ハミルトンはストーリー性豊かな2つのタイムピースとともに『バイオハザード レクイエム』の世界へ踏み込んでいきます

ハミルトンは、カプコンの「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』との新たなコラボレーションを通じて、ゲームの世界におけるクリエイティブな存在感をさらに発揮します。作品の世界観やキャラクター、そしてファンのためにデザインされた2つの時計を発表します。

アイコニックな「バイオハザード」シリーズの最新作であり、シリーズ史上最も没入感の高い作品『バイオハザード レクイエム』とのコラボレーションによって、ハミルトンは“ゲームメーカーに選ばれるウォッチブランド”としての進化を続けます。

FBI分析官グレース・アッシュクロフトと共に恐怖のサバイバルホラーを体験し、伝説のエージェント、レオン・S・ケネディと一緒にスリリングなアクションへ飛び込みましょう。二人の旅路と独自のゲームプレイスタイルが交錯し、息をのむような没入体験があなたを待ち受けています。その衝撃は、魂の奥底まで凍りつくほどです。

グレース・アッシュクロフトレオン・S・ケネディ

そして、この世界の中に2つのハミルトンのタイムピースが登場します。カプコンの開発チームと緊密に連携し、主人公たちの物語性と戦術的ニーズを満たすために生み出されたこれらの時計は、物語の細部とキャラクターの個性に基づいたコラボレーションの結晶です。

ゲーム内でレオン・S・ケネディが着用する「カーキ フィールド オートクロノ」は、タフな機能性とデザインの美学を融合させた唯一無二の時計です。オールブラックのボディには精巧なディテールが施され、レオンの生きる激戦の世界観を鮮やかに描き出します。針は、アーサー王の剣、”エクスカリバー”に着想を得て、プッシャーは薬莢を思わせる新しい形状です。リューズはライフルのスコープのズームを彷彿させます。さらにダイヤルの9時位置には黒い翼と、ケースバックに刻まれたエンブレムには、亡くなった者への祈りが静かに込められています。

レオン・S・ケネディが着用する「カーキ フィールド オートクロノ」

グレース・アッシュクロフトが着用する「パン ユーロ」は、彼女の知性と法医学捜査官としての分析力を象徴し、レオンのタイムピースと個性の異なるトーンをまとった一本です。ストラップの中央にはブラックを基調にゴールドのラインが走り、このモデルで初めて採用された新しい仕上げです。ケースバックには幾何学的なモチーフが刻まれています。ダイヤルのアラビア数字や外周のリングもゴールドで統一され、「ゴールド＆ノワール」のコントラストが、真実を解き明かすというグレースの使命感の強さと洗練さを同時に表現しています。

グレース・アッシュクロフトが着用する「パン ユーロ」

2つのモデルはいずれもゲーム内に登場するだけでなく、現実世界でも手に入れることができるため、ハミルトンのクラフツマンシップとデジタルのストーリーテリングがシームレスに結びつきます。各2000本の限定生産で、2026年2月27日に『バイオハザード レクイエム』と同時発売されます。

ハミルトンにとって、カプコンとのコラボレーションは、映画やゲームなど、多様なエンターテインメント分野で築いてきた伝統に根ざしたものです。『インターステラー』や『テネット』といったカスタムメイドの映画作品用のモデルから、ゲームタイトルへの没入感あふれる作品と一体化したモデルまで、ハミルトンのタイムピースは、その作品の世界観に深みを与え、身に着けるキャラクターにリアリティをもたらしています。

『バイオハザード レクイエム』では、この伝統がさらに広がり、恐怖と緊張、そしてサバイバルが支配する世界においても、一瞬一瞬の時間が持つ重みを鮮明に描き出しています。

【特設ページ】

https://www.hamiltonwatch.com/ja-jp/resident-evil-requiem

ハミルトンについて

1892年アメリカ ペンシルバニア州ランカスターで創業。130年以上の歴史を誇るハミルトンは高精度な時計を作り続けています。ハミルトンのウォッチメイキング技術は、アメリカの鉄道黎明期と共に発展し、軍の兵士、パイロット、ハリウッドスターの腕元を彩りました。フィルムメーカーのウォッチメーカーとして揺るぎない存在であり続けているハミルトンの時計は、500本を超える映画に登場しており、カスタムウォッチが複数のハリウッドの大ヒット映画において非常に重要な役割を担っています。タイムピースを通して、本物のキャラクターやストーリーラインの確立に励む中で、ビデオゲームに登場するブランドウォッチを初めてデザインしたのもハミルトンです。クラフツマンシップと精度を追求し続けるハミルトンは、1957年に世界初の電池式腕時計を発表し、1970年には初のLED式デジタルウォッチを発表しました。ハミルトンはデザイン、テクノロジー、クラフツマンシップを追求し続け、ウォッチメイキングのリーディングカンパニーであるスウォッチグループの一員として、アメリカンスピリットとスイスのテクノロジーが融合したタイムピースを生み出しています。

詳細については、HamiltonWatch.comをご覧ください。Facebook、X、Instagramのアカウント @hamiltonwatchをフォローしてください。

日本のオフィシャルLINEアカウントはこちら

「バイオハザード」シリーズについて

「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。

登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。

▽最新作『バイオハザード レクイエム』公式サイトはこちら

URL：https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/

▽「バイオハザード」公式ポータルサイトはこちら

URL：https://game.capcom.com/residentevil/

権利表記：(C)CAPCOM

株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/

技術仕様

カーキ フィールド オートクロノ バイオハザード レクイエム リミテッドエディション

H71636330／\299,200

パン ユーロ バイオハザード レクイエム リミテッドエディション

H35455730／\195,800