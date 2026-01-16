色分け運用にも対応「サラヤ針捨てBOX」に新カラー 赤色半透明タイプ新発売

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、2026年1月16日（金）に、医療廃棄物回収容器「サラヤ針捨てBOX 赤色半透明タイプ」を発売したことをお知らせいたします。

「サラヤ針捨てBOX 赤色半透明タイプ」は、色分け運用および視認性の向上など、医療現場でのニーズの高まりを受け、従来の黄色タイプに加え、赤色半透明タイプを商品化しました。

従来の黄色タイプの品質・機能性を維持しつつ、赤色かつ高い透明度*を実現。これにより、部門やエリアごとの色分け管理ができ、透明性の向上で廃棄物の確認がしやすく、安全な廃棄管理の徹底に貢献します。



＊当社従来品と比較

商品特徴- 赤色のため、血液汚染が目立ちにくく不快感を軽減。- 半透明構造で、閉じた状態でも廃棄量を目視可能。廃棄上限ラインがわかりやすく、針刺し切創リスクの低減に寄与。- 従来の黄色タイプと併用することで、色分けによる部門・エリア別、物品別管理が可能。＜使い分け例＞外来、病棟、薬剤部ミキシング室などの部門別運用清潔・不潔エリアや患者・スタッフエリアなどのゾーニング管理感染性・非感染性などの物品別管理※規格ごとの特徴は、製品情報ページをご覧ください。商品詳細

規格等：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/131_1_a8a1db73f8d8a989e9c7cc6c35eb5429.jpg?v=202601161121 ]

発売日：2026年１月16日（金）

製品情報ページ：

https://med.saraya.com/products/kankyoeisei/45313.html

針刺し切創防止のためのサラヤの取り組み

医療・介護現場や公共での廃棄時、ゴミ回収時の針刺し切創を防止するため、業務用サイズから在宅医療向けの携帯用ミニサイズまで、幅広い規格の廃棄容器（全11規格）を販売し、動画やポスターによる適切な廃棄方法の案内・啓発を行っています。

詳しくはこちら

https://med.saraya.com/products/harisute/