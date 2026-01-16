280人が同時に“物語の主役”に──ログラス×Qandが語る、全員参加型チームビルディングのつくり方【セミナー開催】
株式会社Qand（クアンド）（本社：東京都、代表取締役：青木 玄）は、株式会社ログラス（本社：東京都、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也）とともに、全社員280名が参加した全員参加型・物語没入型チームビルディングイベントの事例をもとに、その設計思想と裏側を語るセミナーを第13回イベント総合EXPOイベントアカデミーで開催します。
本セミナーでは、急成長スタートアップがカルチャーをどう“体験化”したか ～ログラス×Qandが語る、チームの一体感を生む仕掛け～と題し、急成長組織が直面する「一体感」「カルチャー浸透」の課題に、どのように向き合ったのかを具体的に紐解いていきます。
▶開催概要
第13回イベント総合EXPOイベントアカデミー
2026年01月22日（木）｜ 11:00 ～11:40 ｜ E-6 ｜ 参加無料
▶ セミナー詳細・申込はこちら
https://biz.q-pass.jp/f/12010/event26/seminar_register
全員参加型・物語没入型チームビルディングとは？
株式会社ログラスは「良い景気を作ろう。」をミッションに掲げ、クラウド経営管理システム「Loglass」を提供する急成長スタートアップです。
ログラスは毎年、全社合宿を通じてカルチャー醸成に取り組んでいます。
社員数が280名へと急拡大した今、改めて“一体感を醸成し、カルチャーを再構築すること”を目的とし、Qandとともに大規模チームビルディングイベントを実施するに至りました。
本プログラムは、単なるレクリエーションではなく、
「成長と挑戦を大切にするログラスのカルチャーを体験として再確認する場」として企画。
その中心には、“全員参加型の没入設計”を据えました。
まずは2階からスタート、このあとの展開は？？！！
ログラスのカルチャーを“体験で再構築”
本プログラムの特徴は、「カルチャーを体験で再現する没入型チームビルディング謎解き」です。
物語は「イベント運営委員が突然いなくなり、テーマの”祭”が開催できない！！」というもの。
ログラスのイベント運営委員が演者となり、社員全員を物語の中に巻き込みました。
現実とフィクションを交差させることで、参加者一人ひとりが主役となり、自然と協力・挑戦の姿勢が生まれました。
謎解きの随所には、ログラスが掲げる6つのバリュー
（Feed Forward／But We Go／Fail Fast／Moon Shot／Customer Win／Clean Fight）が組み込まれ、社員はバリューを“理解する”のではなく、“体で感じる”設計に。
体育館全体を使った280人・80チームの大規模スケールで行われ、
挑戦・誠実・チームワークといった価値観が体験を通じて再現されました。
このプログラムは単なるイベントではなく、
「ログラスという組織そのものを体験する一日」として設計されています。
社員が誇りを持ち、社外からも「この会社で働きたい」と感じられる――
そんなブランド体験型チームビルディングとなりました。
プロ司会者が創る“熱狂”の空気
今回Qand公演で初導入されたのが「謎解き専門のプロ司会者」。
会場の空気を読みながら即興で反応を返し、280人全員を一つにまとめ上げる技術は圧巻でした。
Qandの演出チームとの綿密な連携により、
「没入 × 一体感 × 成功体験」が同時に生まれる空気が形成されました。
司会者がつくる熱狂は圧倒的で、280人が一斉に笑い、声を上げる瞬間が生まれると、 その空気だけで一体感が高まります。
謎解き司会者で有名な亀田理紗さんが司会を担当
“大人の部活”のような達成感と戦友感
イベント終了後、会場のあちこちから
「楽しかった！」「仕掛けにびっくりした！」「惜しかった～！」
という声が自然に上がり、笑顔と笑い声が絶えませんでした。
チームで協力し、共に目標を成し遂げた達成感は、まさに“大人の部活”のよう。
「初めて話した人とも自然に笑い合えた」
「普段見えない一面を知ることができて、一気に距離が縮まった」
といった声も多く寄せられました。
勝ち負けを越えた“戦友感”が生まれ、心理的安全性と主体性の両立が自然に起こったのです。
イベントを通じて、ログラスの「チームで成果を出す文化」を全員が再確認しました。
共創設計が生んだ成功要因
本プロジェクトは、ログラスのイベント運営チームとQandが二人三脚でつくり上げた共創型設計でした。
280人規模・完全オリジナルという難条件を、毎週の打ち合わせと試行錯誤で乗り越え、
「クライアント」と「制作側」という境界を超えた“ひとつのチーム”として進行。
ログラスらしい熱量とQandの謎解き設計ノウハウが融合したことで、
社員満足度の高いチームビルディングが実現しました。
今後はさらに、
・ストーリー演出の深化
・クライアントと共に歩む“共創プロセス”の進化
・組織カルチャー反映型デザインの強化
を通じて、「組織文化を体験でつなぐ」チームビルディングを進化させていきます。
「楽しい」は最強の組織づくりの手段
「楽しむこと」は仕事の対極にあるものではなく、組織を動かす原動力です。
ログラスとQandがつくったのは、“笑いながらも本気になれる空間”。
その中で生まれた絆や達成感が、明日のチームワークを強くします。
280人全員でつくり上げた“ログラス祭”。笑顔と熱気に包まれた瞬間が、チームの絆を象徴しています。
