改めて“一体感を醸成し、カルチャーを再構築すること”を目的とし、Qandとともに大規模チームビルディングイベントを実施するに至りました。

本プログラムは、単なるレクリエーションではなく、

「成長と挑戦を大切にするログラスのカルチャーを体験として再確認する場」として企画。

その中心には、“全員参加型の没入設計”を据えました。

ログラスのカルチャーを“体験で再構築”

まずは2階からスタート、このあとの展開は？？！！

本プログラムの特徴は、「カルチャーを体験で再現する没入型チームビルディング謎解き」です。

物語は「イベント運営委員が突然いなくなり、テーマの”祭”が開催できない！！」というもの。

ログラスのイベント運営委員が演者となり、社員全員を物語の中に巻き込みました。

現実とフィクションを交差させることで、参加者一人ひとりが主役となり、自然と協力・挑戦の姿勢が生まれました。

謎解きの随所には、ログラスが掲げる6つのバリュー

（Feed Forward／But We Go／Fail Fast／Moon Shot／Customer Win／Clean Fight）が組み込まれ、社員はバリューを“理解する”のではなく、“体で感じる”設計に。

体育館全体を使った280人・80チームの大規模スケールで行われ、

挑戦・誠実・チームワークといった価値観が体験を通じて再現されました。

このプログラムは単なるイベントではなく、

「ログラスという組織そのものを体験する一日」として設計されています。

社員が誇りを持ち、社外からも「この会社で働きたい」と感じられる――

そんなブランド体験型チームビルディングとなりました。

プロ司会者が創る“熱狂”の空気

今回Qand公演で初導入されたのが「謎解き専門のプロ司会者」。

会場の空気を読みながら即興で反応を返し、280人全員を一つにまとめ上げる技術は圧巻でした。

Qandの演出チームとの綿密な連携により、

「没入 × 一体感 × 成功体験」が同時に生まれる空気が形成されました。

司会者がつくる熱狂は圧倒的で、280人が一斉に笑い、声を上げる瞬間が生まれると、 その空気だけで一体感が高まります。

“大人の部活”のような達成感と戦友感

謎解き司会者で有名な亀田理紗さんが司会を担当

イベント終了後、会場のあちこちから

「楽しかった！」「仕掛けにびっくりした！」「惜しかった～！」

という声が自然に上がり、笑顔と笑い声が絶えませんでした。

チームで協力し、共に目標を成し遂げた達成感は、まさに“大人の部活”のよう。

「初めて話した人とも自然に笑い合えた」

「普段見えない一面を知ることができて、一気に距離が縮まった」

といった声も多く寄せられました。

勝ち負けを越えた“戦友感”が生まれ、心理的安全性と主体性の両立が自然に起こったのです。

イベントを通じて、ログラスの「チームで成果を出す文化」を全員が再確認しました。

共創設計が生んだ成功要因

本プロジェクトは、ログラスのイベント運営チームとQandが二人三脚でつくり上げた共創型設計でした。

280人規模・完全オリジナルという難条件を、毎週の打ち合わせと試行錯誤で乗り越え、

「クライアント」と「制作側」という境界を超えた“ひとつのチーム”として進行。

ログラスらしい熱量とQandの謎解き設計ノウハウが融合したことで、

社員満足度の高いチームビルディングが実現しました。

今後はさらに、

・ストーリー演出の深化

・クライアントと共に歩む“共創プロセス”の進化

・組織カルチャー反映型デザインの強化

を通じて、「組織文化を体験でつなぐ」チームビルディングを進化させていきます。

「楽しい」は最強の組織づくりの手段

「楽しむこと」は仕事の対極にあるものではなく、組織を動かす原動力です。

ログラスとQandがつくったのは、“笑いながらも本気になれる空間”。

その中で生まれた絆や達成感が、明日のチームワークを強くします。

280人全員でつくり上げた“ログラス祭”。笑顔と熱気に包まれた瞬間が、チームの絆を象徴しています。

会社概要

企業名：株式会社Qand（クアンド）

代表者：代表取締役 青木 玄

本社所在地：東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F

設立年月：2023年5月

URL：https://www.qand.co.jp/

事業内容：ゲーミフィケーションを活用した体験型研修の企画・制作・運営

株式会社QandはイベントEXPOに出展しています。

▶第13回イベント総合EXPOイベントアカデミー入場者登録こちら

https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/register.html?code=1538871228553982-LM1