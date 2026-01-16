スタートアップの経営人材不足を解消する「CxO-Pass」、登録者1,000名を突破

株式会社StartPass

株式会社StartPass（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：小原聖誉）とアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 COO：伊藤文隆）が共同で提供する、スタートアップとCxO人材をつなぐマッチングサービス「CxO-Pass」は、2025年12月末時点で登録者数が1,000名を突破したことをお知らせいたします。

サービス開始からわずか1年強で、創業初期のスタートアップを中心に経営人材を副業を通じて結びつける仕組みとして急速に拡大しています。

■ 背景：深刻化するCxO人材不足と、経営人材活用の変化

近年、事業環境の高度化・複雑化に伴い、経営戦略、DX、組織変革、財務・ガバナンスなどを担えるCxO人材への需要は急速に高まっています。一方で、こうした即戦力となるCxO人材は慢性的に不足しており、正社員採用のみで確保することが難しいという課題が、多くのスタートアップ・成長企業から聞かれます。

こうした状況を背景に、雇用形態にとらわれず、必要なタイミング・必要な領域に応じて経営人材が参画する「流動的な活用モデル」が、新たな選択肢として注目されています。CxO-Passでは、副業・業務委託という柔軟な関わり方を通じて、CxO人材が企業の経営課題解決に直接関与する事例が着実に増加しています。

■ CxO-Passについて

「CxO-Pass」は、スタートアップが副業・業務委託など柔軟な形で経営人材と出会えるマッチングサービスです。また、CxOを目指す人材に対しても、副業や兼業を通じて経営経験を積む新しいキャリアパスを提供しています。

（主な特徴）- 希少なシード/アーリーフェイズのスタートアップCxO求人を紹介スタートアップのファウンダーが創業後、最初に必要とするのは、創業者の右腕となるCxO人材です。StartPassは、創業直後から数年以内のシードやアーリーフェイズのスタートアップを多く顧客として持ち、スタートアップファウンダーとの強いリレーションを築いています。このため、各スタートアップの魅力や経営課題を理解し、ファウンダーから直接ヒアリングしたCxOの求人を紹介することができます。- 副業CxOという多様な働き方を提供シード/アーリーフェイズでのCxO人材の採用は、ファウンダーや組織文化との相性など、ソフト面のスペックも重視されます。そのため、副業CxOから始めることで、双方が副業を通じて相互理解を深め、信頼関係を築いたうえで正社員としての参画を検討できることで、採用のミスマッチを減らせます。

URL：https://www.axc.ne.jp/cxopass(https://www.axc.ne.jp/cxopass)

■今後の展望

StartPassは、国内最大級のスタートアップCxO人材プールとして、2027年9月末までに登録者5,600名を目指し、スタートアップとCxO候補者の双方にとって持続的な関係構築を支援します。

副業・兼業からフルタイムまで幅広い関わり方を促進し、スタートアップの経営基盤を強化するとともに、日本の人材流動性と競争力向上に貢献してまいります。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。



設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：164名（2025年9月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/

■株式会社StartPassについて

StartPassは「日本をスタートアップしやすい国へ」をビジョンに掲げ、スタートアップ経営に特化したアセットである、投資家リレーション‧厳選されたサービス‧情報をワンストップで提供するスタートアップです。契約スタートアップは1,000社を超え、国内のプレシード/シードスタートアップの約10%以上に導入されております。（INITIALから推定）

設立：2021年

資本金：100百万円

事業内容： スタートアップ特化の経営加速クラウド「StartPass」の企画開発および提供

WEBサイト：https://startpass.jp/(https://startpass.jp/)

