平成男子vsヤンキーJK！SNS総フォロワー650万人超の『午前0時のプリンセス』とSNS累計8000万回再生『平成みたいだ』が初コラボ
TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、『平成みたいだ』において、SNS総フォロワー数650万人を超える人気クリエイターグループ『午前0時のプリンセス（通称：ぜろぷり）』との初コラボレーション作品を制作したことをお知らせいたします。
『平成みたいだ』は株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）との共同制作で、2025年7月に配信を開始した人気ショートドラマシリーズです。
https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida
『平成みたいだ』が大人気クリエイターの『午前0時のプリンセス』と初コラボ
本作は、公開からわずか半年で5,000万回再生を突破した『平成みたいだ』（※2026年1月現在8,000万回再生を突破）の世界観に、強烈な個性で支持される『午前0時のプリンセス』のメンバーが“ヤンキー女子高生”として殴り込みをかける、予測不能のエンターテインメントショートドラマです。
■「ヤンキー合コン」を舞台にした爆笑必至のストーリー
「ヤンキー合コン」を舞台にした爆笑必至のストーリーは複数話構成
今回のコラボレーションでは、『午前0時のプリンセス』のメンバーであるmomohaha、大内アイミ、聖秋流、JESSICAが、巷で恐れられている「零不里（ぜろぷり）高校」のヤンキー女子高生役として登場しています。
彼女たちが正体を隠し、清純派を装って『平成みたいだ』のメンバーとの合コンに挑むものの、隠しきれない「ヤンキーの性」が随所に溢れ出してしまうという、テンポよく、コミカルに描かれる爆笑必至のストーリーとなっています。
本性を隠して合コンに参加するヤンキー女子高生と、どこかズレた平成男子たちによる絶妙な掛け合いにご注目ください。
【登場人物・キャスト】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43271/table/142_1_8da993dec67dbbbe0c037fb73ba90bde.jpg?v=202601161121 ]
https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida
公式YouTubeではキャストのマル秘トークも
現在、TikTokで展開されているショートドラマに加え、1月16日（金）には『平成みたいだ』公式YouTubeチャンネルにて、今回のコラボレーションを記念した『午前0時のプリンセス』と『平成みたいだ』メンバーの座談会動画を公開いたします。
座談会では、「平成の駄菓子といえば？」や「嫌いな男女のOOは？」など、各Instagramアカウントで事前募集した視聴者からの質問に答えながら、ここでしか聞けないトークを展開。
前後編にわたって公開される本動画では、出演者も驚きのサプライズ演出も用意されており、ファン必見の内容となっています。
■配信スケジュール
- ショートドラマ： 公式TikTokにて配信中
- キャスト対談動画： 公式YouTubeにて2026年1月16日（金）公開予定
※配信スケジュールは制作状況等により変更となる場合がございます。
https://www.youtube.com/channel/UCBlxcyROZM4m3p0vVh8QJ8w
■平成みたいだとは
『平成みたいだ』
『平成みたいだ』は、WOWOWとstudio15の共同制作によるショートドラマシリーズで、Z世代の若手クリエイターを中心に制作されています。
平成の文化を再構築した「平成レトロ」× 「男子校ドラマ」をコンセプトに、キャラクター名は平成の名作ドラマをオマージュし山手線の駅名に由来、衣装は学ランに平成を彷彿とさせるアクセサリーを取り入れるなど、まるで当時のドラマを見ているかのような世界観を表現しています。
2025年7月に開設したばかりのSNSアカウントながら、半年でSNS累計再生数は5,000万回を突破。
2026年1月現在ではSNS累計再生数8,000万回再生を超え、懐かしさと新しさを併せ持つ作品として注目を集めています。その取り組みは、全国紙の毎日新聞、業界紙の文化通信、エンタメ系メディアのオリコンニュースなど、多方面で取り上げられています。
【公式SNSアカウント】
＜TikTok＞
https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/heiseimitaida/
＜YouTube＞
https://www.youtube.com/channel/UCBlxcyROZM4m3p0vVh8QJ8w
＜LINE VOOM＞
https://page.line.me/686apyfr
◼︎午前０時のプリンセス【ぜろぷり】プロフィール
どんな境遇でも、０時の鐘が鳴って魔法が解けても、ありのままの自分が輝いてる。
「誰もがプリンセス」
SNS総フォロワー650万人*超え、avex所属のクリエイター・ユニット。従来のYouTube・TikTok活動に留まらず、芸能/音楽/モデル活動、ブランド展開などマルチに活躍し、時代を象徴する強烈な個性と多様性を持った、4人の戦うプリンセスが奇跡的に集結。
◼︎ 午前０時のプリンセス（ぜろぷり）
・Instagram（ @am0princess）：https://www.instagram.com/am0princess/?hl=ja
・X（ @am0princess）：https://x.com/am0princess
・TikTok（@@am0princess）：https://www.tiktok.com/@am0princess?lang=ja-JP
・YouTube（@am0princess）：https://www.youtube.com/@am0princess
＜メンバー＞
・momohaha
https://www.instagram.com/momo8haha/?hl=ja
https://x.com/momo8kuro
https://www.tiktok.com/@momohahachannel?lang=ja-JP
https://www.youtube.com/channel/UCdgfRnpHeNFcJ_jtWFs4ydQ
・聖秋流
https://www.instagram.com/seshi_smile/?hl=ja
https://x.com/aaa_littl
https://www.tiktok.com/@smile._.0921
https://www.youtube.com/channel/UCP8Ly9PUyiAfc4GJxKnXyNw
・大内アイミ
https://www.instagram.com/ouchi_1213/?hl=ja
https://x.com/wakibara1213
https://www.tiktok.com/@ouchi1213?lang=ja-JP
・JESSICA
https://www.instagram.com/jessica_0825_jessica/?hl=ja
https://www.tiktok.com/@jessica_0825_jessica
（*2026年1月時点）
＜studio15事業概要＞
TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。
また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」の4種に認定されています。
